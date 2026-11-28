iPhone無廣告睇YouTube神器｜隨著串流平台訂閱費屢次上調，加上官方近年嚴厲打擊跨區「移民」訂閱及傳統廣告攔截擴充功能，不少手機用家正積極尋找替代方案。針對iPhone及iPad用家，Apple App Store近日有一款名為「YouPlay」的第三方影音瀏覽器推出限時免費活動。用家只要在優惠期內下載，並透過內購領取「Premium終身版」，即可免費享有零廣告觀看YouTube影片、鎖定畫面背景播放、畫中畫（Picture-in-Picture）及AirPlay投放等核心功能，省卻每月高達88港元的官方訂閱開支。



iOS無廣告YouTube神器YouPlay限時免費！

YouPlay具備哪些核心功能可取代付費會員？

根據App Store官方頁面顯示，「YouPlay：廣告封鎖影片瀏覽器（YouPlay: AdBlock Video Browser）」由獨立開發者Simon Zvara推出，支援iOS 18.0或以上版本的iPhone、iPad，以及配備Apple M1晶片的Mac裝置。該應用程式在App Store累積逾2,000則評分並獲得4.7星評價。其運作原理並非修改官方應用程式，而是以特製網頁瀏覽器為載體，透過內置過濾規則直接攔截網頁版影音串流中的廣告請求。

YouPlay整合了多項貼近官方付費服務的功能，並提供高度個人化的介面開關：

全方位廣告與干擾過濾： 除了自動攔截片頭（Pre-roll）及片中插播廣告外，亦能過濾主頁橫幅廣告與一般網頁彈窗。設定選單中更設有「跳過贊助商片段（SponsorBlock機制）」，可自動略過創作者在片中口播的商業置入內容。



背景播放與鎖定畫面控制：觀看音樂影片、Podcast或長篇訪談時，即使切換至其他應用程式，或按下電源鍵鎖定螢幕，音訊仍會持續在背景流暢播放，無需保持螢幕長亮，有效節省電量。



畫中畫（PiP）與AirPlay投放：播放影片時，只需點擊介面右下角的「三個點」功能選單，即可啟動iOS原生畫中畫浮動視窗，一邊瀏覽網頁或回覆訊息、一邊看片；同時支援一鍵將畫面投放至支援AirPlay的智能電視。



介面淨化與細節自訂：針對不喜歡短片演算法干擾的用家，軟件提供「封鎖Shorts」及「封鎖頻道文章」選項，甚至可開啟「僅搜尋模式」令主頁徹底留白；此外亦支援顯示影片「不喜歡（Dislike）」次數、預設橫向全螢幕啟動，以及切換使用iOS內置播放器。



相比香港YouTube Premium加價方案有多大吸引力？

自2025年起，香港區YouTube Premium全面調整收費，個人方案月費由78港元上調至88港元，家庭方案更由138港元大幅加價至208港元（增幅達50.7%），即使新增的雙人方案月費亦需128港元。在高昂的訂閱成本下，具備一次性買斷或限免性質的第三方工具遂吸引不少網民關注。

如何領取YouPlay終身版及有何潛在風險？

有意領取是次限免優惠的用家，需前往Apple App Store搜尋「YouPlay – 廣告封鎖視頻瀏覽器」並下載安裝。首次開啟應用程式時，系統通常會自動彈出「YouPlay Premium Lifetime」終身存取權限的推廣視窗；若未有自動顯示，用家可點擊主畫面上方的「皇冠」圖示手動進入升級頁面。在喚出Apple Pay內購確認介面時，務必核對帳單金額顯示為「免費」或「HK$0」，再透過Face ID或Touch ID完成驗證，畫面顯示購買成功即代表永久解鎖去除橫幅廣告及自訂圖示等權限。

不過，科技界與網絡安全專家亦提醒用家留意兩大潛在風險。首先，根據YouTube官方說明文件指出，在觀看影片時封鎖廣告違反平台《服務條款》，系統一旦偵測到異常攔截行為，可能會限制影片載入速度甚至暫停播放功能。

其次第三方瀏覽器與官方防堵機制長期處於攻防狀態，未來隨時可能因網頁架構更新而短暫失效；同時，基於個人資料安全考量，建議用家使用任何非官方第三方瀏覽器時，避免直接登入個人的主Google帳戶，以純瀏覽模式觀看即可保障私隱。

YouPlay下載：App Store免費下載

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

