GPT-6.2 Astra是OpenAI的新旗艦模型，主打專業工作、編程與科學研究，API價格比 GPT-6 Astra低20%；GPT-6.2 Sol則是日常工作的主力模型，價格與GPT-6.1 Sol相同，兩款都能在ChatGPT工作區（ChatGPT Work）與Codex項目中使用。



OpenAI宣布推出兩款新模型：GPT-6.2 Astra與GPT-6.2 Sol。Astra是處理最艱難項目的前沿模型，Sol則是日常工作用的高效率模型。這兩款都能用更少的輸出token完成高難度任務，GPT-6.2 Astra在Agents' Last Exam比GPT-6 Astra高5.2分，成本卻不到三分之一，API價格也比GPT-6 Astra低20%。

OpenAI推出兩款新模型：GPT-6.2 Astra與GPT-6.2 Sol。（X@openai）

先前站上介紹過的GPT-6.1 Sol與GPT-6.1 Terra，主軸都是用更低的價格換到接近旗艦的能力。這次OpenAI把旗艦Astra也升級並調降價格，Sol的API價格則維持不變。

官方這次對照的是Claude Fable 5.2，同時也提到GPT-6.2 Astra是第一款對外發布、達到「AI自我改進」高門檻的模型，安全面的說明也值得一看，本文接著整理官方發布的跑分、價格與使用方式。

GPT-6.2 Astra與Sol是什麼？

GPT-6.2 Astra與GPT-6.2 Sol是GPT-6家族的新版本，分別升級自GPT-6 Astra與GPT-6.1 Sol。依官網介紹，Astra適合最困難的項目，Sol是OpenAI處理日常工作的首選模型，不少OpenAI員工已把它設為預設模型，技術與非技術任務都在用。

GPT-6家族目前的分工可以這樣看：

GPT-6家族目前的分工。（免費資源網路社群提供）

官方列出的重點有四個：

1. 專業文件：製作的簡報、試算表與文件更少有AI痕跡，也更貼合提供的範本與法律、銷售、財務、會計等領域的慣例。

2. 編程與前端：程式碼更簡潔、測試工作上更聚焦，網站、遊戲與 3D 設計的成果外觀與功能都更好。

3. 電腦操作：能在CAD與模擬工具中處理個別零件與連接處，官方示範了車輛底盤模擬、遙控車與引擎組裝建模。

4. 效率：用更少的輸出 token 完成高難度任務，同樣的付費方案可以做更多工作。



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GPT-6.2 Astra與Sol跑分表現

大多數用家都會先看一下跑分，先了解新模型對應其他現有模型的差異和表現，再來決定是不是要使用，不過跑分也不一定100%準確，還是要依照自己使用的感受為主。

以下數字由OpenAI公布，整理自官方發表頁的文字說明，圖表上的完整數值請看下方截圖。

GPT-6.2 Astra與Sol跑分表現。（免費資源網路社群提供）

Astra：專業工作與科學研究

Agents'Last Exam 評估的是長程專業工作流程。Astra分數創下新高，成本卻不到 GPT-6 Astra的三分之一，與Claude Fable 5.2相比，OpenAI的說法是領先5.5分、成本只有5%。要留意的是，官方註明 Fable 5.2 在這個排行榜的成績不包含九項使用備援模型的任務。

GPT-6.2 Astra與Sol跑分表現：

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科學研究方面，OpenAI認為GPT-6.2 Astra是全球最適合科學家的模型，在Terminal-Bench-Science 0.1與Vals Science Index都創下新高。Terminal-Bench-Science 0.1的 Fable 5.2成績，官方採用Artificial Analysis在mini-swe-agent框架中測得的結果，Anthropic自行公布Fable 5.2在Claude Code使用最高推理設定時為74.6%，兩者測法不同，比較時要特別注意。

在Artificial Analysis Intelligence Index v5與AutomationBench 1.0.6等第三方基準上，官方表示兩款模型的表現接近或超越其他領先模型，每項任務的成本只是其中一小部分。

Sol：用五分之一成本逼近Astra

Sol的重點在成本更低，依官方公布，Sol與Astra在FrontierCode 2.0的分數差距不到0.5分，成本只有約五分之一。在衡量日常任務的LifeVal上，Sol以約七分之一的成本，拿到比GPT-6 Astra更高的分數，題目例如搬家後篩選幼稚園、找符合預算與通勤需求的居所。

專業成果：簡報、試算表與法律任務

GPT-6.2 Astra的另一個重點是成品更貼近業界習慣。Harvey LAB-AA測試合約條款審查等法律工作，主要分數只在交付成果符合所有評分標準且沒有重大幻覺內容時才計分，Astra的通過率超過Fable 5.2的兩倍。OpenAI另外為律師配置的GPT-6.2 Astra版本「OpenAI法務解決方案」，在這項測試的分數更高。

官方也示範了兩個成品對照，以虛構公司Alderfen Field Systems的資料建立估值活頁簿時，Astra把營收組成與企業價值推算到每股價值的調節表，放在敏感度分析表旁邊。簡報範本的測試中，Astra 能重現版面、色彩與字體大小，並延續範本的寫作風格。

電腦操作與3D設計

視覺推理與電腦操作進步後，Astra與Sol能把文字需求轉成瀏覽器裡的互動體驗，例如可以遊玩的彈珠台、能從不同角度探索的羅馬鬥獸場重建場景。官方也釋出一款Astra打造的未來風格競速遊戲「Meridian 聲光競速」，可以直接試玩。

還有一款「大教堂漫遊」也很有趣，有一種在看《刺客教條》（Assassin’s Creed）動畫的感覺。

GPT-6.2 Astra 與Sol的安全與對齊表現

這次的安全說明比一般模型更長，OpenAI依應變整備框架（Preparedness Framework）評估的結果如下：

OpenAI依應變整備框架（Preparedness Framework）評估的結果。（免費資源網路社群提供）

官方說明，AI自我改進的「高」等級，代表相較2024年基準，這款模型的影響力相當於為每位OpenAI研究人員多配一名能力出眾的研究工程師。為了因應風險，OpenAI加強了研究環境隔離，並設立Control Room追蹤研究工作負載，必要時可停止模型繼續輸出。

官方說明，AI自我改進的「高」等級，代表相較2024年基準，這款模型的影響力相當於為每位OpenAI研究人員多配一名能力出眾的研究工程師。（OpenAI）

更嚴格的網絡安全防護，會讓部分合法的漏洞研究與安全測試被拒絕。官方表示，網絡安全防禦人員目前可透過OpenAI Daybreak使用較少拒絕相關請求的GPT-6 Sol、GPT-6 Astra的Alpha測試版，以及GPT-6 Cyber；GPT-6.2模型之後也會努力開放在Daybreak上使用。

GPT-6.2 Astra與Sol API價格

GPT-6.2 Astra的輸入與輸出價格比GPT-6 Astra低 20%，快取輸入降60%；Sol維持GPT-6.1 Sol的價格，標準API費率以每百萬token計算：

GPT-6.2 Astra的輸入與輸出價格比GPT-6 Astra低 20%，快取輸入降60%；Sol維持GPT-6.1 Sol的價格。（免費資源網路社群提供）

官方提醒，為了提高快取重用率、降低成本與延遲並在各輪對話間保留推理，建議保持提示詞前綴不變，並把新指示附加在對話末尾。兩款模型在推出時也都支援超高速模式。

如何使用GPT-6.2 Astra與Sol？

使用管道（使用途徑）可以依身分分成幾種：

（免費資源網路社群提供）

一般用家

所有Plus、Pro、Enterprise與Edu用家，即日起都能在 ChatGPT 工作區（ChatGPT Work）與 Codex 項目中使用兩款模型，符合資格的Enterprise與Edu用家需由工作區管理員啟用。官方發表文中沒有提到免費方案可以使用。常用Codex的話，可以搭配CodexBar在Mac選單列查看額度與重置時間，也能用Codex Resets查看過往重置紀錄。

透過OpenAI API呼叫時，模型名稱為gpt-6.2-astra與gpt-6.2-sol。已經在用GPT-6 Astra或GPT-6.1 Sol的服務，換成新版模型名稱後，建議維持相同的推理強度做比較，再看每個成功任務的總成本。

總結

GPT-6.2 Astra與Sol這次的重點在同樣的成績花更少的錢，大幅減少用家需花費的成本。Astra的API價格降20%，快取輸入降60%，專業工作與科學研究分數創新高；Sol價格不變，在FrontierCode 2.0與Astra只差不到0.5分，成本約五分之一。

多數成績出自OpenAI與合作夥伴的測試，Astra的網絡安全與AI自我改進風險等級也比前代更高，防護措施會限制部分網絡安全研究用途，這也是目前各家AI服務正在努力的方向。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】