撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-29 11:50

在當今這個時代，影像已經深入了人們生活的每一個角落，成為了人們生活的一部分。無論是拍攝照片記錄生活，還是觀看精彩的影像作品，人們的首選設備自然是手中的智能手機，因此智能手機的影像能力也隨之成為了人們對於智能手機的核心需求。

雖然不同人對於一部智能手機影像能力的評價標準各不相同，但是大多數人都會認為一部影像旗艦手機一定要具備強大成像能力，出色的色彩調教以及專業的操控體驗。

今日全新發布的新一代「影像機皇」OnePlus 9 Pro不但完全滿足這些標準，甚至在一些方面做到了超越。OnePlus 9 Pro為大家帶來了期待已久的OnePlus丨哈蘇 手機影像系統，並對屏幕進行了全新升級，並配備了驍龍888處理器、雙主攝、65W超級閃充等旗艦級硬件配置。

在經過一段時間的使用後便可以發現，OnePlus 9 Pro的整體使用感受完全可以説完全超越了當下絕大部分的旗艦機型，其在影像、性能、手感等方面均能為用户帶來超越想象的極致使用體驗，下面便一起來全面瞭解一下這款OnePlus 2021年的旗艦新機。

不止是雙主攝 OnePlus丨哈蘇 手機影像系統

對於OnePlus 9系列機型，大家最期待的自然是其首發搭載的OnePlus丨哈蘇 手機影像系統。對於很多專業攝影師來説，哈蘇是一個在商業攝影領域繞不過去的相機品牌。在攝影史中，有很多大家耳熟能詳的經典之作都是由哈蘇相機拍攝的。例如曾經作為微信開屏壁紙的「藍色彈珠」、在阿波羅11號任務拍攝的「地升」等。

這些照片的攝影師之所以選擇使用哈蘇進行拍攝，是因為哈蘇相機一直以來都是高畫質的「代名詞」，並且具有優越的操控性與機身品質。而搭載了OnePlus丨哈蘇 手機影像系統的OnePlus 9 Pro，在手機攝影方面也同樣具備哈蘇相機的這些特質。

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作為手機影像系統的基礎，在後置鏡頭硬件方面OnePlus 9 Pro採用了包含雙主攝在內的後置四攝模組設計。這後置四顆鏡頭分別為4800萬像素主攝+5000萬像素超廣角鏡頭+3.3X長焦鏡頭+黑白鏡頭。

OnePlus 9 Pro的主攝為OnePlus累計投入超過1億元打造的超強主攝，其傳感器採用了索尼獨家定製的IMX789傳感器，面積為1/1.35吋，像素量為4800萬，支持全像素全向對焦和12bit色深的RAW格式輸出能力。除了強大的傳感器硬件之外，OnePlus 9 Pro的主攝在光學方面採用了由7P鏡片構成的高解析力鏡頭，光圈值為F1.8，支持OIS光學防抖。

作為雙主攝中的一員，OnePlus 9 Pro的廣角主攝無論是在傳感器的硬件參數，還是鏡頭的光學素質方面均達到了目前頂級旗艦手機中的一流水平。特別是IMX789傳感器獨特的16：11畫幅比例可以讓OnePlus 9 Pro在拍攝視頻時，相比其它機型更充分地利用傳感器的感光面積；12bit RAW格式輸出能力也讓OnePlus 9 Pro拍攝的照片具備更大的後期處理空間。

雙主攝中的另一位成員便是5000萬像素超廣角主攝，採用了SONY IMX766傳感器，面積為1/1.56吋，像素量為5000萬，是一顆主攝級別的手機超廣角鏡頭傳感器。在擁有主攝級大底傳感器的同時，OnePlus 9 Pro的超廣角鏡頭在光學方面還採用了自由曲面鏡頭設計。

由光學特性所帶來的畸變問題一直困擾着智能手機的超廣角鏡頭，自由曲面鏡頭的出現則為這一問題提供瞭解決方案。自由曲面鏡頭在傳統鏡頭模組的最後增加了一片特殊的鏡片。和傳統的球形鏡片不同，這一片鏡片的表面為獨特的不規則自由結構，它可以將邊緣部分沒有均勻投射的光線校正，讓外界進來的光線可以垂直打到傳感器上，從而從解決超廣角的畸變問題。

自由曲面鏡頭的加入可以説真正讓手機的超廣角鏡頭擺脱了畸變問題的困擾，變得真正好用了起來。讓用户可以在擁有超寬視角的同時也擁有超高的成像畫質，從而為記錄生活和創作影像作品提供了平台。

除了超強的畫質之外，哈蘇相機還有一項獨門秘笈，那就是「哈蘇自然色彩解決方案HNCS」，該技術能夠將一系列從像素級標定的傳感器所獲得的RGB色彩數據進行巧妙轉變，以使攝影師在拍攝中能夠輕易獲得準確且自然的色彩，從而真實地記錄下那些值得銘記的瞬間。

搭載了OnePlus丨哈蘇 手機影像系統的OnePlus 9系列機型通過與哈蘇的深入研發合作，在OnePlus｜哈蘇手機影像系統中建立了一套全局色彩解決方案——哈蘇自然色彩優化，從而在OnePlus手機上再現了這一秘技，讓OnePlus 9系列可以在核心顏色上匹配哈蘇的標誌性色彩表現。

長期以來哈蘇相機對於攝影專業性的追求，讓其在商業攝影中成為了很多攝影師的首選。通過與哈蘇的合作，OnePlus在搭載了OnePlus｜哈蘇手機影像系統的OnePlus 9系列機型上實現了具備專業水準的攝影體驗。

OnePlus 9 Pro的哈蘇專業模式功能，採用了哈蘇的UI設計風格，並且可以讓用户像使用哈蘇相機那樣，自由調節包括 ISO、曝光時間、白平衡在內的核心參數，也可以使用手動的峯值對焦完成精確的手動對焦。

並且擁有使用OnePlus 9 Pro的哈蘇專業模式還可以直接拍攝輸出具備12bit 色深的 DNG RAW格式照片文件，這種照片格式能夠捕捉高達687億種顏色，是常見的10位色彩深度的64倍。同時由於OnePlus 9 系列採用了哈蘇相機的傳感器色彩校準方案，因此其輸出的 DNG RAW 有着和哈蘇專業相機近乎相同的色彩表現，方便專業用户進行專業的後期處理。

值得一提的是，OnePlus還在OnePlus 9系列機型上覆現了哈蘇標誌性的橙色快門按鍵並還原了哈蘇標誌性的鏡間快門聲音，配合振動反饋，用户在每一次拍攝時都能夠體驗到與使用頂級專業影像設備進行拍攝相類似的的樂趣，而能夠為用户帶來這種樂趣正是讓OnePlus 9 Pro的攝影功能能夠超越其它旗艦機型的部分原因。

聊完了硬件參數和功能上的升級，下面就來解析一下OnePlus 9 Pro的實拍表現。從下面的樣張中可以看出，得益於性能強大的傳感器和優異的鏡頭素質，OnePlus 9 Pro的主攝無論是在拍攝室內物體、室外建築還是户外風光時都具有良好的成像效果。

同時擁有大底傳感器和自由曲面鏡頭的OnePlus 9 Pro超廣角鏡頭，在克服了畸變問題的同時也擁有高質量的成像效果。通過下面拍攝鳥巢體育場的樣張可以看到，擁有寬廣視角的OnePlus 9 Pro超廣角鏡頭能夠清楚地記錄下鳥巢體育場的全貌，而主攝鏡頭則難以實現這一效果。

在於某旗艦機型超廣角鏡頭拍攝的相同場景樣張對比中，可以很明顯地發現，得益於自由曲面鏡頭和大底主攝的優勢OnePlus 9 Pro所拍攝的超廣角樣張畫面邊緣的畫質顯著高於其它大多數機型。

同時擁有出色成像畫質的OnePlus 9 Pro超廣角鏡頭還能夠拍攝5000W像素的高像素照片，從而在超廣角照片中記錄下更為豐富的細節，在高像素樣張中通過放大畫面，可以清晰的看到遠處售票處的招牌，這一特性有利於合影、展板等需要記錄細節信息的拍攝場景。

OnePlus 9 Pro超廣角鏡頭還可以利用其等效焦距14mm的超寬視角，以特殊的視角去拍攝一些廣角主攝難以實現的畫面。例如完整的記錄下寬廣的大廳、以仰視的視角去記錄建築，或者是以超近的距離去拍攝微距照片。

OnePlus 9 Pro在擁有雙主攝的同時，還擁有一顆素質不錯的長焦鏡頭。OnePlus 9 Pro的3.3X長焦鏡頭擁有77mm的等效焦距，相比於常見的2X長焦鏡頭可以拍攝到距離更遠的畫面。通過觀察樣張，可以發現OnePlus 9 Pro的長焦鏡頭能夠準確場景中光影層次，並呈現豐富的畫面細節。

OnePlus 9 Pro還擁有一顆原生黑白鏡頭，該鏡頭可以採集到的光線信息和主攝進行融合，從而讓用户拍攝出層次感更加分明、反差更加明顯的黑白照片。進而增加OnePlus 9 Pro攝影功能的可玩性，並進一步拓展用户使用OnePlus 9 Pro進行藝術創作的空間。

哈蘇自然色彩優化是本次OnePlus｜哈蘇手機影像系統的一大亮點功能，在專業攝影領域攝影師們常常會使用哈蘇相機來拍攝一些藝術品，這是因為哈蘇相機不但擁有出色的畫質同時也能夠準確還原藝術品的自然色彩。

通過聯合哈蘇相機、哈蘇大使，對數百個涵蓋客觀和主觀的場景，對色相、飽和度、明度進行調優和傳感器級別的色彩校準，OnePlus 9 Pro的哈蘇自然色彩優化功能可以還原出更加自然豐富的色彩。通過拍攝藝術畫作的樣張，可以很明顯地感受到OnePlus 9 Pro在色彩呈現方面所具有的優勢。

在上面由OnePlus 9 Pro主攝拍攝的樣張可以看到，OnePlus 9 Pro對於畫面中色彩的呈現十分細膩，整體沒有出現嚴重偏色的問題；同時記錄的畫面細節也極為豐富，特別是在放大畫面之後還能夠看到繪畫時筆觸所留下的痕跡。

同主攝一樣，OnePlus 9 Pro的超廣角鏡頭也具有出色的色彩表現，藉助其寬廣的視角，拍攝者無需移動位置便可以記錄下巨幅畫作的畫面。

除了拍攝藝術品之外，在使用OnePlus 9 Pro的户外拍攝時的色彩表現也極為出色。在下面的長焦樣張中，碧綠水面和羽毛顏色各異野鴨都被清晰自然地記錄了下來。特別是通過觀察長焦樣張中野鴨頭部的畫面細節，還可以看到其豐富的色彩層次。

在大底主攝和夜景算法的加持下，OnePlus 9 Pro在拍攝夜景時的表現一如既往的出色。無論是主攝還超廣角鏡頭都擁有很高的出片率，成像速度非常快，「隨手一拍」便可以獲得一張觀感不錯的夜景照片。特別是OnePlus 9 Pro的超廣角鏡頭即使是在光源複雜的環境下，也沒有出現過曝、眩光等問題，並且可以對畫面中的光影效果做到了很好的還原。

在擁有出色的攝影體驗的同時，OnePlus 9 Pro的視頻拍攝能力也很強大。在驍龍888處理器優異的性能支持下，擁有高像素大底的OnePlus 9 Pro的主攝與超廣角鏡頭均可以支持 8K 30幀超高分辨率拍攝，並且的OnePlus 9 Pro的主攝還可以4K 120幀格式的視頻錄製，是全球首批支持4K 120幀視頻拍攝機型。

通過與索尼、高通的合作，OnePlus 9 Pro還擁有DOL-HDR技術，提升了視頻畫面的明暗細節表現。超級夜景視頻功能在OnePlus 9 Pro上也升級到了2.0版本，同時OnePlus 9 Pro還支持移動延時、超級防抖、視頻人像等視頻拍攝功能。

超級夜景視頻（中關村在線授權使用）

對於頂級旗艦機型的手機攝影體驗而言，能夠拍攝出高畫質的照片僅僅是其所應具備的基礎能力，更重要的是其所能夠帶給用户的攝影體驗是什麼樣的。擁有雙主攝和OnePlus｜哈蘇手機影像系統的OnePlus 9 Pro解決了很多此前手機攝影所面臨的痛點問題，在提升成像畫質的同時也提升了攝影體驗本身，讓使用手機進行攝影變得真正好用。

例如在使用OnePlus 9 Pro拍攝超廣角照片時，用户不再需要因為擔心邊緣畫質的下降而選擇更遠的拍攝距離；在拍攝服裝、美食時，也不用因拍攝到的畫面色彩與實際相差較大而煩惱；專業攝影師也能夠通過熟悉的界面進行拍攝，並利用高水準的RAW文件來完成後期處理。正是這樣好用的攝影功能，能夠讓用户願意拿起手機去記錄生活、看見故事。

引領自由高幀時代 一塊好屏的再次突破

在繼OnePlus7 Pro引領了智能手機高刷浪潮之後，高刷新率屏幕已然成為了旗艦智能手機的標配，而本次OnePlus 9 Pro又在屏幕方面帶來了新的突破。

AMOLED LTPO 瞳孔屏（中關村在線授權使用）

OnePlus 9 Pro搭載了一塊6.7 吋的柔性 AMOLED LTPO 瞳孔屏，該屏幕採用E4發光材料，分辨率為3216 X 1440，支持120Hz高刷新率以及原生10bit色深、HDR10+、8192級亮度調節等特性。和此前的OnePlus旗艦手機一樣，本次OnePlus 9 Pro的屏幕也獲得了DisplayMate A+評級，並刷新了色準、亮度、反射率等13項顯示記錄。

除了一如既往優秀的顯示效果之外，OnePlus 9 Pro還利用LTPO屏幕的特性實現了1Hz-120Hz 自適應刷新率調節。手機可以根據當前屏幕上的內容，自動在1Hz-120Hz之間選擇最合適的刷新率，例如用户在瀏覽靜態圖片時的屏幕刷新率可以降低至1Hz、看電影時的屏幕刷新率可以調整到視頻內容本身幀率、遊戲時則提升至遊戲所支持的最高幀率，從而實現可以智能檢測用户的使用場景進而調整刷新率以降低功耗，延長續航。

同時藉助新款屏幕的硬件特性，OnePlus 9 Pro還擁有一項自研的遊戲顯示優化技術——遊戲超頻響應。此項技術通過將屏幕和處理器的同步頻率提升 3-6 倍，遊戲延遲縮短 25ms-30ms，大大降低屏幕的響應時間，大幅提升玩遊戲時的靈敏度。

OnePlus 9 Pro還內置了畫面增強引擎，可以實現視頻超清增強、視頻色彩增強、硬件級MEMC視頻動態插幀這三項對於高分高刷屏幕十分實用的功能。同時前後雙光感、每塊屏幕均進行校色等OnePlus旗艦機型屏幕的優秀特性在OnePlus 9 Pro上都沒有缺席。同時OnePlus 9 Pro還支持3216 X 1440分辨率與120Hz高刷新率一同開啓。

好的故事需要被記錄，精彩的影像內容同樣也需要被「正確」地看見。在OnePlus 9 Pro上，用户在可以用OnePlus丨哈蘇 手機影像系統創作出令人驚歎的影像作品，同時也可以通過OnePlus 9 Pro領先時代的手機屏幕去看見精彩的影像內容。

從霧面到鏡面 創新配色工藝

OnePlus在機身後蓋工藝方面的探索一直都處於行業的前沿水平，本次OnePlus在OnePlus 9系列機型的綠洲、閃銀、黑洞三種配色版本中為用户帶來了多種創新的後蓋工藝。其中最吸引大家目光的自然是閃銀配色版本的亮面玻璃後蓋。

OnePlus 9 Pro 閃銀版的機身背面用肉眼看上去，彷彿是一塊在浴室中從上到下沾染了一半水氣的鏡子，具有一種自然又夢幻的視覺體驗。

閃銀配色版本的亮面玻璃後蓋運用了OnePlus首創的漫反射漸變紋理工藝，這種工藝可以使手機後蓋膜片的紋理霧度由上而下不斷漸變，產生出從淺銀色到深銀色的變化，疊加上亮面玻璃，便能夠呈現出非常漂亮的從上端的霧面，到下端的鏡面的效果。

對於OnePlus手機而言，握持手感是一個不會妥協的關鍵體驗。和其它OnePlus手機一樣，OnePlus 9 Pro也繼續延續了OnePlus無負擔的產品哲學，做到了在擁有強大的硬件配置的同時保持出色的握持手感，同時OnePlus手機標誌性的三段式按鍵也出現在了OnePlus 9 Pro的邊框上。

OnePlus 9 Pro的機身設計採用了名為「有機曲線」的設計理念，機身後蓋與中框還有正面屏幕三者像大自然的有機體一樣，融合在一起。結合在頂級旗艦機中堪稱輕巧的197克機身重量，可以為用户帶來圓潤、舒適的握持手感。同時OnePlus 9 Pro的正面屏幕採用了微曲面屏設計，同時兼具了曲面屏和直屏的優點，並且還對誤觸問題進行了特殊優化。

滿血版性能配置 遊戲幀率拉滿

作為一款2021年的頂級旗艦手機，OnePlus 9 Pro自然擁有全方面滿血版的性能配置。OnePlus 9 Pro搭載了目前作為安卓手機性能天花板的高通驍龍888 SoC+滿血版LPDDR5+UFS 3.1閃存的旗艦級配置。並且為了滿足手機高負載狀態下的散熱需求，OnePlus 9 Pro配備了擁有五層散熱結構的OnePlus冷靜散熱系統，散熱效果出眾。

在安兔兔的跑分測試中，OnePlus 9 Pro取得了75.7萬分的好成績；並在3DMark的Wild Life測試中取得了5912分的高分，超越了絕大部分的安卓手機得分，這樣的性能表現完全可以滿足多樣化的應用需求。

除了跑分之外，最能直接考驗手機實際性能表現最好的方式莫過於進行遊戲體驗了，因此為了考驗OnePlus 9 Pro的性能發揮，特選擇了當下熱門的手機遊戲《原神》來測試OnePlus 9 Pro在長時間遊戲中的性能表現。

在使用OnePlus 9 Pro進行測試時，將《原神》遊戲畫質設為極高，幀率設置為60幀模式，在此設置下通過PerfDog記錄的遊戲畫面幀率數據顯示，OnePlus 9 Pro可以以接近60幀的幀率水平穩定暢玩對手機性能要求極高的《原神》其幀率曲線較為平穩。

從測試數據來看，OnePlus 9 Pro對於高通驍龍888的性能調教相對其它機型而言是更為出色的，特別是在上述畫質設置並長時間運行的條件下，OnePlus 9 Pro並不會出現幀率大幅下降與波動的問題，同時機身背面也沒有出現嚴重過熱的情況。

對同樣對於手機性能要求較高的射擊類高畫質手遊《和平精英》的測試中，將畫面設置為HDR高清、幀率設置為極限。在此設置下通過PerfDog記錄的遊戲畫面幀率數據顯示，OnePlus 9 Pro運行《和平精英》時的幀率穩定達到了60幀的水平，幀率曲線十分平穩，猶如一條直線。

通過跑分和遊戲測試，可以很清晰地瞭解到OnePlus 9 Pro性能表現在當下的智能手機中屬於超一流的水準。並且得益於全新的散熱設計，OnePlus 9 Pro在高負載場景下具有較高的散熱效率，通過測試發現OnePlus 9 Pro在重度遊戲場景下也能夠保持穩定的幀率表現，足以滿足用户的性能需求。

29分鐘充滿 滿血版65W閃充登場

在續航方面，OnePlus 9 Pro採用了由2*2250mAh串聯雙電芯組成的4500mAh超大電池，支持滿血版Warp Charge 65T有線閃充和新一代的Warp Charge 50 Wireless無線閃充技術，對於用户來説無論是喜歡使用無線充電還是有線充電方式，都能夠體驗到超快的充電速度。

在使用原裝65W閃充充電器的情況下，通過實際測試，OnePlus 9 Pro可以在30分鐘的時間內將電池電量從即將耗盡充至100%，29分鐘時手機系統電量顯示為100%，這意味着OnePlus 9 Pro成功邁進快充技術的「30分鐘俱樂部」。

在使用專屬無線閃充底座的情況下，通過實際測試，OnePlus 9 Pro可以在30分鐘的時間內將電池電量從即將耗盡充至69%，大約需要43分鐘左右便可充到100%，這一充電速度可以説是目前智能手機無線充電速度的天花板。

OnePlus 9 Pro包裝盒內標配了65W CtoC閃充線充套裝，其中的Warp 65W充電頭兼容兼容PD、PPS等第三方協議，可以為筆記本、平板、Switch等設備進行快充，出門旅行在外只攜帶一個Warp 65W充電頭便可以滿足手機等設備的充電需求。

同時，與OnePlus 9 Pro相配套的50W無線閃充充電器採用了全新設計。其正面透過「內凹」型設計實現了手機機身與無線充電面板保持了一定的縫隙，以便通過底部的出風口進行風冷散熱，同時這款50W無線閃充充電器還採用了底座與充電線分離式的設計，採用C口供電，使用起來更加便捷。

通過不斷優化，OnePlus讓此前飽受好評的65W閃充技術得到了再次升級，OnePlus 9 Pro用實際成績表明了智能手機的無線充電功率並非標稱值越高越好，最終還是要看實際充滿時間和充電體驗。

同時OnePlus 9 Pro的無線充電體驗也十分優秀，其解決了此前大功率無線充電容易導致機身過熱和因過熱導致的充電速度下降問題，讓無線充電變得十分好用，做到了隨放隨充，拿起即用，手機機身後蓋不會有明顯的燙手感。

流暢又好用 ColorOS 11 for OnePlus

OnePlus 9 Pro搭載了針對OnePlus手機進行深度適配的ColorOS 11 for OnePlus系統，Android版本號為Android 11。該系統在保持了氫 OS所特有的簡約設計感與輕快流暢的系統體驗的同時，也為用户帶來了更多的實用性功能，從而滿足大多數用户對於手機系統各項功能的需求。

ColorOS 11 for OnePlus系統的個性化定製功能十分多樣，用户可以對包括主題、壁紙、動效、息屏樣式在內的多項系統元素進行個性化定製，其中系統內置的靜態和動態壁紙均為OnePlus定製壁紙。

除了個性化定製功能之外，用户還可以在OnePlus 9 Pro上使用Breeno智能助手、OnePlus搬家、遊戲模式、遊戲空間、系統分身、屏幕共享等諸多實用功能，全方位滿足用户的各種需求。

例如ColorOS 11 for OnePlus提供了非常實用的智能側邊欄功能，用户可以通過該功能將日常使用的應用或功能防止在側邊欄中，以便快速通過浮窗的方式進行喚醒，省去尋找並打開應用然後再浮窗化的繁瑣操作流程。此外，ColorOS 11 for OnePlus還有擁有多種豐富又實用的功能，用户只需下拉喚起全局搜索便能夠找到自己想要的功能，這讓OnePlus 9 Pro變得更加好用，並且在系統體驗上實現新的超越。

輕快、流暢、高效、無負擔，一直都是OnePlus手機在系統體驗方面所追求的方向，搭載了ColorOS 11 for OnePlus的OnePlus9系列機型可以可以讓用户感受到熟悉的輕快流暢，同時又能享受到更全面的功能體驗。

總結

對於真實使用體驗的追求是OnePlus手機與於其它手機廠商的一個重要區別，OnePlus 9 Pro的好用貫穿了其整個手機使用體驗的各個部分。並且OnePlus真正做到了從用户體驗出發去對硬件進行升級，而不是簡單的堆砌參數，無論是自由高幀的屏幕，還是雙主攝與滿血65W閃充，這些配置提升都能夠切實為用户帶來可以被感知的體驗升級。同時OnePlus 9系列選擇搭載ColorOS 11，能夠為用户提供更為全面且豐富的系統功能，讓OnePlus 9系列從硬件到軟件都能夠實現超越。

與哈蘇的合作也為OnePlus 9 Pro帶來了影像能力的大幅升級，對於普通用户而言，OnePlus｜哈蘇手機影像系統能夠幫助其更加輕鬆自由地去記錄生活；對於專業用户而言，OnePlus 9 Pro則是一台能夠進行隨身創作的專業影像設備，能夠讓攝影師擺脱傳統專業設備對於創作本身的束縛，為藝術創作提供更多的可能性。

OnePlus 9 Pro毫無疑問是一台「機皇」級別的影像旗艦手機，其所具備的影像記錄能力是專業且便捷的。同時OnePlus 9系列率先標配雙主攝與超廣角自由曲面鏡頭的舉動，也表明了OnePlus期望將優秀的拍攝體驗覆蓋更多的拍攝場景，並希望通過自身樹立「標杆」的行動來帶動手機影像系統體驗的全面提升。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】