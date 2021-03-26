爆料達人預測失敗要找數！3月蘋果發布會落空Jon Prosser自剃眼眉

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先前，國外的蘋果知名爆料者Jon Prosser預測蘋果將會在3月23日舉辦新品發表會，並且表示對於這個日期的預測很有信心。如果日期不對，他就把眉毛剃了。

不過，現在美國時間3月23日已經到了，顯然蘋果並沒有舉辦任何發表會，讓他丟了一次臉。而這次的對賭，甚至Jon Prosser本人都在搜尋引擎上僅輸入自己的名字「Jon P」，後面就會直接跳出「眉毛」出來。

▼▼▼Jon Prosser真是「找數真漢子」▼▼▼

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不過，Jon Prosser不愧是男子漢大丈夫，說到辦到。在這隻影片的最後幾分鐘，他刮了他的眉毛。在推特上，一大堆人到他的帳號下面致敬，表示他是真漢子。

網友表示，其他的那些「爆料大神」與他比起來，真的是弱掉了。與其看別人爆料一百次電池、螢幕尺寸，不如看一次Jon Prosser刮眉毛。雖然Jon Prosser以前在爆料界就已經很有名，但是這次真的讓他一刮封神。

相關圖輯：雖然3月發布會落空，但原本預計會推出的產品仍很大機會在4月登場▼▼▼

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也有網友表示，一切其實都是庫克的陰謀：

（Twitter擷圖）

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】

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