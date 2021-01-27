撰文： 天竺鼠 最後更新日期： 2021-01-27 07:00

【2021防毒軟件全攻略】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下，不少人在家工作，網絡安全更見重要。本文將整理消委會評測的32款防毒軟件效能，以及外媒CENT就推介4款2021最佳防毒軟件，當中有些需要付費，也有些是免費。打算趁2021牛年換新電腦的你，入手前可參考本文，貨比三家。

受疫情影響，不少學生及打工仔都要留家上課上班，不過網絡保安漏洞多，最好還是安裝網絡安全軟件。坊間的防毒軟件五花百門，應怎樣選擇？

👇👇👇消委會早前評測23款Windows＋9款Mac的防毒軟件。當中4款防免費軟件評分不錯，效能媲美貴價付費軟件。點擊圖片看👇👇👇

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冷知識：收費及免費軟件有何分別？ 收費產品主要是功能較豐富的網絡安全套裝，通常包含額外功能，例如內置防火牆（firewall）、銀行網頁保護（banking protection）、過濾垃圾郵件（anti-spam）及家長監護（parental control）等；免費產品主要是防惡意程式（anti-malware）軟件，功能以防病毒（anti-virus）及間諜程式（anti-spyware）為主，通常不包括防火牆。

看完消委會報告，還未揀得落手？外媒CENT早前也有4大最佳防毒軟件推介，大家可一併看完才作決定。

👇👇👇【點擊圖片放大看】外媒選4大最佳防毒軟件👇👇👇

👇👇👇【同場加映】新年又是時候入手電子產品，有意入手藍牙耳機的你，不要錯過消委會33款全無線藍牙耳機評測報告👇👇👇

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觀看全文：消委會33款全無線耳機評測 AirPodsPro/Bose/Sony哪款性價比高？

👇👇👇【同場加映】消委會近日發表60款4G和5G電話的測試結果，想買新手機的人，就要留意報告評分再決定！👇👇👇點擊放大看，30款5G手機詳細報告及評分：

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想知道其餘30款4G手機評分？請觀看全文：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro