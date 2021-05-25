撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-05-25 17:33

想做YouTuber的人有福了，因為近日在日本東京開設了一所專門訓練YouTuber的學校。這所YouTuber育成學校以教授製片、內容創作為主，希望學生未來能成為獨當一面的YouTuber。不過專門學校學費花費不菲，但一開學竟然超收學生，究竟學校有咩特別？

日本東京開設了一所專門訓練YouTuber的學校「VANTAN CREATOR ACADEMY」。（圖片來自：creatoracademy.jp）

聲優業、動畫業、日本有不同的專門學校讀這些專業，近年YouTube盛行，就連YouTuber專門學校都應運而生！零經驗、零知識但想學做YouTuber的人，就最適合到「VANTAN CREATOR ACADEMY」（バンタンクリエイターアカデミー ）專門育成YouTuber的學校就讀。

學費不平，學校原本亦打算只收100人，不過疫情下竟然都超收1倍人，究竟有甚麼原因會令人想讀？下面YouTuber專門學校內容環境大公開！

👇🏻👇🏻東京YouTuber專門學校有咩做？👇🏻👇🏻

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