撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-06-03 09:00

OPPO正式發佈了Reno家族的最新成員Reno6系列新機，與家族的前代成員相比，Reno6系列不但繼承了其前輩的諸多優點，還在外觀、影像、性能等方面取得了新的突破，並且在體驗方面也為用户帶來了很多意想不到的驚喜。下面就來帶大家全面瞭解一下OPPO Reno6 Pro+。

向陽而生 晶鑽3.0打造全新配色

OPPO Reno系列每代機型在配色方面總會帶給用户新的驚喜，這次OPPO Reno6 Pro+自然也不例外。本次OPPO Reno6 Pro+為用户帶來了月海和夏日晴海兩款配色，其中夏日晴海配色採用了OPPO最新的晶鑽3.0工藝打造。

之前瞭解過OPPO Reno系列機型的用户大多知道，由晶鑽工藝打造的手機背殼配色是Reno系列的一大標誌性元素。與其它手機廣泛採用的AG玻璃工藝不同，晶鑽工藝通過將球面晶體進化為多面錐晶體，進而讓手機後蓋獲得閃爍的晶鑽效果。

本次由晶鑽3.0工藝打造的OPPO Reno6 Pro+ 夏日晴海配色，以夏日波光粼粼的海面為靈感來源，利用晶鑽3.0工藝可以控制晶體成長方向的特性，突破性地做到了讓晶體「向陽而生」。在手機的背殼上打造出了類似海灘上波浪襲來的線條感，視覺體驗十分獨特。在將其與夏日的海面聯想在一起時，也不禁會有一種浪漫的感覺。

OPPO Reno6 Pro+ 夏日晴海版的背殼還能夠根據光線的變化呈現出不同的閃耀效果，就如同陽光下海岸天際線下的波光一般。為了打造出這種閃耀的波光效果，最新的晶鑽3.0工藝反射的閃光點從上一代的0.02mm提升到了1mm，面積增加了50倍。

除了可以帶來令人驚喜的視覺體驗之外，由晶鑽3.0工藝打造的OPPO Reno6 Pro+ 夏日晴海版手機背殼受益於新工藝帶來的晶體排列密度提升，其阻尼指數也相對更大，從而帶來了良好的防刮、耐磨效果。即使長時間使用，其手機背殼也不會出現明顯的指紋印跡和磨損的情況出現。

在屏幕方面，OPPO Reno6 Pro+採用了目前主流的左上角挖孔屏設計。屏幕為6.5吋OLED曲面屏，支持90Hz刷新率和180Hz高觸控採樣率，以及光感屏幕指紋解鎖功能。

創新性的外觀設計一直都是OPPO Reno系列的優點所在，從OPPO Reno6 Pro+的外觀設計能夠看出在經過多次迭代之後，OPPO Reno6系列的外觀設計在迎合市場審美變化的同時也堅持了自身輕薄的特性，拒絕在功能和手感之間做出妥協；全新的背殼工藝也在手感和觀感上帶來了新的體驗。

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讓人像視頻更簡單 煥採人像視頻

人像視頻如今已經成為大多年輕人最常用的功能，無論是發個IG，還是拍攝一段美美的人像視頻，已經愈發普遍。但是想真正拍出一段讓人眼前一亮的視頻，卻是難上加難的事情。Reno系列則是早已在人像視頻賽道發力，通過完整的FDF全為人像視頻技術，帶來了諸如超級防抖、夜景視頻、煥彩美顏等一系列技術升級。

而今天，在OPPO Reno6系列上OPPO獨家研發的FDF全維人像視頻技術系統得到了再次升級，其大幅提升了人臉檢測&人臉特徵點識別底層AI技術的識別精度，將人臉檢測點從296個升級到635個，為用户帶來了兩大獨家功能——「AI煥採美妝」和「煥採光斑人像」 。

AI煥採視頻美妝

OPPO Reno6 Pro+搭載全新AI煥採視頻美妝功能，在業界首次實現視頻AI上妝技術，該功能可以讓用户在進行視頻自拍時可以在美顏效果基礎之上實現獨特的美妝效果。

在OPPO Reno6 Pro+上AI煥採美妝功能支持11款不同的妝容效果，其中還包括OPPO聯合全球裸妝傳奇大師Bobbi Brown定製的夏日晴海妝、 裸感妝、 貓眼妝、 星黛妝、 煙燻妝共五款獨家妝容效果。除此以外，還提供了時尚潮流的蜜桃妝、 橘子汽水妝、 初戀妝、 紅絲絨妝、 午夜妝、清爽妝共六款妝容，其中清爽妝專為男性打造。

OPPO Reno6 Pro+的AI煥採美妝功能具有極強的實用性。首先其做到了出色的「實時上妝」效果，用户在拍攝預覽中即可看到美妝效果，其次得益於強大的面部識別算法，AI煥採美妝功能的上妝效果十分精準，沒有出現畫面偏移等問題，特別是眼妝部分緊密跟隨了模特的頭部轉動。

OPPO Reno6 Pro+在進行人像照片自拍時同樣可以使用AI煥採美妝功能，放大使用Bobbi Brown 夏日晴海妝容效果進行拍攝的自拍樣張，我們可以更加明顯地看到，AI煥採美妝功能對於妝容的效果還原十分細緻，並且與人臉面部也實現了很好的融合，不會出現圖像錯位、過度渲染等問題。

AI煥採美妝功能的使用場景可以説相當廣泛，例如用户在考慮妝容與服裝進行搭配時，無需反覆的卸妝和上妝，只需要OPPO Reno6 Pro+的AI煥採美妝功能便可以實時預覽不同妝容的搭配效果。

另外在炎熱的夏季，很多用户會遇到脱妝的問題，特別是在旅遊的過程中如果遇到想要自拍但是出現脱妝的情況，使用AI煥採美妝功能便可以避免現場補妝的尷尬，可以説這一功能的出現對於喜愛美妝的用户來説是一個不小的驚喜。

煥採光斑人像視頻

絢爛的焦外光斑效果是人像攝影中廣受歡迎的一種畫面效果，在專業的人像攝影中想要實現優秀的焦外光斑效果需要攝影師精心準備相應相機和鏡頭、並在特定的時間和地點進行拍攝，才能獲得理想中的效果，可以説過程十分複雜且繁瑣。

OPPO Reno6 Pro+在手機上率先實現了煥採光斑人像視頻的拍攝能力，為了實現人像視頻當中的實時煥採光斑人像效果，OPPO引入了三重AI模型進行後處理，三種AI模型共計使用了超過千萬級的AI訓練圖庫，能夠精準的識別人體輪廓，並實現人體與背景的實時分離、背景光源實時虛化形成自然光斑的效果。同時由於採用了大量的人體AI識別訓練，因此在視頻拍攝時人物側身、背對鏡頭時，都能夠精準識別並對背景光源進行光斑虛化。特別值得一提的是，無論是使用後置攝像頭拍攝還是使用前置攝像頭進行自拍，OPPO Reno6 Pro+均可以進行煥採光斑人像效果視頻的錄製。

可以看到，OPPO Reno6 Pro+在拍攝煥採光斑人像視頻時的人像畫面處理能力同拍攝其它視頻時一樣出色，對於光斑的處理也十分優秀，無論是在樹林的光影還夜景的燈光下都能夠很好地拍攝到絢爛的光斑效果。就此可以認為，使用OPPO Reno6 Pro+拍攝人像視頻是十分便捷的，即使是普通用户也可以創作出精彩的人像視頻作品。

和拍攝煥採光斑人像視頻一樣，現在用户只需使用OPPO Reno6 Pro+便可以拍攝到絢爛的光斑人像照片，用户可以在OPPO Reno6 Pro+系統相機人像模式中開啓光斑人像效果，前置鏡頭與後置鏡頭均支持該效果。

通過實拍測試，在合適的場景下OPPO Reno6 Pro+的煥採光斑人像功能效果十分明顯，在斑斕的夜景燈光下和樹影婆娑的公園中該功能均能帶來優秀的虛化效果以及圓形光斑表現。

AI煥採視頻美顏2.0

藉助出色的底層AI算法和強大處理器性能，OPPO Reno6 Pro+對人像視頻美顏功能進行了再度升級。通過下面的實拍視頻可以看出，OPPO Reno6 Pro+在錄製人像視頻時能夠做到畫面清晰自然，色彩表現出色。

得益於人臉識別技術精度的提升，OPPO Reno6 Pro+AI煥採美顏功能也升級到了2.0版本。通過下面使用AI煥採美顏功能拍攝的人像樣張，可以看到OPPO Reno6 Pro+的美顏效果清晰自然，面部之外的其它皮膚部分也被有效識別並進行了膚質優化處理。

AI煥採美顏2.0可以做到在對面部進行常規美顏處理的同時，實現智能去瑕疵功能。該功能可以在有效去除臉部微小的疤痕、痘痘等後天瑕疵，同時保留美人痣等先天存在的特徵，從而實現自然美顏效果。

OPPO Reno6 Pro+通過對人眼90個特徵點的是能識別和處理，在人像拍攝中實現了被廣大人像攝影師所喜愛的「眼神光」效果。在下面的放大展示圖片中，可以很明顯地發現這一效果。

還原光影之美 5000萬AI四攝

在瞭解了OPPO Reno6 Pro+在人像視頻拍攝方面的表現之後，下面再來看一下OPPO Reno6 Pro+的日常攝影能力。OPPO Reno6 Pro+的後置攝像頭模組採用了四攝設計，四顆攝像頭分別為5000萬像素主攝+1600萬像素超廣角鏡頭+1300萬像素長焦鏡頭+200萬像素微距鏡頭，前置鏡頭則為3200萬像素鏡頭。

在實際樣張的拍攝過程中，OPPO Reno6 Pro+的主攝對焦和成像均十分迅速，在多種光照條件下均能夠實現優秀的畫面清晰度和出色的動態範圍，在複雜的光影環境下可以能夠較好的還原光影層次。

並且OPPO Reno6 Pro+系統相機自帶的濾鏡也十分豐富，利用不同色彩風格的濾鏡用户可以拍攝到與肉眼所見有所不同的照片，從而擴展了手機攝影的創作空間。

OPPO Reno6 Pro+的超廣角鏡頭和長焦鏡頭表現符合Reno系列一如既往的高水準，成像迅速且畫面清晰。在日常使用中，超廣角鏡頭可以幫助用户拍攝到相比主攝鏡頭更為寬廣的畫面，而長焦鏡頭則可以拉近拍攝者與被攝物體的「距離」，從而獲得更優的構圖或者是細節展現。

OPPO Reno6 Pro+還在後置攝像頭模組中新增了一顆色温傳感器，該傳感器可以感知環境色温，精準還原人像視頻和照片色彩。在下面這張擁有多種顏色的樣張中，OPPO Reno6 Pro+做到了對於房檐上不同顏色和顏色間過渡效果的較好還原。

在夜景環境下，憑藉夜景模式和HDR技術，OPPO Reno6 Pro+能夠清晰記錄暗光環境下的景色和物體。從實拍樣張來看，OPPO Reno6 Pro+在夜景拍攝時做到了對焦準確、畫面細節還原清晰，沒有出現邊緣畫面過暗、燈光嚴重過曝等問題。

久戰無壓力 液冷旗艦芯

在大家普遍關注的性能方面，OPPO Reno6 Pro+搭載了飽受讚譽的高通驍龍870處理器，該處理器的性能表現足以滿足在各種場景下的智能手機性能需求，在提供高性能輸出同時也具備良好的功耗表現。

在存儲方面，OPPO Reno6 Pro+最高可以選擇12GB+256GB的高速大內存組合，其搭載的UFS 3.1閃存可以帶來相比前代產品更為迅速的讀寫速度。此外，並且OPPO Reno6 Pro+還搭載了基於AI算法模型打造的無級穩幀技術，該功能可以通過強化學習的AI算法模型，結合多維度輸入預測遊戲負載，自動化調節CPU、GPU頻率，達到節省功耗、平衡系統幀率。

在安兔兔的跑分測試中，OPPO Reno6 Pro+取得了71.6萬分的好成績，超越了大部分的安卓手機得分，性能表現完全可以滿足多樣化的應用需求。

在3DMark的Wild Life測試中OPPO Reno6 Pro+取得了4225分的成績，Geekbench跑分測試則分別取得了Single 4673分、Multi 12519分的成績，性能表現符合目前旗艦機型的主流水平。

在能夠反映手機真實性能表現的遊戲幀率測試中，OPPO Reno6 Pro+的表現十分出色。本次測試選擇了大家喜愛的國民級手遊《和平精英》進行測試，測試中《和平精英》的畫質選項設置為HDR高清和極限幀率，在此設置下通過PerfDog記錄的遊戲畫面數據顯示，OPPO Reno6 Pro+可以以60幀的水平穩定的運行對手機性能要求極高的《和平精英》。

OPPO Reno6 Pro+採用了全尺寸液冷散熱VC技術，利用真空腔液冷原理，帶來1.5%的散熱效果提升，散熱面積也比上代產品增加了67%。在散熱壓力測試中，分別測量了OPPO Reno6 Pro+在30分鐘《和平精英》遊戲前後的機身背殼温度，可以看到在連續長時間運行了高負載遊戲之後，OPPO Reno6 Pro+的機身背殼温度依然沒有超過40攝氏度，整體散熱表現優秀。

一起開黑一起贏 玩家上分神器

在手機遊戲已經成為當下年輕人日常娛樂的首選方式的背景下，一部手機的遊戲體驗對於其整體使用感受自然具有較大的影響。OPPO Reno6 Pro+在遊戲體驗方面進行了全面提升，在優化遊戲運行速度提升遊戲幀率表現的同時，也針對玩家的遊戲需求打造了多款遊戲輔助工具，從而讓玩家體驗到「一起開黑一起贏」的暢快遊戲體驗。

在對於遊戲體驗具有影響的硬件方面，OPPO Reno6系列全系搭載線性馬達，其中OPPO Reno6 Pro以及OPPO Reno6 Pro+還搭載了一顆支持200+級別震感的X軸線性馬達，並針對當下熱門遊戲進行了適配優化，如《和平精英》僅對槍械的震動效果適配就超過200+種。這對於熱愛手遊的玩家來説，無疑是一個不小的驚喜。

《和平精英》震動手感調節（中關村在線授權使用）

遊戲輔助功能上，OPPO Reno6 Pro+搭載了大家喜愛的「彈幕通知」功能，用户在進入遊戲之後，只需從左側呼出手遊助手，便可找到「彈幕通知」功能，該功能支持自定義設置彈幕速度、不透明度和同屏通知數量。這樣在遊戲過程中短信、微信、QQ消息等提醒便將以彈幕形式在頁面上顯示。用户既不用擔心錯過重要的消息通知，也不會因為消息提醒而打斷遊戲進程。

OPPO Reno6 Pro+支持可以快速啓動遊戲的閃電啓動功能，用户可以在遊戲中心裏將自己常玩的遊戲設置為「閃電啓動」，設置成功之後系統便會將遊戲暫存後台，後續玩家啓動遊戲時便可以體驗到「秒開秒進」的極速體驗。

「回血」更迅速 65W超級閃充

得益於全新升級的設計，OPPO Reno6系列機型的電池容量得到了大幅提升。特別是OPPO Reno6 Pro在7.6mm的機身空間內裝下了4500mAh的大電池，從根本上提升了續航時長。本次評測的OPPO Reno6 Pro+所搭載的4500mAh大電池和65W超級閃充組合，可以滿足絕大部分人羣的續航使用需求。針對遊戲用户，OPPO Reno6 Pro+還支持支持邊玩邊閃充，可以在保持低發熱的情況下給手機快速充滿電。

在實際續航體驗方面，OPPO Reno6 Pro+在經歷了包含拍照、社交軟件、在線視頻播放、遊戲、淘寶等場景的5小時續航測試之後，依然還剩餘了62%的電量，其實際續航水平足以滿足各類人羣的需求。

在實際測試中使用原裝65W閃充充電器的情況下，OPPO Reno6 Pro+可以在30分鐘的時間內將其4500mAh的電池電量從電量耗盡充至93%，快充速度屬於十分優秀的水準。

流暢更持久 ColorOS 11.3

OPPO Reno6 Pro+預裝了基於Android 11開發的ColorOS 11.3，為用户提供了多種ColorOS的特色功能。其中閃達窗口功能升級到了2.0版本，該功能可以通過全屏+小窗/迷你窗的組合的當時拓展了屏幕的應用數量，提升多任務並行處理能力。

在個人隱私保護備受重視的背景下，OPPO Reno6 Pro+搭載的ColorOS 11為用户提供了隱私替身功能。開啓該功能後，手機應用在讀取個人信息時僅能讀取到空白信息，從而避免了個人隱私的泄漏。

OPPO Reno6 Pro+支持廣受好評的ART+壁紙功能，該功能由OPPO聯合海內外知名設計師和攝影師打造，可以用户提供了由超過70張的高質量壁紙，方便用户對自己的手機進行個性化裝扮。

OPPO Reno6 Pro+還採用了AI自流暢系統，該系統基於ColorOS和Android的深度系統技術進行優化， 可以顯著提升手機持久使用的流暢感。值得一提的是，OPPO Reno6 Pro通過了泰爾實驗室五級抗老化認證，擁有長達36個月的流暢使用體驗。

總結

在鞏固優勢、不斷優化功能體驗的同時，OPPO Reno6 Pro+做到了對於新功能的積極探索。在機身外觀、人像視頻、遊戲體驗等方面能夠帶來給用户與眾不同的創新體驗。對於用户而言OPPO Reno6 Pro+自然是一款值得購買的新機，特別是對於喜愛自拍的年輕用户來説OPPO Reno6 Pro+可以帶來人像視頻體驗上的全新升級。

根據《中國手機通信產業數據觀察報告》在發佈的數據顯示，第一季度國內手機市場出貨量排名中，OPPO以整體銷量約為2040萬部，市場份額為23.5%的優異表現登頂榜首。特別是在OPPO Reno5系列機型發佈後的2021年1月OPPO手機實現了的銷量按年增長了26%，按月增長高達 33%的高速增長。這也從説明了OPPO Reno系列不但能夠在首發階段取得不錯的銷售成績，並且其憑藉產品的獨特優勢在較長時間內保持熱銷，從而為OPPO手機的整體市場份額貢獻銷量。

對於智能手機而言，在短時間內實現高銷量並不難，但是如何在長時間內保持較高的銷量勢頭便成為了考驗各大手機廠商的一道難題。OPPO深度挖掘消費者的需求痛點，通過技術進步來滿足消費者的使用需求，令更多的消費者在使用OPPO產品時感受到體驗的上的提升。

單就OPPO Reno6 Pro+這款產品而言，其在保留了原有廣受消費者喜愛的功能設計的同時加入更多新的創新功能，以期望贏得更多消費羣體的關注。可以預測隨着OPPO Reno6的全面鋪貨，該系列產品還會繼續受到市場的青睞。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】