撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-04-25 07:41

假日閒時想榨果汁、整蛋糕、麵包，如果有機器幫手搓麵團、打蛋白，攪醬汁，就能節省時間和力氣。消委會測試12款廚師機及5款食物處理器，從處理食物的效能姓、使用方便程度、耐用度、製造工藝、寧靜程度測和省電程度5方面做測試，發現有評分接近的廚師機價格差異相當大，最貴最平可爭4倍！

消委會今次測試的12款廚師機中，有港女至愛品牌KitchenAid、經典廚師機品牌Kenwood、德國家電品牌Bosch等。從打蛋白、打忌廉、搓麵團、製造蛋黃醬、混和蛋糕配料等14項處理食物測試中，評測整體效能。

👇👇消委會12款廚師機評測結果，同獲高評分，價錢可差逾倍👇👇

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廚師機評測結果

大部分廚師機在製作蛋糕、麵包項目例如混合配料、打蛋白等都表現良好，不過在混合班戟配料項目中整體表現較差，混和的漿液不夠滑，另外搓麵團的質素參差，只有Kenwood Chef XL KVL4100S獲得4.5分。

另外消委會亦對5款食物處理器進行測試，由於食物處理器可處理較多不同種類的食材，因此測試亦包括刨絲、切薯片等項目。

👇👇消委會評測5款食物處理器結果👇👇

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食物處理器評測結果

食物處理器較多配備不同種類的配件，可處理較高難度和複雜的食材。在切碎食物、混合配料方面，大部分食物處理器都有不錯的效能，其中Kenwood Multipro Compact FDM307SS、百靈Braun FP5160和飛利浦Philips HR7530/01三款更有製作嬰兒食物蓉、製造奶昔、榨果汁等功能。不過整體食物處理器在打蛋白和打忌廉方面都相對遜色。

廚師機/食物處理器有甚麼分別？ 大部分廚師機都有配備攪拌漿、麵團鉤和打蛋器三種攪拌工具，而且容器通常較大，可處理更多食材，適合製作糕點麵包。不過廚師機一般售價都較高昂，部分攪拌工具更需要加購，加上需要預留空間擺放，想買廚師機就要留意。 食物處理器的用途較廣，多數附設全套配件，例如器皿、刀片、榨汁器等，工具相對齊全。而且食物處理器體積較為輕巧容易收藏，唯能處理的食材分量也較少，較適合小型家庭。

消委會教路：廚師機/食物處理器使用、保養小貼士👇👇唔知揀廚師機/食物處理器邊個？話你知點分好！👇👇

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