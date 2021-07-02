撰文： 策權翊匡 最後更新日期： 2021-07-02 07:00

消費券將在 7 月 4 日至 8 月 14 日接受登記，Alipay HK﹑WeChat Pay HK 和 Tap & Go 將分兩期發放，八達通則分三期，不少人都已經想定用來買什麼。根據消費券的使用期限，就算分開兩期發放，其實仍有時間可以一次過用盡$5000，而全部派發的10～12月正是新 iPhone 推出的時期，應該很多人想用消費券換 iPhone。以下將公開消費券買 iPhone 應用那一個支付平台更好，以及分享應去 Apple Store買還是買 Gift Card 更好。

消費券買iPhone

不論是 Apple Store 還是其他經銷商，都不一定接受全部 4 個支付平台，所以想買消費券買 iPhone，第一步就要先知道各個經銷商支援的消費券電子支付方法有什麼。

👇👇Apple Store／iPhone經銷商支援的消費券電子支付方法一覽👇👇

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Gift Card

如果你打算等 iPhone 13 的話，可以在收到兩期錢後，先透過 Tap & Go 在 Apple Retail Store 或 Apple Online Store 買 $5000 Gift Card，再在 iPhone 13 推出時用 Gift Card 支付部分費用，那就不用被消費券 12 月或 1 月尾的期限掣肘，比較靈活。

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同場加映：$5000消費券｜八達通/支付寶/Tap&Go/微信 開戶教學+優惠總合集

【$5000電子消費券/電子消費券】政府於財政預算案宣布推出$5000電子消費券計劃後，選定支付寶AlipayHK、八達通Octopus、拍住賞Tap & Go及微信支付WeChat Pay Hong Kong這四間營運商協助推行。預計2021年7月4日開始，便會接受電子或書面登記。營運商為迎接派錢計劃，各出奇招搶客，推出優惠又額外送贈現金電子禮券，就連全年365個巨無霸餐獎賞都有！

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同場加映：八達通領消費券攻略｜17條Q&A疑問全解答 要開新卡？交水電媒？

政府發放5000元消費券，八達通相信是不少港人領取消費券的首選平台。早前網上有傳聞指出，如使用八達通領取消費券，必須要另購一張八達通作登記之用，又指如長者使用八達通消費券將不獲2元乘車優惠，令不少人憂慮。



八達通公司日前澄清市民誤解，如果你有意用八達通領取消費券，登記前可先看下面17條Q&A，了解須知，以免選錯支付工具！

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