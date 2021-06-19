榮耀Honor 50 Pro性能／攝影／續航評測　設計獨特脫離華為仍高質

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-06-19 08:00

6月16日，榮耀（Honor）正式發佈了榮耀全新一代數字系列產品——榮耀50 Pro。該款新機繼承了榮耀數字系列產品在外觀、影像、性能等方面的諸多優點，擁有令人驚豔的外觀設計和影像實力，展現了榮耀對於後5G時代用户智能手機需求的探索，下面就來帶大家全面瞭解一下榮耀50 Pro。

個性化美學設計 創新CMF設計

榮耀50 Pro在外觀設計上採用了許多標誌性的視覺元素，使得其可以在眾多機型當中被一眼認出。特別是在能夠大幅提升手機辨識度的機身後置鏡頭模組設計上，榮耀50 Pro借鑑了傳統專業相機的經典雙鏡頭設計，將手機的後置鏡頭模組設計為兩個圓環，上圓內為後置主攝鏡頭，下圓內為副攝鏡頭。

主攝上圓環的周圍採用了戒環設計，寓意着影像所記錄的永恆瞬間，做到了設計與功能的有機結合。

榮耀50 Pro還有擁有浪漫且夢幻的配色——初雪水晶。該配色版本的機身後蓋隨着光線角度的變換，在視覺上可以看到無數閃耀的星光，如同白雪在月光下的景色一般。

為了呈現這樣的神奇效果，初雪水晶採用了全新的鑽彩工藝，營造光影的閃爍之美。鑽彩工藝採用極其複雜但值得付出的雙膜雙鍍雙紋處理，雙層膜片於平面中創造更好的景深效果，摸上去很光滑，看上去很立體。雙層鍍膜呈現更好的質感，雙層紋理帶來更豐富的視覺細節。讓每一款配色都璀璨如繁星點點。

與眾不同的機身後蓋設計一直以來都是手機廠商不懈追求的焦點，獨特且優美的後蓋設計不但能夠讓手機本身的美感得到提升，也能使消費者獲得個性彰顯的新選擇。

後5G時代內容呈現 6.72吋高刷屏

面對後5G時代的手機內容展示需求，榮耀50 Pro選擇通過搭載一塊高素質的屏幕來進行滿足。

榮耀50 Pro的屏幕採用了一款6.72吋的120Hz高刷全面屏，屏幕色彩顯示能力達到了10.7億色級別，色彩呈現能力遠超同類機型，高刷新率和高色彩呈現能力的屏幕可以為用户帶來更為清晰、真實的畫面內容展示；同時這塊屏幕還支持300Hz的高觸控採樣率，大幅提升用户在使用時的跟手感。

在手機正面屏幕的設計上，榮耀50 Pro採用了左上角雙挖孔式前置鏡頭設計，屏幕邊框則為75°超級曲面屏設計，該設計通過更深的弧面彎曲深度，更窄的顯示黑邊，為用户營造出滿眼都是屏的視覺觀感。

榮耀50 Pro的正面屏幕設計延續了榮耀數字旗艦機型的標誌性元素，搭載高素質屏幕也表明了榮耀對於後5G時代用户對於高質量數字內容消費需求的重視。

旗艦級遊戲體驗 高通驍龍778G

榮耀50 Pro搭載了全新的高通驍龍778G移動平台，該處理器採用台積電6nm製程工藝，擁有4個A78架構超級大核，性能表現十分強勁。為了更好地發揮這顆高性能處理器在遊戲中的表現，榮耀50 Pro支持GPU Turbo X圖形加速技術，可以在低功耗狀態下高效率處理遊戲畫面，滿足3D手遊不斷上漲的性能需求。

為了保障這顆處理器的性能充分發揮，榮耀50 Pro採用雙VC液冷散熱+高導熱石墨烯的立體散熱系統，在配備強大散熱硬件的同時榮耀50 Pro還可以通過温度傳感器判斷機身温度和環境温度，AI智能動態調整熱管理方案。

為了檢驗榮耀50 Pro的實際性能表現，我們對榮耀50 Pro進行跑分測試。在安兔兔的跑分測試中，榮耀50 Pro取得了50.3萬分的好成績，達到了主流Android手機得分水平；在3DMark的Wild Life測試中榮耀50 Pro取得了2499分的成績；Geekbench跑分測試則分別取得了Single 3480分、Multi 10926分的成績。整體來講，榮耀50 Pro的性能表現完全可以滿足多樣化的應用需求。

在遊戲實際體驗方面，榮耀50 Pro進行了諸多優化。榮耀50 Pro依託於多年深厚的通信技術的沉澱，構築四網協同的Link Turbo技術能力使手機的網絡連接可以在WiFi、移動數據等網絡下智能的快速流暢切換，比如在遊戲場景下，榮耀50 Pro在從WiFi環境切換到蜂窩場景時的時延要相比同級別機型更低，響應更迅速。

榮耀50 Pro還與騰訊遊戲進行了合作，榮耀50 Pro通過搭載的線性馬達支持《和平精英》全新的4D震感功能，可以讓遊戲震感觸覺更加細膩逼真，例如在開槍時的震動反饋會更為真實。

榮耀50 Pro的性能表現足以滿足用户的日常使用需求，在此基礎之上榮耀50 Pro對遊戲體驗進行了深度優化。隨着5G的全面普及，用户對於手機遊戲的需求也在不斷提高。榮耀50 Pro針對目前手機遊戲所面對的體驗痛點問題：遊戲掉幀、網絡連接不穩定、觸感反饋體驗不佳等問題進行了針對性的改善與優化，帶來了穩定的幀率表現、克服了網絡不斷網所帶來的斷網風險，並加強了震動反饋體驗。

記錄生活好幫手 1億像素主攝

拍攝照片已經成為了當下手機用户的常見使用需求，特別是在社交網絡發達的背景下，這種需求逐年上升，5G全面普及之後越來越多的用户也開始選擇使用視頻來分享自己的生活，這樣的需求變化便對手機的影像能力提出了一個新的要求。

榮耀50 Pro採用了由1億像素高清主攝+800萬像素超廣角鏡頭+200萬像素微距鏡頭+200萬像素景深鏡頭組成的後置鏡頭模組；前置鏡頭採用了雙攝設計，分別為3200萬像素高清自拍鏡頭+1200萬像素視頻鏡頭，榮耀50 Pro的多鏡頭配置從焦段設置上更符合當下用户的實際使用場景。

榮耀50 Pro的後置主攝鏡頭在日光場景下，憑藉高像素優勢可以實現清晰自然的成像效果，特別是在光源充足的環境下對於被攝物體細節的表現能力特別突出。

榮耀50 Pro的超廣角鏡頭表現符合同類機型的主流水平，成像迅速且畫面清晰。在日常使用中，超廣角鏡頭可以幫助用户拍攝到相比主攝鏡頭更為寬廣的畫面。

用户還可以使用榮耀50 Pro的超級微距功能拍攝一些例如花朵等體積較小的物體，榮耀50 Pro在拍攝小體積物體時的對焦十分迅速，可以快速抓拍記錄下正在風中搖擺的花蕾，並且成像效果也十分清晰。此外，榮耀50 Pro還支持大光圈拍攝模式，可以在拍攝物體時帶來柔美的背景虛化效果。

在夜景拍攝方面，榮耀50 Pro的大底主攝支持超級夜景功能，可以通過榮耀多年積累的影像算法，優化夜景照片的畫面表現，有效抑制噪點和炫光等問題。

搭載了兩顆前置鏡頭的榮耀50 Pro在人像拍攝體驗上也為用户帶來了更多便利，榮耀50 Pro的前置1200萬像素視頻鏡頭為用户帶來100度的黃金廣角，以及18mm的自拍人像黃金焦段，能夠清晰完整地記錄下用户的日常生活，保存珍貴的瞬間。

榮耀50 Pro的視頻拍攝功能方面進行了全面增強，提供「快慢動作續錄」「單雙鏡頭續錄」等六種多鏡視頻拍攝模式，用户還可以在拍攝的過程中使用視頻美顏，拍照，廣角等功能，全方位解決用户在視頻拍攝過程中的各種痛點，提升視頻拍攝體驗。

整體而言榮耀50 Pro的拍攝能力可以滿足用户的日常使用需求，並且特別在用户所關心的視頻自拍方面進行了軟硬件雙重優化，從而有效提升了用户的視頻拍攝體驗。在後5G時代，人們會更加頻繁地使用圖片和視頻來分享生活，智能手機作為一體化的影像拍攝與分享平台其必將在未來人們的生活中佔據更重要的位置。

電量補給不等待 100W超級快充

在移動網路全面普及的時代，很多人幾乎每時每刻都在使用智能手機，因此用户對於手機續航能力的要求也日漸升高。而提升手機的續航能力，除了直接提升電池容量之外最直接有效的方式便是提升手機的充電速度。

榮耀50 Pro搭載了4000mAh大電池和100W超級快充組成的續航配置組合，可以滿足絕大部分人羣的續航需求，特別是其超快的充電速度可以在短時間內為手機補充大量電量。

在實際測試中使用原裝100W超級快充充電器的情況下，榮耀50 Pro可以在25分鐘的時間內將其4000mAh的電池電量從電量耗盡充至100%，這一快充速度超越了大部分智能手機，處於行業領先地位。

在實際續航體驗方面，榮耀50 Pro在經歷了包含拍照、社交軟件、在線視頻播放、遊戲、淘寶等場景的5小時續航測試之後，依然還剩餘了43%的電量，其實際續航水平足以滿足各類人羣的需求。

在電池技術得到革命性發展之前，提升智能手機的充電速度，可以被視為提升手機續航能力的一個重要方式。榮耀50 Pro所選擇搭載的100W超級快充可以有效幫助手機快速回覆電量，從而提升續航體驗。比如用户在早上起牀去上班時，發現手機電量瀕臨耗盡，那麼依靠100W超級快充的超快充電速度，其可以在短短10分鐘左右的時間裏便為手機補充足夠一上午使用的電量。

從「新」出發 全新Magic UI登場

榮耀50 Pro的系統採用了基於Android11開發的Magic UI 4.2系統，該系統在前代的基礎之上進行了大量改進與升級，能夠為用户帶來更為便捷的使用體驗。

Magic UI 4.2內置了側邊應用欄功能，可以實現一鍵切換應用，快捷多應用操作多便捷體驗，用户只需調出快捷應用列表，喚醒所需的應用進行使用；之後再返回之前應用也不會出現任務中斷的情況。

在Magic UI 4.2內置的「智慧視覺」功能裏，Magic UI 4.2還提供了全局翻譯功能，可以幫助用户對圖片上的英語進行翻譯，同時用户也可以將生活中的英語進行拍照翻譯。

針對智能手機日常使用時容易出現的卡頓問題，榮耀50 Pro通過軟件優化，改善應用信息加載機制，優化內容在滑動中刷新效率，減少白塊卡頓問題。比如在用户打開新聞購物類應用時，滑動瀏覽內容，滑動流暢度及內容加載速度都會更加流暢。

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總結

作為榮耀全新一代數字系列產品，榮耀50 Pro不但是一部榮耀最新的旗艦機型，同時也是榮耀向外界展現其對於後5G時代用户需求思考的一個總結。

在後5G時代，得益於5G網絡高帶寬和低延遲的特性，各類手機遊戲對於手機3D渲染性能和網絡連接能力的要求越來越高，用户也期望手機的遊戲體驗能夠相比之前更加流暢且穩定；隨着5G智能手機的普及，不同消費羣體對於手機的外觀有着不同的偏好，用户希望同一款機型能夠擁有更多樣化的配色選擇，特別期望採用創新工藝和設計的機型出現；5G網絡的鋪開也為市場帶來了一批具有高水準的數字消費內容，因此用户需要一個能夠對這些數字內容做到良好呈現效果的掌上智能終端平台。

而擁有高素質屏幕、強勁性能、個性化外觀設計的榮耀50 Pro可以滿足以上這些用户對於後5G時代智能手機應用體驗的期待。得益於榮耀50 Pro所搭載的GPU Turbo X技術和與騰訊遊戲的深入合作，榮耀50 Pro可以提供幀率更加穩定的遊戲畫面表現，並且可以在運行遊戲的同時維持較低的功耗水平，並在觸感反饋方面為用户帶來差異化的遊玩體驗。如果您正好有以上的需求，那麼榮耀50 Pro能夠説是一個非常好的選擇。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】