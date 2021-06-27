撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-06-27 08:20

隨著 Apple 2021 年九月份秋季發表會逐漸接近，最近網路上也紛紛浮現各種對於 iPhone 13 的搶先規格預測以及爆料渲染圖，雖然是真是假誰也不知道，但是每次的新消息曝光總會引起果粉們的瘋狂討論。

當然，最多人矚目的一點就是新機型就會有哪些新色來讓果粉們挑選啦！除了傳得沸沸揚揚的「寶寶藍」、「消光黑」之外，最近又有一款色系——芒果橙，據說也已經被選中是 iPhone 13 Pro 御用的新色，粉嫩又不失個性的夢幻橙色是否有讓你心動呢？

▼▼▼如果真的推出這個橙色，就可以與Hermes版Apple Watch配對了！▼▼▼

除了顏色與規格之外，就連命名也是果迷們議論的話題之一，由於「13」剛好是許多西方人忌諱的數字之一，因此也有不少網友提出希望 iPhone13 可以避開這個不吉利的數字，然而根據問卷調查，最多網友認同的新名稱則是直接以年份命名的「iPhone 2021」。

不過在問卷調查中，絕大多數的網友都表示並不會因為名稱而影響購買意願。不過 2021 年對台灣人來說絕對是超級難忘的一年啦！各位台灣的果粉是否會考慮入手一隻「iPhone 2021」來紀念一下呢？

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