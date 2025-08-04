iPhone 17系列必換！24大亮點解析　A19晶片領銜　穩用3年超值得

上次，給大家盤點了不買iPhone 17系列的理由，但不得不承認，iPhone能一直霸榜手機銷量榜前茅這麼多年，是有一定道理的。尤其是2025年的iPhone 17系列，相較於往年變化算是比較明顯的了，對於手持iPhone 16系列一下產品的朋友來說，隔兩年到三年換機也是比較合理的時間。



今天我們盤點iPhone 17系列值得購買的24個理由，對於想要換新的朋友可以參考下。

點擊圖片放大看這次iPhone 17系列的升級方向👇👇👇

+ 2

1. A19晶片

雖然現在性能過剩，但採用台積電N3P3nm工藝，晶體管密度提升20%，能效比優化35%，Pro版搭載12GB Ram，本地運行70億參數大模型，實現即時視頻腳本生成、專業級修圖等複雜任務。相比Android旗艦的驍龍（Snapdragon）8 Elite2，A19 Pro在AI算力（35TOPS vs 28TOPS）和能效比上形成代差，對於一台手機用很多年的朋友來說還是很友好的。

2. 全系120Hz ProMotion屏幕

標準版首次支援1-120Hz動態刷新率，結合LTPO技術，滑動流暢度提升40%，視頻播放功耗降低25%，同時支援Always-On常亮顯示，通知查看更便捷。Pro版採用第二代超瓷晶玻璃，抗反射率降低75%。

3. 4800萬像素三攝矩陣

Pro系列主攝、超廣角、長焦均升級至48MP，主攝採用1英寸索尼定製傳感器，支援四稜鏡長焦結構，光學變焦提升至8倍，夜間動態範圍增加3檔，弱光拍攝解析力媲美微單。

4. 8K視頻創作革命

Pro系列支援8K 60Fps杜比視界錄製，AI算法可自動優化構圖、防抖和HDR調色，配合Final Cut Pro Mobile實現移動端電影級剪輯，4K素材裁切後仍能保持4K分辨率。

5. 前置24MP人像引擎

採用六鏡式鏡頭和相位對焦，低光自拍亮度提升200%，支援4K 60fps人像視頻，虛化過度自然。

6. 矽碳負極電池技術

Pro Max電池容量突破5000mAh，配合A19 Pro的能效優化，日常使用一天問題不大；Air版採用高密度電池，5.5mm超薄機身仍能保證續航。

7. 橫向矩陣式攝像頭模組

Pro系列摒棄傳統浴霸設計，採用橫跨機身的橢圓形模組，鋁合金與玻璃雙色拼接，攝像頭區域與機身同色，辨識度與握持感顯著提升。

8. Air系列的超薄體驗

最值得關注的型號無疑是Air了，據目前的曝光訊息來看，這將是一台超薄的標準版機型。輕量化是這幾年手機發展的趨勢，包含三星在內的友商都已經發佈的自己的超薄機型，並收到好評，蘋果Air系列預計將會成為爆款。

9. 動態島2.0

Pro Max採用納米級金屬透鏡，將原深感模組體積縮小40%，動態島面積減少25%，同時支援3D人臉識別和虹膜掃描，解鎖速度更快。

10. 系統與生態的協同進化

引入Vision Pro的動態懸浮圖標和半透明UI，支援AR小部件和3D壁紙，Siri升級為多模態AI助手，可語音生成PPT、翻譯文檔並即時生成會議紀要。跨設備剪貼板支援文本、圖片、視頻跨iPhone/Mac/iPad無縫流轉。

11. 端側AI隱私保護體系

所有AI任務（如照片編輯、健康分析）均在本地處理，數據經端到端加密，雲端不留痕。健康應用新增AI教練，可通過攝像頭分析健身姿勢並生成營養方案。

12. 自研通信晶片與網絡優化

全系搭載C1基帶晶片，5G信號穩定性提升，這是蘋果一直以來被詬病的問題，希望能好用些吧。

13. 滿血性能釋放平台

Pro系列配備VC均熱板+石墨烯散熱系統，可能還是不如Android的散熱，但有也比沒有強。

14. 跨設備生產力矩陣

連接Vision Pro可擴展為27英寸虛擬顯示器，支援鍵鼠操作和文件拖拽；搭配妙控鍵盤可實現iPad OS與iOS的無縫切換，文檔編輯效率提升50%。

15. IP69防護

Pro系列支持IP69防水防塵，預計也能支援水霧和熱水的防護，耐用性這塊確實可以。

16. 系統更新承諾

提供至少5年大版本更新和7年安全補丁，iOS 19支援至2032年，長期使用價值顯著。

17. 生態協同的無縫體驗

Air Pods Pro3深度聯動，支援即時無損音頻傳輸，配合空間音頻可實現360°聲場定位，觀影沉浸感超越多數家庭影院。

18. Apple Watch醫療級監測

健康數據同步分析，新增血壓趨勢預測（需外接設備）和睡眠呼吸暫停預警，ECG心電圖報告可直接用於醫保報銷。

19. 空間計算入口

iOS 19原生支持ARKit 7.0，開發者可創建三維應用和交互，Vision Pro用戶可通過iPhone控制頭顯並同步內容，為元宇宙生態鋪路。

20. 衛星通信2.0

Pro系列支援Globalstar+星鏈雙衛星網絡，緊急情況下可發送帶定位的圖文消息，傳輸速度提升至5Mbps，覆蓋全球95%區域，無信號場景安全感倍增，但國行有沒有現在存疑。

21. 年度限定色彩語言

Pro系列新增「熔岩橙」、「星雲藍」配色，採用納米鍍膜技術，強光下呈現金屬光澤，弱光則轉為啞光質感；Air版提供「液態玻璃白」，光線折射時產生動態彩虹效果。

22. 自定義交互系統

支援動態壁紙即時天氣顯示、小組件深度定製，長按圖標可觸發快捷操作，鎖屏界面可顯示行程、健身記錄等關鍵訊息，減少解鎖頻次。

23. 保值率與二手市場

三年保值率達55%，遠超安卓旗艦平均30%的水平，官方翻新渠道完善，置換補貼政策靈活，長期持有成本更低。

24. 售後體系的安心保障

提供全球聯保、Genius Bar天才吧現場維修、AC+服務覆蓋意外損壞，維修等待時間平均縮短至1小時，緊急情況可申請備用機。

結語：

還是我們開頭的觀點，要是你的設備已經用了兩三年，換iPhone 17系列沒毛病，iPhone 17可以讓你再用三年以上，而且大概率後續的機型設計，也不會有甚麼太大的改變，非常適合不經常換手機，想要一步到位的朋友購買。目前iPhone 17系列的所有訊息還處於曝光階段，讓我們一起期待9月的蘋果新品發佈會吧。

延伸閲讀：iPhone 17 Pro真身被街頭捕獲 知名爆料記者轉發 鏡頭模組大改

+ 2

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】