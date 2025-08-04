蘋果9月發佈會　iPhone 17漲價50美元　Air機型領銜多項新品齊發

一年一度的科技春晚將在9月舉行，蘋果iPhone 17系列發佈會將會帶來多款重磅新品。



有博主爆料，蘋果9月新品發佈會除了iPhone 17系列4款機型之外，還有Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3、Apple Watch SE系列、AirPods Pro系列、HomePod mini系列、AirTag系列以及Apple TV系列等新品。

蘋果發佈會新品。（theapplehub@x）

其中最受大家關注的是iPhone 17系列，今年17系列變化最大的是iPhone 17 Air，它將替代Plus成為蘋果的全新產品線。

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工業設計上，iPhone 17 Air採用橫置相機模組，DECO設計神似條形跑道，跟Google Pixel 9外觀接近，該機主打輕薄，機身厚度在5.5mm左右，是蘋果史上最薄機型。

這次iPhone 17 Air砍掉了物理SIM卡槽，僅支援eSIM，這是一種嵌入式SIM卡技術，通過遠程下載配置文件實現網絡連接，從而節省設備內部空間。

iPhone 17 Pro和17 Pro Max則是採用橫向大矩陣設計，閃光燈和LIDAR激光雷達掃描儀位於矩陣相機右側，這次17 Pro系列配備的三顆攝像頭都是4800萬像素。

售價方面，分析師稱iPhone 17系列幾乎所有機型不得不漲價50美元，包括iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max和iPhone 17 Air，這意味着無論是高端機型還是全新的Air系列，蘋果新品的定價都受到了關稅上漲的影響。

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