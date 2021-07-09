撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-07-09 02:00

近期熱播的港產BL（Boy Love）劇《大叔的愛》令不少觀眾首次接觸純愛同性戀劇集。但所謂「一入腐門深似海」，相信就算是第一次看這類「男男」題材的觀眾，看完KK和田田的互動也會愛上BL劇！除了《大叔的愛》，近年各地都興起看BL劇，《香港01》科技玩物記者在Netflix上精選7套純愛耽美劇，適合剛接觸BL的你，劇情容易入口，腐女們準備「姨母笑」地看吧！

【1】泰劇《因為我們天生一對》

泰國BL劇近年開始進入觀眾視野中，皆因男主角位位都是美男子小鮮肉，觀眾看得賞心悅目。故事發生在大學校園，大學生Tine為了逃避Green的熱烈追求，找男神朋友Sarawat假扮成自己的男朋友，怎知一扮變成戲假情真。

【1】BL泰劇《因為我們天生一對》（網上圖片）

【2】台灣電影《刻在你心底的名字》

台灣史上最賣座BL純愛劇，曾創下破億票房紀錄，更奪得台灣金馬獎最佳攝影和原創電影歌曲大獎，口碑極佳。電影改編自導演柳廣輝高中時的真實經歷，故事以80年代戒嚴時間的台灣做背景，高中好友的張家漢和王柏德因為興趣相近而成為帶著曖昧好感的好友。

【2】台灣電影《刻在你心底的名字》（網上圖片）

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Netflix 7月為配合暑假，安排了10部新動畫影集／電影上架，當中有新鮮熱辣6月才在日本上映的《高達閃光之凱薩衛》，其他選擇老少咸宜，有《生化危機》原創動畫影集、《Beasters 第二季》、《魔物獵人》真人版，甚至80年代英雄《He-Man》也要回歸！請骷髏頭堡賜我力量！

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行雷閃電下大雨時，最適合躲在被窩中看恐怖片。夏天最常會打風，不能外出時，準備定十套八套恐怖懸疑片在家中看就最應景。下面推薦10套Netflix驚慄好戲好劇，安在家中聽住外面行雷和大雨聲觀看就最啱！

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