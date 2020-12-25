先是小米，後是中興，屏下鏡頭技術，再一次成為了手機圈的焦點。 但這次不再是摸不著的工程機演示了，如今，中興已經把這項技術應用在量產機型AXON 20 上，實現了對前置鏡頭的隱藏，正面看手機屏，也不會再有「缺一塊」的情況。

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中興使用的是維信諾的方案，這也不是什麼秘密了。早前，維信諾便介紹了自己的屏下鏡頭方案，並表示它達到了「量產和應用級別」，而且很快會有終端產品跟進。一時間，坊間紛紛開始猜測，首發之名會花落誰家。沒想到，中興竟成了第一位吃螃蟹的人，而小米，則把量產機劃進了明年的時間表裡。

不管技術是否足夠成熟，走向量產終究是個信號。可以預見的是，在未來1-2年內，屏下鏡頭這個能讓屏幕與前置鏡頭共存的完美方案，將成為各大手機廠商都會跟進的新技術。哪怕是蘋果，iPhone 額頭上的那道凸起，它也遲早得想辦法解決掉。

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1. 鏡頭是怎麼藏在屏幕下方的？

手機拍照的原理並不難理解：當你調用鏡頭取景時，被攝物體的反射光會穿過相機鏡組，在感光元件上形成一個倒像，最終呈現在屏幕中。

本質上，不管是相機，還是手機，拍照時都需要經歷這樣一個過程，而如果我們想讓「藏」在屏幕底下的鏡頭成功拍到照片，就需要解決一個問題：

如何讓足夠多的光線穿透屏幕？

又或者說，如何讓佈滿像素點的屏幕，變得跟玻璃鏡片一樣透明？

這項技術其實已經被發明出來了。早在10 年前，借助OLED 屏結構層級較少、獨立發光的優勢，三星便向我們展示了透明筆記本、透明窗戶等一系列產品。就近期來說，小米的透明電視，其實也是顯示屏透明化的一個典型例子。

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但仔細觀察你會發現，這些設備的屏幕在顯示或不顯示圖像的時候，都是灰濛蒙的一塊，而不像玻璃那般通透，這意味著它們並沒有做到100% 透明度。

原因是什麼？因為這些屏幕只是將其中一半的發色像素，換成了由高透明材料製成的「透明像素點」，相當於只有一部分面板區域能透過光線。而另一半子像素，仍然會佈滿密密麻麻的紅綠藍子像素，為的就是確保圖像的現實。

雖然真正透明的部分只有一半，這也足以「騙過」用戶的眼睛，讓我們感知到透明，看到屏幕背後的東西。

OPPO 的屏下鏡頭技術展示圖（OPPO 官網）

某種程度上說，屏下鏡頭的訴求，其實和透明電視很類似了。因為只要屏幕透明了，鏡頭自然就能捕捉到來自屏幕另一端的光線。

不過在實現方式上，兩者仍然存在著一些技術差異。首先，手機還沒辦法像電視一樣，可以將屏幕後背的電路板、芯片等組件放在額外的主機上，所以它並不需要做「全屏透明化」，只需解決前置鏡頭那一小塊區域的透光性即可。

其次，由於手機屏幕距離人眼更近，所以對顯示精度的要求會更高，如果貿然減少大量像素點，等於說是讓我們重回480p的馬賽克時代。

小米展示的新一代屏下鏡頭方案，計劃在明年量產（小米）

出於這兩點考慮，這也是為什麼，現階段的屏下鏡頭方案會將顯示屏一分為二，分成「主顯示區」和「鏡頭區」兩部分。

核心目的，就是想讓大部分屏幕依舊延續原本的色彩、亮度優勢；其次，再對「鏡頭區」這一塊極小區域「動手術」，把它屏體中的正負極都換用高透明材料，把透光率做上去，讓鏡頭捕捉到足夠多的光線。

真正難解決的，其實是讓「鏡頭區」去兼顧「圖像顯示」和「拍照成像」這兩方面的需求。畢竟，哪怕它面積再小，它還是要顯示顏色，還是要保持和主顯示區的一致性，那麼它就必然要保留一定的像素點。

此時，兩種方案便應運而生了。其中一種是降低像素總量，增加透光面積，這其實和透明電視的原理很類似。而另一種方案，則是在維持原有像素總量的基礎上，將單個像素的面積做小，再利用像素間的空隙來實現透光。

中興AXON 20 選擇降低「鏡頭區」的像素密度，來解決透光性，但更低的PPI 也會造成視差，導致「色塊」的出現。（B站up主JD大手哥）

老實說，兩種方案的效果孰優孰劣，目前還無法下定論。因為不管是從中興AXON 20的真機上手視頻，還是說小米放出的工程機視頻中，我們還是能在特定角度或是某些非深色界面下，看到一個小「色塊」的存在。

這個「色塊」，便是屏下鏡頭所處的「鏡頭區」了。這是因為像素密度的降低，導致和主顯示區精度的不一致，才會出現這種拼接痕跡。

就目前來看，包括像小米、OPPO、vivo 等廠商都仍在解決這個「色塊」的顯示不一致問題，比如說能否讓它變得不明顯，能否解決特定角度下的色差情況。

年初vivo 推出的APEX 2020 概念機（愛范兒授權使用）

屏下鏡頭另一個要面對的問題，就是自拍效果。「能不能拍到照片」這個問題其實已經被解決了，現在我們更關心的，是它「能不能拍得和其他手機一樣好」。這不僅對前置鏡頭的感光元件提出了更高的硬件要求（更大的光圈，更大的底，進更多的光），同時，一些物理層面實在無法消除的部分，則要靠算法來彌補。

如果最終，屏下鏡頭的拍照做好了，哪怕是「鏡頭區」仍有一些視差問題，它依舊可以作為挖孔屏的替代，讓大部分手機回歸到完整一塊屏的體驗上。

但如果還做不到，甚至無法達到大部分人的可接受標準，我實在不認為，人們可以在忍受視差的同時，還要丟掉原來的美顏照。

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2. 真全面屏能讓手機漲價嗎？並不會

做屏下鏡頭的價值和目的是什麼？很多人會說，它可以讓我們做一整塊完整屏幕，解決掉瀏海、挖孔等缺失的部分。

事實上早兩年，迷戀於這種極致感的手機廠商就已經借助升降鏡頭，或是滑蓋、正反雙屏等結構，提前達成了這一目標。這意味著有很多消費者，已經率先知道「正面完整一塊屏」的手機到底長什麼樣子。

當然，以前做無開孔屏幕，是有代價的。一個是不可避免的重量、厚度提升。因為做升降要加入電機，做滑蓋也需要滑軌組件，那麼就必須要在機身內部預留額外空間，一大批重量在200g左右，厚度達到9mm的手機便隨之誕生。

此前我們對比過升降和非升降機型，在重量和厚度上的差異（愛范兒授權使用）

另一個，就是甜點級功能的缺失。空間被佔據後，有的功能就不得不被放棄掉，比如說無線充電的線圈，比如說防水防塵特性等，因為它們不是「剛需」，至少在當時，不會比一塊真全面屏的優先級要高。

有趣的是，歷經了一年多對全面屏的摸索後，大部分廠商最終卻重回了「挖孔屏」的「非全面屏」道路，重新強調起輕薄，帶回了無線充電，去發展高刷新率屏、潛望式鏡組這樣的特性。

這也引出一個新的問題：

人們對於全面屏的追求，是否真的那麼強烈？甚至強烈到需要犧牲掉其他部分的體驗了？

市場的發展趨勢告訴我們，如果為了手機全面屏，就得以其它部分的體驗作為代價，這種犧牲並不值得。

的確，真全面屏確實填補了很多人對於瀏海、挖孔屏的怨念情緒，也將視覺體驗做到了更極致，但客觀的說，這個孔有和沒有，並不會對你的實際使用帶來多少影響。

相反，由於近兩三年出現了大量採用異形屏的手機，許多第三方開發商都在主動調整自己應用的長寬比，去適配屏幕頂部的那塊缺失。更別說之後的水滴，以及現在的挖孔屏設計，對於屏幕顯示區的影響已經比瀏海小很多了，就算不去掉，它也不會讓你少看幾行文字，或是擋住遊戲、視頻裡的關鍵信息。也正因如此，貿然將不成熟的屏下鏡頭技術應用在量產機型上，並不是一個非常理智的行為。

當然，本次中興選擇把它放在了一款2000元檔的中端機上，而非旗艦機上，其實也能看出，它更多是帶著一種試探市場的意向去推進的，而不是想藉助它，讓產品獲得多少額外的溢價能力。

即使技術不成熟，偶有槽點，但考慮到價格，我們也勉強可以接受。但想要在未來衝擊新的高端價位段，屏下鏡頭會是必須項，但並不是唯一項。

3. 屏下鏡頭還沒到說真香的時候

看到屏下鏡頭走向量產，我回想起當年屏幕指紋剛面世時的糟糕狀態。

如果你有體驗過2018 年年初的vivo X20 Plus 屏幕指紋版，應該記得，最早一批的屏幕指紋手機體驗，是被很多人詬病的，比如識別靈敏度不高，速度太慢等，都是當時屏幕指紋技術會存在的缺點。

加上屏幕指紋沒有「實體」概念，你無法盲解，而只能在識別時掃一眼屏幕，以確保手指貼在正確的位置上，時至今日，這仍然是屏幕指紋的不足之處。

屏幕指紋剛面世時，體驗是很差勁的。（愛范兒授權使用）

不過到現在，已經很少再有人會嫌棄屏幕指紋的體驗了，當它的識別準確率和速度得到大幅提升，同時不再是一個額外的成本負擔後，越來越多的手機都開始替換掉傳統的電容指紋，不再做後背開孔。似乎轉眼之間，你都很難再在主流Android 手機上，找到一個不採用屏幕指紋的產品。

但這背後由發生了怎樣的技術演變，很多人並不會知道。

如果不是幾家手機廠商帶著供應方一起迭代，逐漸把屏幕指紋做到大眾可接受的範圍內，我想到今天，大量手機仍會停留在側邊、後背指紋的時代，繼續忍受著「內褲反穿」這樣的調侃說法。

現在，屏下鏡頭其實也處於「萬事開頭難」的狀態，期待和質疑聲仍將在很長一段時間里共存。一方面，它確實還不完美，不管是客觀存在的視差問題，還是說妥協的拍照，都無法充分體現出比挖孔設計佔優的部分。

另一方面，也是前文提到的，大眾已經提前靠升降、滑蓋手機感知到「全屏無孔」的模樣了，所以哪怕屏下鏡頭確實是新技術，但對於只看結果的消費者來說，它能帶來的「新鮮感」始終有限，廠商也就沒法靠「外觀層面的大改」攫取眼球，為用戶找到新的換機理由。

可風險總是需要有人去承擔的，尤其是對於想要追逐技術的手機廠商而言，屏下鏡頭依舊是一個能讓產品獲得新差異化的可能性，也是智能手機為數不多的新突破口了。

要想走得比別人更遠，只能一邊做好被罵的準備，一邊抱著持續演進的決心去對待。

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：你應該買一台屏下鏡頭手機嗎| 硬哲學】