港產Viu訂閱數打敗Netflix！東南亞第二大影音平台　成功全因一點

歐美市場趨於飽和，Netflix積極想要在亞洲市場開疆闢土，然而現在這位串流巨頭卻面臨了一位新的勁敵。起家自香港的串流服務Viu在東南亞大有斬獲，訂戶數甚至超越了Netflix。



近日Media Partners Asia公佈的資料中，Viu已經成為東南亞地區第二大的串流服務，該地區訂閱用戶數達到520萬人，超越Netflix的480萬人，僅次於Disney+的600萬人。

目前Viu是東南亞活躍用戶數最高的影音串流平台，不過這並不代表他們已經獨佔鰲頭，現在除了訂閱用戶數落後Diseny+外，觀看時長方面也與Netflix有相當大的差距。

▼▼▼點擊率先了解Viu在東南亞成功的原因▼▼▼

+ 4

東南亞訂戶數超越Netflix，Viu登當地第二大串流服務

Viu是由香港首富李嘉誠幼子李澤楷旗下電訊盈科於2015年推出，在2021上半年財報中，其OTT業務營收成長了29%達到8,300萬美元，同時虧損也大幅縮減了75%至3億美元，而Viu營收更藉由訂閱及廣告大幅成長47%至6,200萬美元，是OTT業務成長的最大動能。

且財報中提到，Viu的月活躍用戶及訂閱用戶數已達到了4,940萬及700萬人，較去年同期分別成長37%、62%。在前陣子的財報會議中，電訊盈科也透露，他們計畫擴大合作夥伴，甚至考慮將串流部門上市。

根據《彭博社》報導，Viu的商業模式與Netflix或Disney+的完全訂閱制度截然不同，而是採取部份內容免費、部份內容訂閱收費的商業模式，更類似於愛奇藝等中國OTT平台慣用的收費辦法，且聚焦東南亞受歡迎的韓劇內容推出多種語言版本，順利在當地獲得快速成長，得以成為第二大的串流業者。

Viu執行長Janice Lee指出，他們的目標是成為亞洲數位娛樂的龍頭，想為亞洲打造一款娛樂服務，並且很清楚知道亞洲是個有著多種文化、樣貌及喜好的地區。

相關圖輯：香港4大平台正版日本動畫免費睇！除咗黃Viu仲有……▼▼▼

東南亞又是非常具有潛力的市場，先前Google、淡馬錫及貝恩公司的一項市場研究指出，到2025年時東南亞的網路經濟規模將達到3,000億美元，而影音串流服務又是當地非常受到歡迎的網路服務之一。

免費、付費內容的混合模式是種較低門檻的收費方法，更適合東南亞地區的環境，並在盜版內容猖獗的情況下有更高的競爭力。Viu平均每年製作約40部原創影集，藉此擴大平台的吸引力。

同時Viu還把握先機與當地電信商合作推出行動方案，以較電腦版更優惠的價格吸引用戶訂閱，每個月只要2美元。雖然Netflix也持續在印度、馬來西亞等地試驗行動訂閱方案，但入場時機較Viu為晚。

延伸閱讀：Netflix必睇8月上架影視作品：魔物獵人、哥斯拉II、東京怪奇酒…▼▼▼

+ 7

中美巨頭夾擊，Viu該如何突破重圍？

雖然現在Viu看起來成長動能強勁，但仍有不少挑戰及威脅等待他們克服。除了東南亞之外，Viu還在中東、非洲等16個市場提供服務，然而在這些市場的經營卻成效不彰，難以複製在東南亞的成功經驗，2019年還因為資金不夠充裕退出了印度市場。

而資金正是Viu未來發展最大的隱憂，雖然暫時超越了Netflix的成績，但這間串流龍頭正開始加大對亞洲的投資。去年11月，Netflix執行長海斯汀（Reed Hastings）才表示，他們在亞洲的發展才正要開始。

2018年開始已在亞洲地區投資了20億美元，且計畫2021年開始對亞洲的投入會翻倍成長，積極與各國合作推出適合當地的原創內容。Netflix也曾表示，從2016年開始他們在東南亞提供的影視內容每年都翻倍成長，2020年更是新增了接近500部內容供當地民眾觀看。

延伸閱讀：NETFLIX 8月下架清單 雷霆救兵／思‧裂 13套高質電影最後召集▼▼▼

+ 23

中國的串流巨擘也是Viu不可忽視的威脅，愛奇藝也開始將開拓重點放在了東南亞，今年3月於當地成立了經紀公司，籌備推出選秀節目吸引馬來西亞、印尼等東南亞各國的年輕人競逐出道，培養自己的旗下藝人，更放話成為亞洲內容平台。

不過Viu也強調，他們已經與許多競爭者在市場中混戰，並維持著非常強勁的成長，但為了進一步擴張版圖，他們也考慮將串流部門單獨分割上市，籌措資金與挾帶巨大資源的中美串流巨頭們抗衡。

延伸閱讀：

Netflix獨佔串流平台龍頭寶座，為何要跨足做電玩？揭背後兩大原因

8月微解封Netflix片單來了！《權力遊戲》編劇新作、熱門國片上架，劇荒選擇一次看

【本文獲「數位時代」授權轉載。】