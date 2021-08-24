打機都可以減肥？看到這句應該大部分人都會聯想到 Nintendo Switch 的《健身環大冒險 Ring Fit》，但如果話你知坐定定玩《FIFA》/《COD：Warzone》都可以減肥呢？近日有研究發現，玩電競遊戲能夠消耗卡路里，而且效果甚至媲美慢跑或做sit up。



打機減肥

線上遊戲平台 Stakester 進行的研究發現，男性玩家打機2小時，竟可燃燒420卡路里；女性遊玩可以消耗472卡路里。Stakester 表示，研究發現玩家打機時燃燒的卡路里，比做1000次仰臥起坐多。再提供一個更有參考價值的數據，1小時慢跑可以消耗約488卡路里，可見打機減肥成效之大。

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你點會諗到打《FIFA》同出去踢波一樣減到肥（《FIFA 22》圖片）

電競減肥效果最好

但並非所有遊戲都能達到減肥效果，Stakester 研究時是監測玩家遊玩《COD：Warzone》和《FIFA》的狀況，競技類遊戲會令玩家心率提升，如和敵人對槍以及在禁區組織進攻時的緊張關頭。玩家會在遊玩期間提升心跳率，甚至出汗。因此這個研究的結果，只適用在電競遊戲上，休閒遊戲不能明顯提升玩家心率，就不能達到研究的減肥效果。

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部分玩家看完這研究，都會有個疑問：「為什麼我一日到晚都打機，但沒有瘦下去？」，其實減肥除了運動外，仍有很多影響效果的元素，特別是飲食習慣。你又有沒有想起，一邊打機時，旁邊伴住你的是多少汽水﹑零食﹑快餐呢？而且，過度打機可能令作息不規矩，也有機會影響新陳代謝導致發胖。所以，玩家們記得適可而止，定時活動一下身體保持健康。

資料來源：Ladbible

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