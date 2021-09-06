早在2018年，蘋果正準備在最新的iPhone中使用曲面屏，並且從當初的諜照來看還是雙曲面的設計，結果iPhone Xs正式上市後，很多用户都覺得蘋果發了個寂寞，和iPhone X相比外觀幾乎沒有變化。而近日也是曝出了當年蘋果內部的圖紙確實是有雙曲面的iPhone，但最終沒有使用該方案，不禁令人深思。



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01 蘋果仍在取捨好看和實用

從最早的單邊曲面屏再到目前隨處可見的「瀑布屏」，雙曲面屏幕已經成了目前手機行業旗艦手機的標配，在保證美觀的同時，邊框也能加上一些適配的功能，並且在外官也有不錯的觀感，整體來說曲面屏已經廣泛的運用到了手機行業中。

而在多次權衡後，蘋果在iPhone的設計上並沒有啟用這一設計。蘋果更新產品的周期都很長，iPhone已經做到了一年更新一部，在一年的時間內打磨一款新產品要綜合很多因素，蘋果最終在權衡「外觀」和「易用性」之後，遲遲沒有選用曲面屏。

很多旗艦手機的屏幕維修費用都很貴，iPhone也不例外，起初iPhone X首次採用OLED屏幕，屏幕官方的維修費用高達2000元，這是讓很多用户不能接受的，原本在汽車行業「零整比」的概念也首次帶到了3C領域。

好看還是實用？蘋果確實不敢大膽的嘗試新的屏幕形式。

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02 iOS是否準備好迎接曲面屏？

蘋果是一家軟件公司，iOS才是我們最大的成就 喬布斯

沒錯，蘋果最早的初衷是一家研發系統軟件的公司，可以說目前iPhone、iPad等一系列蘋果旗下的產品，系統軟件的適配都做的非常好，最終形成了目前蘋果的生態，很多iPhone的用户最早選擇它也是因為系統確實好用，並且一直忠實的沿用至今。

曲面屏幕除了唯美的外觀以外，屏幕兩側特有的設計形式也有賦予了一些功能的適配，比如消息提醒的彈窗和一些輔助的提示，都不讓曲面屏的兩側只是因為好看而存在。但蘋果也意識到了這一點，真的要做曲面屏，那麼將耗費很長的時間繼續優化目前的iOS系統，使其能夠在曲面屏兩側實現更多的功能，讓用户的使用體驗達到巔峰。

從目前的情況來看，無論是曲面屏還是摺疊屏，iOS都是沒有準備好的，其實對於曲面屏我們更期待的是蘋果的「Fold」摺疊屏，iOS和MacOS來回切換的未來將成為現實，這之間，曲面屏將不存在任何「過渡」。

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03 行業中的曲面屏確實也在「進化」

其實現在手機行業中旗艦機的曲面屏，已經做了很大優化。

軟件的適配更加完善；曲面的弧度調整的越發合適；圖形也不再發生畸變；誤觸的幾率也相繼減少；曲面屏專屬的手機貼膜也都越來越多；越發成熟的產業鏈讓屏幕維修、更換的成本相繼降低……

這些都是很多手機大廠一直沿用曲面屏的緣由，而曲面屏的仍然還有發展的空間，並且不斷地完善，繼續領跑行業。

可能真到了100年後，蘋果也不會用曲面屏……

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