iPhone 13衛星電話功能細節曝光一情況發揮作用　粉絲繼續失望？

據外媒爆料，iPhone 13對衛星通信的支持僅用於應急情況，比如災害、SOS等，此番，他進一步表示，該功能將僅在特定的情況和市場啟用。蘋果原計劃打算自己發射衛星搭建通信服務，但這還需要數年的時間才能實現。



此前，有分析師爆料蘋果熱衷於在未來廣泛應用衛星通信。目前，該功能僅作為一種應急措施，在特定的市場上，而且只有在沒有任何手機覆蓋的情況下才會發揮作用。蘋果有望在今年的秋季發布會上正式推出這一功能。

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