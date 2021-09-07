iPhone 13衛星電話功能細節曝光一情況發揮作用　粉絲繼續失望？

據外媒爆料，iPhone 13對衛星通信的支持僅用於應急情況，比如災害、SOS等，此番，他進一步表示，該功能將僅在特定的情況和市場啟用。蘋果原計劃打算自己發射衛星搭建通信服務，但這還需要數年的時間才能實現。
此前，有分析師爆料蘋果熱衷於在未來廣泛應用衛星通信。目前，該功能僅作為一種應急措施，在特定的市場上，而且只有在沒有任何手機覆蓋的情況下才會發揮作用。蘋果有望在今年的秋季發布會上正式推出這一功能。
相關圖輯：iPhone 13將增「衛星電話」斷網仍可通話？發布前10大傳聞總集▼▼▼
+9
相關圖輯：2021 Apple Event｜iPhone 13外還有什麼 Bloomberg爆7件新品登場▼▼▼
+3
iPhone 13 Pro再冇256GB版？內地全系列售價流出 頂配提升至1TBiPhone出到99代也不用曲面屏幕 一文拆解Apple為何這樣「固執」iPhone 13或續用1200萬像素鏡頭 7年來Apple手機拍照沒寸進？iPhone 13勢掀炒風？Apple重要部件工廠因疫情關閉 供貨或不足iPad mini 6比iPhone 13更值得期待？史上最大升級成完美輔助工具iPhone 13系列冇Touch ID但Face ID有重磅升級！戴口罩直接可解鎖iPhone 13 Pro真機疑曝光 全新玫瑰金配色有驚喜 鏡頭尺寸更大iPhone 13系列下月發布售價曝光 首發5nm+晶片、電池容量增加
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】