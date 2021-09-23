鑒於去年 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 主打的藍色款，因為亮面設計整體顏色比官網照更鮮豔，而被部分網友戲稱為「垃圾桶藍」、「塑膠拖鞋藍」導致評價褒貶不一；恰巧今年 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 同樣也有藍色和天峰藍色兩種色調，因此在 9/24 正式開賣前先實機開箱和大家分享。



iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 開箱

今次 COOL 搶先取得 5.4 吋 iPhone 13 mini「藍色」與 6.7 吋 iPhone 13 Pro Max「天峰藍色」，外盒設計和去年一樣，平價款 iPhone 13 機型採用白色盒裝，而旗艦款 iPhone 13 Pro 則選用黑色盒裝。如同 Apple 提前預告的，為了落實環保策略，iPhone 13 全系列都沒有附送充電轉接頭和 EarPods，而且塑膠封膜也改由紙質封條取代。

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「天峰藍色」與「莫蘭迪灰藍色」

iPhone 13 Pro Max「天峰藍色」是今年的主打色，霧面質感玻璃機背配上不鏽鋼材質邊框，在打開盒子的瞬間確實讓人眼睛一亮，不過和官網宣傳照相比，實機參雜了些許灰白調；而 iPhone 13 mini「藍色」也同樣沒那麼藍，偏向於莫蘭迪灰藍色。

特別找出 iPhone 12 垃圾桶藍、太平洋藍 和今年 iPhone 13 系列的兩種藍色做個對照，光就顏色你會怎麼選？

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瀏海真的縮小了！影像模式也更好玩

不比不知道，一比之下 iPhone 13 系列的瀏海螢幕確實縮小不少。另外 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 的鏡頭都更進階，感光元件變大、光圈也變大，夜間模式更加出色，還加入了全新的「攝影風格」、「電影級模式」，iPhone 13 Pro 系列更有「微距攝影」、「ProRAW格式」，能玩的影像效果多更多。

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