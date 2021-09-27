歐盟擬統一用USB Type-C　將影響蘋果iPhone背後這門大生意

歐盟委員會正式提出議案，計劃將電子產品的充電接口統一為USB-C，並且建議將充電器的銷售與電子設備的銷售分開。



歐盟的法案說了這些

議案通過之後，USB-C將成為所有智能手機、平板電腦、相機、耳機、便攜式揚聲器和手持電子遊戲機的標準端口。這意味着，不論什麼設備、什麼品牌，消費者都可以使用同一個充電器充電。

同時，統一的快速充電技術將有助於防止不同的生產商不合理地限制充電速度，並確保不同設備充電時的充電速度是一樣的。而將充電器的銷售與電子設備的銷售分開，消費者可以避免為不必要的充電器付費。歐盟委員會預估，每年將幫助所以消費者節省2.5億歐元的不必要支出。另外，減少新充電器的生產和閒置，每年可減少近千噸的電子廢物。

受影響最大的可能是蘋果

歐盟委員會表示，在過去十年中，已經將移動電話充電器的種類從30個減少到3個，但目前仍然無法提供完整的解決方案。該法案一旦通過，無疑會對電子大行業產生深遠影響。雖然目前的大部分設備都統一了USB-C接口，但充電功率卻各有不同。安卓手機普遍將快充作為賣點，以後這方面的功能或將被迫弱化。業內觀點認為，受影像最大的是蘋果。蘋果已經在Mac、iPad產品線中用上了USB-C接口，但在iPhone上仍然使用Lightning接口。

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蘋果為啥不願放棄Lightning

蘋果的Lightning接口誕生於2012年，在iPhone 5上首發，如今iPhone來到第十三代，Lightning的地位仍然雷打不動。不過，Lightning全面落後已經是不爭的事實，數據傳輸速率大概只相當於USB 2.0的水平。相反，USB-C的傳輸速率最高可達到40GB/s，支持最高100W的快充功率，兼容協議廣泛，幾乎就是生產力的代名詞。蘋果將代表生產力的USB-C給到了旗下兩條生產力產品線——iPad Pro和Mac。至於iPhone，在iPhone 8上市前就傳出iPhone將使用USB-C接口，但至今仍然沒有落實。

蘋果不願意放棄Lightning考慮的或許是生意。在充電器行業，一個協議和標準就是一個硬件帝國。 Lightning是蘋果獨家技術，任何適配iPhone的第三方充電器都要經過蘋果的認證。而沒有經過認證的充電設備可能會引發發熱，或者引起系統「報警」。第三方向蘋果申請MFi（made for iPhone）認證，要經過兩次，一次是AGS認證，一次是OTA認證，這兩次蘋果都會收取費用，有品牌透露，大概分別在550美元和1500美元。認證通過後，第三方要從蘋果指定供應商那裡採購線材、芯片，整體成本也順勢被拉高。蘋果對MFi認證要求嚴格，可以說一條標準MFi認證數據線，包含了蘋果的商業模式。

最近，第20億部iPhone已經售出，iPhone存量用戶超過10億，可以想像，第三方充電市場可以間接給蘋果帶來不菲的額外利潤。這一切都從一個Lightning接口開始。 USB-C屬於USB-IF家族，蘋果轉向USB-C，等於放棄了靠獨家Lightning協議建立起的帝國。

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蘋果押注無線充電

不過，USB-C是大勢所趨，今年的iPad mini 6就採用了USB-C接口，未來iPhone也一定會使用，只不過是時間問題。蘋果正在加快推進無線充電技術，已經推出了多款磁吸式無線充電產品。磁吸式無線充電的配件和認證收入也極具想像力，未來將有機會填補取消Lightning後帶來的收入空缺。那時候，可能就是蘋果取消Lightning，全面擁抱USB-C的時候。不過，目前iPhone的無線充電發熱嚴重，影響了充電功率。托起無線充電市場，蘋果要解決iPhone充電發熱的一大頑疾。而USB-C帶來的充電功率提升，也對發熱和散熱帶來了挑戰。

今年，iPhone 13對能耗比的控制更佳，這也代表着蘋果對“能量”的駕馭又上了一層。不過，歐盟的法案一旦通過，廠商只有24個月的空窗期，iPhone換上USB-C接口已經迫在眉睫，蘋果和iPhone似乎都還沒有準備好。

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