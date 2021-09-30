Samsung Galaxy Z Flip3勁堅固！拆機達人地獄測試後仍能正常操作

摺疊屏手機除設計型格又具高便攜性，但因加入鉸位關係，往往予人「化學」感覺。不過這次由三星推出的 Galaxy Z Flip3 就顛覆了固有想象，其機身之堅固竟能經過拆機達人 Jerry Rig Everything 的地獄測試，遭其摧殘後仍能如常操作。



作為三星下半年重點手機，Galaxy Z Flip3 自然逃不過拆機達人 Jerry Rig Everything 的「考驗」。其在 YouTube 頻道上傳整個耐久測試過程，影片中手機經歷內外屏幕刀刮、打火機燃燒螢幕 25 秒、多次重覆屈曲鉸位、機身表面灑滿泥土及灰塵等等。

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出奇地除內外螢幕在 25 秒火燒後會有燒痕、及主屏幕會被莫氏硬度 1 至 2 之間尖銳物件刮花外（外屏要莫氏硬度 6 以上尖銳物件方留下刮痕），Z Flip3 在完成整個耐久測試後仍能正常操作，鉸位不但沒有損壞、而且被灑滿塵泥後，開闔鉸位仍未見入塵入沙跡象，打開或關上螢幕過程寧靜無雜音。可見在 Armor Aluminum 鋁合金框體加持下，用家基本不用擔心裝置的堅固程度。

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