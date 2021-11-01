踏入 11 月，又是全年其中一個商店推出盛大優惠的日子「雙11／11.11」，友和及小米亦率先推出雙11優惠活動，大量數碼產品劈價出售，包括 iPhone 13 Pro﹑Dyson 風筒﹑PS5﹑Switch OLED 等熱門產品。



友和雙11活動

友和由 11 月 1 日至 11 日，每日都有不同熱賣產品的閃購優惠，以及限量搶購的超折扣產品，如 iPhone 13 Pro 256 GB﹑Dyson Supersonic HD08 風筒﹑Apple Watch Series 6 等，只要 $1,500 即可入手。想知每日有什麼必搶優惠產品，可點下圖放大了解：

👉秋天與百萬塵蟎屍共眠極恐怖 7款除塵蟎機推薦 附消委會防蟎9招

👇👇友和雙11優惠 每日限量劈價產品👇👇

+ 8

滙豐信用卡 11 月優惠

除了友和雙11活動本身的優惠外，在 11 月只要用匯豐信用卡，單一消費買滿 $1,500，再輸入優惠碼「HSBC200」，即可獲得即時 $200 折扣。

👉消委會33款全無線藍牙耳機評測 AirPodsPro/Bose/Sony性價比誰高

小米雙11優惠

小米也在 11 月 1 日開始，推出雙11活動，除智能空氣炸鍋 3.5L﹑小米手環6﹑曲面遊戲顯示屏等人氣產品每日限量減價外，更推出「雙11自選組合禮品包」。可以在A／B／C每組商品中任選一個，自選成最適合自己優惠組合，當中更有小米11 lite 5G NE 和 POCO F3 等手機可以選擇。

👇👇小米雙11優惠 自選組合禮品包最高減$738👇👇

+ 2

👉2021消委會17款雪櫃評比｜三菱/三星/日立 $3190貨媲美六千元款

同場加映：轉涼｜冷氣機收爐先洗機 否則開機隨時漏水 專家教７大保養貼士



入秋開始轉涼，相信大家好快就要與冷氣機暫別。香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強向《香港01》科技玩物頻道記者提醒，如果無好好洗機，下次開冷氣機隨時會漏水，機身更有可能變蟑螂愛巢，出現5大危機！他指冷氣機收爐前，應該做好準備，親自教路7大保養貼士！

想知冷氣機收爐前7大保養貼士？即睇原文分享：轉涼｜冷氣機收爐先洗機 否則開機隨時漏水 專家教７大保養貼士