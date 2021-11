Android 騙財病毒 App|Android 用以下載 Apps 使用的 Google Play Store,雖然已標榜加入了 Google 的自家審查保護機制,但有心人依然想到辦法繞過審查,再將帶有惡意程序的 Apps 上載至 Google Play 之上,日前又有多達 151 個可能會危害 Android 用戶財產的 Apps 被發現。



防毒軟件公司 Avast 日前就發出警告,指其在 Google Play Store 中發現多達 151 個帶有惡意程序的 Apps,這些 Apps 在安裝後會要求用戶輸入電話號碼,之後就會為用戶自行訂閱高達$40 美金月費的短訊服務;而根據用戶所輸入的資料,黑客更可能獲得足夠資料控制銀行帳戶。

這類型病毒 Apps 在安裝後會要求用戶輸入電話號碼,之後就會為用戶自行訂閱高達$40 美金月費的短訊服務

在 Avast 方面通報之後,Google Play 已經迅速作出行動將有關 Apps 下架,不過有部份仍然可以在 Android APK 的備份網站如 APKPure 等下載得到,各位可要提高警覺:

除了備免安裝不明來歷的 APK 以外,Avast 方面亦有提醒用戶在安裝 Apps 之前可以先閱讀評論區的評價留言,如果發現多數為投訴 Apps 未能一如說明運作,即有可能是詐騙類型 Apps。當然,在輸入任何個人資料前都要確保該 App 為可信任、而且最好閱讀所有的說明文字。

151 個 UltimaSMS 惡意程序 Apps 清單

以下提供 Avast 發現的 151 個惡意 Apps 清單,如果發現自己或身邊人的手機有下載過,最好就是盡快刪除保平安了:

1 Ultima Keyboard 3D Pro

2 VideoMixer Editor Pro

3 FX Animate Editor Pro

4 Battery Animation Charge 2021

5 Dynamic HD & 4K Wallpapers

6 RGB Neon HD Keyboard Background

7 AppLock X FREE

8 NewVision Camera

9 Ultra Camera HD

10 Wi-Fi Password Unlock

11 Wi-Fi Around: All Wi-Fi and Hotspots Unlock

12 Colorful Call Screen & Phone Flash

13 Waterdrinker Reminder

14 GT Sports Racing Online

15 Magic Fonts and Keyboard 2021

16 All Language Photo and Voice Translator AI

17 Crime City: Revenge

18 Reface Ultra

19 Projector HD/AR Video Editor

20 LivePhoto Animator

21 Ludo Masterpiece Online

22 Mobile Scanner Pro: PDF Scanner App, Scan to PDF

23 Magic Mix Cut - Super Video Editor

24 Future Scanner FREE 2021

25 Pro Video Downloader 2021

26 AmazeTranslate

27 Football Masters 2021

28 New Body Shape Editor

29 Call Voice Recording 2.0

30 Pro Tuber Ad Blocker for Video

31 Fitness Ultimate 2021

32 Wallpaper XYZ Pro

33 PhotoLab Pro +

34 iOS Launcher X 2021

35 Stay Fit: Home Fitness Plan

36 Chat Translator Pro for WhatsApp

37 Roll Your Icons

38 CosmosVPN

39 Amore Live Random Chat

40 Game Center: Complete Edition

41 All HD Video SX - Smart Player

42 Easy Smart Translator Pro

43 Easy Chat Translator for WhatsApp

44 Spam Calls Buster

45 WhoCall Caller ID and Spam Blocker

46 Pulse Rate Checker

47 NOWDownloader and Private Apps

48 Video Saver & Private Browser

49 Wallpaper Anime for Android

50 Pixelize Art

51 Muslim Memoji & Stickers for Whatsapp

52 Easy Chat Translator: All Language

53 SecVPN: Fast and Secure VPN

54 LED Border

55 Smart Global Translator

56 Free Launcher X Pro

57 ICall U - Online Video Hotchat

58 Pure Tube PRO: Block Video Ads

59 Future AI Scan Free 2021

60 Qibla Finder: Qibla Compass & Prayer Times 2021

61 EasyCode: QR and Barcode Scanner

62 Wi-Fi Opensignal

63 Ano caller: Spam List & Caller ID

64 Pro Calls Recorder

65 Amazing Arab Videos

66 Chat Keyboard Translator PRO

67 Wi-Fi Secret Master

68 Soltpapers: 4K Custom Wallpapers

69 Easy Photo Recovery 2021

70 Whistle Phone Finder

71 Calls ID Unlocker

72 Ludo Masters 2021

73 Mawlid An-Nabi

74 Truck Driver Simulation

75 Stickers Maker ART

76 My Rolling Icons

77 Clap and Find

78 Live Cam Pro 2021: Earth cam & Live Street View

79 VPN Fastest Edition

80 Cold Fan Free 2021

81 Mawlid An-Nabi

82 Magic Keyboards and Fonts

83 Recovery Old Photo

84 Fast Dates Chat

85 Luck Casino

86 Egyptian Gods

87 Easy iOS Launcher 2021

88 Phone Finder

89 Pixler: Face Retouch & Effects

90 XCall

91 Rubic's Cube: Real Time Solver

92 All Translator: Photo, Voice & Text

93 Parallels - Multi Accounts

94 XN Wallpapers: 4K/3D/Parallax, Auto Changer

95 Whos Called: Multi-SIM Caller ID and SpamBlock

96 Wi-Fi Security and VPN

97 Photo & Voice Translator

98 AR Qibla Easy Finder Pro

99 AppLocker X Pro 2021

100 Meme Voice Changer PRO

101 Projector video HD Editor

102 StarMaker PRO

103 Video Downloader Master

104 inpulse - DJ Mix App

105 Make Wallpaper and Widget

106 Wally4K

107 Muslim Stickers and Memoji for WhatsApp

108 Battery Charging Effects: From 0 to 100%

109 DiskRecover: Photo & Files Recovery

110 Photoshop Detector

111 Likes & Followers for Tik-Tok

112 Camera Translator

113 WI-FI UnlockerPRO

114 Arabic Keyboard

115 Teammate Finder

116 Ultra Live Wallpapers 4Κ and Ringtones

117 Wi - Fi Holder

118 Cartoon Photo Editor Pro

119 VPN Toaster: Easy Network Access

120 My Mia 4K Wallpapers

121 Magic Pop It: AR & 3D Relax

122 Rainbowed: Gay Random chat & Live stream

123 Easy Wifi Access & Fast Vpn

124 Rec Old File

125 Photellon

126 Free Secret Downloader

127 Loopy Live: Global Streaming Video Chat

128 Earth Scanner

129 Professional Hidden Device Detector

130 HDlife Camera and Video

131 WOX - Antivirus & Cleaner, Applock, Booster

132 ForMuslims

133 Chat Translator for WhatsApp

134 AR Video PRO Downloader

135 Easy Hidden Apps Detector

136 Smart City Taxi

137 WI-FI Unlock Password

138 Downloader ALL Social file

139 Hidden Section: Secret Lock

140 AIM PRO Helper and Custom Crosshair

141 Fingerprint Hider 2021

142 iDownloader: Social Network Media

143 Stickers Up!

144 Hacker Simulator App

145 MiaWall4K

146 Photo Animation PRO

147 My Photo Battery Charging 2021

148 ToEdit: Body and Face Retouch

149 TrueCaller ID: Caller ID, Spam Block and Chat

150 Couch Watcher - Guide of Streaming

151 VidMixer Pro

