9歲女機智用FaceID救全家｜過去幾年，不斷有 Apple Watch、iPhone 新功能如心率／摔落監測等可以救人一命，但其實在危急關頭，如何冷靜地活用 iPhone 功能也可以成為救命關鍵，日前一位美國女孩就成功用 iPhone 上的 FaceID 令全家獲救。



日前，一個居全於美國麻薩諸塞州布羅克頓（Brockton）的一個五人家庭，在居家範圍使用汽油式發電機，卻未有注意排氣措施，令發電機排出的一氧化碳廢氣於室內積聚，短時間內令家中的其中 5 人陷入昏迷狀態，其中就包括了兩名成人以及年紀最小的 7 歲妹妹。

現年 9 歲的 Jayline 在事發當時正在睡夢之中，聽到其父親於昏迷前最後的呼救聲才驚醒過來，眼見家中其他成員危在旦夕，Jayline 就果斷地找出父親的 iPhone 手機並嘗試求救。

現年 9 歲的 Jayline Babosa（圖 boston25news）

👉13個WhatsApp功能打工仔必學 群組放假變靜音 完美隱藏已讀不回

其父親的 iPhone 當時仍在上鎖狀態（而小朋友顯然不太知道如何啟動 iPhone 的緊急電話模式），聰明的 Jayline 就以其父親的面孔作 FaceID 解鎖，「幸運地」成功開啟 iPhone 後即時打電話求救，救援人員在短時間內就到場並將他們全家一併送到醫院搶救，幸最終並沒有人命傷亡。

能用 FaceID 解鎖全因一個「幸運」？能用 FaceID 解鎖全因一個「幸運」？

有用開 Apple iPhone 的用戶，其實會知道 iPhone 的 FaceID 是預設開啟了一項名為「螢幕注視感知（Require Attention for FaceID）」的設定，如果此設定開啟了，照理在正常情況下，Jayline 是不能用她父親已然昏迷的「臉」作解鎖的。

而如今 Jayline 卻成功解鎖 iPhone，排除了 iPhone 意外故障的可能性，唯一能夠解釋的就只有她的父親「幸運地」並沒有開啟 iPhone 的「螢幕注視」設定，令他自己與及其他家人可以在此次的意外中獲救。

👉手機儲存空間總是不夠？網友發現「淘寶」竟佔60GB 終極原因曝光

同場加映：長氣先決！10 部大電量手機推介



綜觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

小米旗下子品牌 POCO 出品的 POCO M3 可謂這一方面的表表者，6000mAh 電池只需要＄949 起就買得到，算是續航力至上的用戶必考慮的選擇（圖 POCO）

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

+ 6

按此繼續閱讀：大電量手機｜投票指40％用戶願為電量放棄效能 10部長氣手機推介