Windows 11更新體驗評測　比Win10更食RAM　3大問題升級前要考慮

從10月5日升級安裝Windows 11之後，筆者使用新系統辦公已經有大約2周時間，今天就來跟大家聊聊Windows 11系統目前體驗較好的方面，以及所存在的問題。



▼▼▼點擊率先睇筆者體驗的3大問題，下文有更詳盡解說▼▼▼

+ 8

·內存（RAM）佔用比Windows 10高10%

內存佔用率高，是用户對於Windows 11系統最普遍的問題反饋。筆者也實際對比了一下Windows 10 20H2版本和Windows 11系統的默認內存（兩款機器內存容量均為16GB）佔用率情況，具體如下：

可以看到，Windows 10 20H2系統在開機未運行任何應用的情況下，默認內存佔用率為19%左右；而Windows 11系統在開機未運行任何應用的情況下，默認內存佔用率達到了29%左右，比Windows 10系統高10%左右。

有些朋友可能覺得高10%並不算高，那麼我們這麼換算一下，以測試機器16GB內存容量為例，Windows 10系統默認佔用內存大約3.04GB，而Windows 11系統默認佔用內存約為4.8GB，接近5GB，這意味着很多比較老的8GB內存筆記本用户徹底跟Windows 11系統告別了。

另外對於16GB內存電腦的用户來說，默認佔用5GB之後，只剩下11GB內存容量，這意味着只要開一些比較大型的應用，內存資源就幾乎會被消耗殆盡，從而可能導致系統運行卡頓。

相關圖輯：Windows 11免費更新｜6大新功能介紹 無需模擬器玩到Android App▼▼▼

+ 3

·Android應用支持年內很難實現

在Windows 11發布會上，微軟對於Windows 11系統和Android應用打通做了較為詳細的闡述，也給用户畫了一張好看的餅。但升級正式版Windows 11之後，筆者發現這張餅雖然好看，但目前並不好吃。

雖然微軟此前聲明Android應用支持並不會在Windows 11系統首發中登場，但除了發布會上着重介紹一番之外，即便Windows 11系統已經正式推送給用户，但後續關於Android應用何時實現更好支持卻沒有進一步的確切消息。因此，不少用户對Windows 11支持Android的進度和最終體驗產生了疑問。

此前筆者與微軟公司相關人士探討了這個問題，不過得到的回覆是Windows 11引入Android商店至少在今年內是不太可能了。由此可見，Windows 11原生支持AndroidAPP的路還很長。

相關圖輯：Windows 11為何要兼容Android App？▼▼▼

+ 6

·很快但又有些莫名卡頓

Windows 11系統給人留下最深刻的印象是「快」，這一點微軟在Windows 11發布會上也反覆強調了很多遍。那麼這個「快」體現在哪呢？

一、安裝速度快。相對比Windows 10以及以往的系統來說，Windows 11整體的安裝、升級速度非常快，順利的話大約在15分鐘以內即可完成。而Windows 10系統重新安裝一遍的時間大概在20-25分鐘左右。

二、系統登入速度快。Windows 11系統從電腦開機、加載到登入界面的速度極快，相信升級Windows 11系統之後的用户對此都深有感受，這一點主要體現在系統加載階段。Windows 10系統開機之後，加載頁面會轉好幾圈，而Windows 11系統幾乎看不到加載頁面轉圈，這一改進至少縮短了3-5秒左右的時間。

不過相對於安裝和登入速度來說，Windows 11目前版本的系統交互速度卻並不是太理想。這一點主要體現在文件夾、應用程序打開和初期運行階段以及剛進入系統之後的運行階段。以某魚直播客户端為例，筆者以往Windows 10系統打開運行非常流暢，而Windows 11系統打開應用之後，初期總是會卡頓幾下，之後才會恢復正常。此外即便是打開文件夾，也會感受到一些莫名其妙的卡頓，這種卡頓就像是遊戲時畫面突然掉幀那樣，雖然影響不大，但總是讓人覺得有些刺撓。

相關圖輯：Windows 11升級消失的10大功能 IE被正式淘汰▼▼▼

+ 7

·其他小問題因人而異

除了三個比較大的問題之外，Windows 11還有一些小問題，因為這些問題主要關乎到個人習慣，所以這些「問題」並非是真正的不能解決的、或者對用户會產生不良影響的問題。

首先對於筆者自己而言，以往使用電腦時習慣把任務欄放在右側，因為這對於筆者使用的1080P辦公顯示器來說會有更好一些的視覺體驗。尤其是在Photoshop處理圖片的時候，整個頁面會相對鋪的更開一些。不過Windows 11系統目前似乎是取消了左右側貼靠的選項，如果大家找到的話記得在評論區告訴我一下，因為多年來習慣了右側貼靠，現在只能放在下方屬實有些不適應。

其次就是對於一部分人來說不太喜歡的窗口圓角設計了。其實筆者對於這種設計到沒有什麼反感之處，不過在將某魚直播切換成小窗口顯示之後，也變成了圓角顯示，頓時覺得這種確實是真的沒有必要。目前微軟還沒有提供可切換成直角的選項，不過在後續更新中加入或許也說不定。

再者就是以往右鍵點擊任務欄可以直接打開任務管理器，但現在只有「任務欄設置」這一個選項了，多少會有些不適應。畢竟在使用Windows系統過程中，總會遇到應用無法響應的時候，此時大多數人會選擇通過任務管理器來強制關閉應用進程，讓其恢復正常。現在無法通過右鍵點擊調出任務管理器選項，多少還是有點不方便，當然這確實有點吹毛求疵。

此外，筆者在使用過程中還遇到了正常聯網狀態下，Windows Widgets各個模塊無法正常顯示訊息的問題。不過這對於整體體驗來說，並沒有什麼影響。

相關圖輯：Windows 11 兩大免費更新方法👇👇

+ 3

·微軟官方確認的一些問題

除了筆者個人的體驗之外，微軟官方近日也確認了Windows 11存在的一些問題，總體包括以下幾點：

·某些符合升級條件的電腦無法正常升級Windows 11系統。

·與英特爾「Killer」和「SmartByte」網絡軟件之間存在兼容性問題。主要體現在會影響一些網絡速度。微軟表示在10月12日的更新中會修復這一問題。

·與Oracle VirtualBox存在兼容性問題。主要體現在虛擬機無法正常啟動。微軟給出的解決方案是：從Windows卸載Hyper-V或Hypervisor，直到問題得到解決。同時微軟會在10月份的更新中修復這一問題。

·與在註冊表項中使用某些非ASCII字符的應用程序存在兼容性問題。目前微軟表示正在調查該問題。

·某些用户在升級之後，任務欄依舊是Windows 10系統而非Windows 11系統任務欄，具體解決方案網絡上已經有很多，這裏不再贅述。

·Windows 11開始菜單失效。這一點筆者升級了三台電腦都沒有遇到，具體情況未知。

另外就是微軟和AMD官方都確認了某些鋭龍處理器平台在升級Windows 11後，會遇到性能下降問題。不過筆者在研讀了官方公告之後發現，這種性能下降並不具備普遍性，只是在某些應有程序和遊戲運行時會遇到。

·總體感受

客觀來講，網絡上網友遇到的很多問題，筆者個人升級的3台電腦都沒有遇到。當然這個基數太小，不做參考也罷。

從實際體驗來看，Windows 11給筆者的新鮮度大概只維持了10分鐘。從Windows 10升級到Windows 11之後，第一次進入桌面會讓人感覺到煥然一新，尤其是默認主題的效果真的很贊。但隨着應用深入，這種新鮮感會被熟悉感慢慢取代。因此對於筆者來說，Windows 11系統就像是桌面和系統Icon美化過的Windows 10，因為除了一些視覺上的變化之外，底層交互體驗和交互邏輯的變化並不大。這一點雖然讓人失去了新鮮感，但好處是Windows 10用户可以無縫過渡到Windows 11系統中來，不存在任何的學習成本。

關於Windows 11系統的初步體驗就到這裏，大家如果在使用中遇到哪些問題，也可以在評論中留言。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】