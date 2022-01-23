無反相機時代降臨單反仍有優勢？攝影初學者一大原因應選擇單反

從2008年Panasonic發布第一台無反相機G1至今，在不經意間無反相機已經走過了13個年頭。在這13年中無反相機一步步發展壯大，與之相反曾經風光無限的單反相機卻越來越落寞。現在，影像器材市場的主角已經變成了無反，每年新機型層出不窮，與之對應的單反變成了配角，更新速度逐漸放緩。那麼無反時代單反將何去何從？現在單反相機還值得購買嗎？今天我們就來聊聊這個話題。



之所以稱為單反，是因為相機內部有一塊傾斜放置的平面反光鏡，取景時反光鏡落下，反射從鏡頭進入的光線到五稜鏡上，在經過五稜鏡的折射最終到達取景器，拍攝時反光鏡抬起，從鏡頭進入的光線直接照射在膠片或者影像傳感器上。因為反光板、快門都是純機械結構，因此就限制了單反的快門速度和連拍速度，目前單反快門速度最高也就是1/8000秒，連拍速度在光學取景時最快約為16張/秒。

而無反相機則沒有反光鏡、五稜鏡這樣的結構。鏡頭後面就是影像傳感器。無反相機使用液晶屏或者電子取景器來取景拍攝。因為沒有反光鏡等機械結構，因此無反的機身不僅可以做的更加輕巧，而且在快門速度和連拍速度方面上限更高。普通無反連拍速度都可以達到一秒十張，旗艦級無反的連拍速度更是高達30張/秒（電子快門）。

另外，無反特別是全畫幅無反系統都具備大口徑卡口和短後對焦距離這兩個特點，因此在鏡頭設計上具備更高的靈活性。在實現畫面整體高畫質的同時，還可以很好的控制鏡頭體積。

經過多年的發展，無反相機在性能配置上已經非常強大了。以Canon全畫幅無反相機EOS R5來舉例，它擁有4500萬有效像素還可以拍攝8K視頻，連拍速度高達20張/秒，全像素雙核對焦技術支持人眼識別和動物眼部識別（甚至是鳥眼識別），機身具備防抖功能還能和鏡頭防抖聯動，最高可實現8檔防抖。因為先天結構以及後發優勢，同價位的無反相機在性能配置上已經超越了單反相機。

那麼單反相機真的就沒有存在的必要了呢？其實相對於無反，單反相機也有自己的優勢。

▼▼▼即睇單反相機的2大優勢！▼▼▼

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1）鏡頭資源

其實對於可換鏡頭相機而言，機身的性能配置固然重要，但更重要的則是與之配套的鏡頭資源。相對於有著13年曆史的無反相機，單反相機的歷史要長得多，因此也有更多的鏡頭資源可以選擇。雖然現在無反相機的鏡頭資源也可以稱得上豐富，但和有著幾十年歷史的單反相比還差的很遠。單反鏡頭方面各品牌原廠鏡頭已經足夠豐富了，還有大量的副廠鏡頭和經典老頭可供選擇。Canon和Nikon每一款單反身後都有着數十枚鏡頭做後盾。

因為已經不是最熱門的產品，相同規格的單反鏡頭也要比無反鏡頭便宜很多。舉個例子：Nikon金廣角AF-S 14-24 f/2.8G ED VR，全新品市場售價在8000元左右，成色不錯的二手鏡頭僅需五千元。而同規格的無反鏡頭售價則高達16000元，且因為是新品市場上幾乎沒有二手。CanonEF 50mm F1.8單反鏡頭的售價常年穩定在700元左右，而同規格的無反鏡頭售價則在1300元上下。

只要你不打算「一鏡走天下」，那麼鏡頭的相關花銷是必須要考慮的。稍微有點追求上了全片幅無反，打算入好一點的鏡頭那麼預算都會成倍的往上漲。更何況很多性能配置並不過時的單反機身價格已經非常具有誘惑力了再算上鏡頭，價格優勢就非常明顯了。

2）續航能力

在單反時代續航性能是攝影愛好者最不關心的，因為即使是入門級單反也至少有著300-500張的續航能力，中端單反以上的機型續航能力幾乎都是700張起步，旗艦機型更是達到了恐怖的上千張續航。

與之相比無反相機的在續航上就沒有任何優勢可言了，即使配置了大容量的電池，多數無反相機的滿電情況下，續航也大都在300張上下。如果是一段時間的集中拍攝，或者頻繁開關機，續航能力下降的會更快。造成這種情況的主要原因是，無反相機在使用時屏幕、傳感器等耗電大户始終處於滿負荷工作狀態。

現在單反還值得買嗎？

目前還在銷售單反的品牌有三家，分別是Canon、Nikon和Pentax，由於Pentax單反系統比較冷門在中國市場非常小眾，所以這裏就略過了，我們重點說一下Canon和Nikon。

毫無疑問，Canon和Nikon的研發和生產重心都已經從單反轉移到了無反上，但這並不意味着兩家會在短時間內擱置或者放棄單反產品線。至少未來三年內，他們可能還會定期推出入門級單反面向攝影初學者，以及全片幅機型滿足老用户的升級需要。畢竟單反鏡頭和配件資源實在是太過龐大，不利用起來實在是有些浪費了，老用户也不會答應的。

而至於像1D X III和D6這樣生命周期長的旗艦級高速單反，真有可能會是最後一代產品了。畢竟在高速度方面無反相機更有優勢，目前面世的CanonR3、SonyA1以及NikonZ9，在高速拍攝方面已經全面超越旗艦單反。配備了全尺寸機身也可以搭載更大容量的電池，在續航性上也基本上可以和單反看齊了。

對於想要學習攝影的朋友來說，如果您對於機身體積並不敏感，購買器材的主要目的是拍照片而非視頻，那麼在價格上更便宜且鏡頭資源更加豐富的單反無疑更適合您。目前市場上有很多高性價比的單反相機，從入門級到全畫幅都有，大家可以根據自己的需要選擇適合自己的產品。而且相對於手機等數碼產品而言，相機的更新速度並不長，一台現在擁有主流性能的相機，用個7、8年完全不是問題。

而對於已經是單反用户您來說，也不用擔心未來器材升級的問題。無論是Canon還是Nikon，可能還會定期推出新單反來滿足老用户的升級需求。而且即使購置了新無反，您手中的單反鏡頭也可以通過轉接環在新機器上繼續發揮作用。

單反會消失嗎？

最後一個問題：單發會消失嗎？答案是肯定的。畢竟拋去了機械結構的束縛，無反相機可以實現更好的性能和更輕巧的體積。而在鏡頭資源以及續航性能方面各大品牌也在持續發力補齊短板。當無反相機無論從機身性能還是配件資源都可以媲美單反的時候，單反產品就真的沒有必要存在了。

延伸閱讀：單反/無反相機應該買邊種？性能、畫質差距愈來愈細 鏡頭成關鍵

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