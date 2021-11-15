Samsung Galaxy S21 FE實機曝光！6.4吋120Hz螢幕、S21系設計現身

愈來愈接三星焦點新作發佈日子，神通廣大的爆料人亦在近期紛紛發功。繼重點型號 Galaxy S22 Ultra 可操作實機疑似曝光外，較早前又有或為 Galaxy S21 FE 的可操作原型裝置相片，被爆料人在推特帳號流傳。



日前爆料人 @Abhisheksoni130 在其推特帳號，上傳一系列疑似 Galaxy S21 FE 可操作實機的相片，當中可看到裝置採用 Vodafone 印度網絡，同時包括機身正背面清晰相片。相片中顯示 Galaxy S21 FE 的鎖定螢幕畫面，其正面屏佔比似乎相當不錯；機背攝像模組擺位就基本沿用 S21 系列設計，同時外殻亦用上啞光處理。

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據爆料人在推文發言，指 Galaxy S21 FE 採用塑膠機背而機身輕巧，螢幕提供 120Hz 更新率設定、未加入 3.5mm 耳機端子不過攝影表現似乎相當出色。綜合現有資訊，預計明年 1 月 4 日發表的 S21 FE，將配備 Snapdragon 888／Exynos 2100 晶片組，採用 6.4 吋 FHD+ 解像 120Hz 更新率螢幕，機背採用 6,400 萬像變焦三鏡，具達 12+256 儲存配置、跟 4,500mAh 電池。

▼▼▼早前曝光的Galaxy S22 Ultra▼▼▼

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