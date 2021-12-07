盤點歷代iPhone被取消的功能　網民：我想要的都沒有了

近日，一則#歷代iPhone取消的功能#登上微博熱搜，我們一起來看看iPhone作為全球最經典的手機，這麼多年都淘汰了哪些功能。



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iPhone 7：取消了3.5mm耳機接口，讓耳機口和充電口合二為一。這看似是一種進步，實際上打壓了其他品牌的3.5mm接口耳機，為蘋果增收不少。

iPhone X：取消Touch ID指紋識別，安全原因。據悉Touch ID，一個隨機的人用他自己的指紋，有1/50,000的概率解鎖你的手機；但是Face ID把這個數字降低到了1/1,000,000。

iPhone Xr：取消3D Touch，據悉取消該功能最主要的原因是消費者使用頻率不高，其次是由於功能的增加，增加了成本以及降低了手機的良品率。

iPhone 12：取消充電器，這個蘋果官方的解釋是不贈送充電器更加的環保，但該項舉措後不僅引發全球消費者的反感，此外還被消費者解讀為節約成本。

iPhone 13：取消塑封包裝，這個對消費者而言倒是沒有太大的影響，蘋果對此解讀是和取消充電器一樣，為了環保。

USB-C接口：從未在iPhone上出現過的USB-C接口也一直是大眾的期盼，但基於蘋果自身的利益考量，雖然歐盟等相關部門一直要求蘋果改為USB-C接口，但蘋果卻一直無動於衷。這時我不禁想問一句，如果能統一接口，從蘋果的環保大局觀出發，豈不是可以為全球節省N多條不同接口的數據線？蘋果為什麼不積極推進呢？

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對於一個不買蘋果手機的用戶如何看待被取消的功能

雖然我不習慣蘋果手機的操作，但不得不佩服蘋果手機的確對全球手機的發展產生了深遠的影響，但就這些被取消的功能來看，我認為部分合情合理，部分又有圈錢的味道。

比如3.5mm耳機接口，雖然目前絕大部分蘋果和Android手機上都不再配備該接口，但要知道蘋果第一次取消該接口是在無線耳機還未普及的2016年，絕大部分蘋果用戶一定買過蘋果充電口轉3.5mm接口的轉接線，這無形中為蘋果創造了一筆收入。

但取消3.5mm接口也對手機防水、手機厚度等提供了更好的發揮空間，此外也推動了無線耳機市場的進步，可能這樣的舉措也只有蘋果才有這個勇氣和用戶基礎。

此外最讓人詬病的是充電器的取消，對於消費者而言誰也不會拒絕手機配件豐富，反正都是送的。但剛需的充電器的取消無形中給消費者增加了換機成本，也幫助蘋果節省了一部分支出，假設每個充電器能省50元，而面對近兩代蘋果手機的銷量，iPhone真的是既賺了環保的名，又收了省配件的利。

不過對於其他品牌來說也是好事，畢竟蘋果不提供充電器，且原裝充電器價格較貴的情況下，副廠充電器也算是分到了一杯羹。

點評：

幾乎所有的Android品牌都是以用戶體驗為主導，功能的取捨基本都是看用戶的需求度。但唯獨蘋果有實力和勇氣去讓用戶為自己做出改變。對於這些改變我覺得是有兩面性的，一方面是確實給用戶造成了一些困擾，另外一方面也確實推動了行業的進步，所以還是一句話──蘋果厲害！

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