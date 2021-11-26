Samsung Note系列年底停產　從舞台退出因這個原因

近日，根據外媒報道，Samsung Galaxy Note手機系列將要在年底停產，也就是說它將正式退出歷史舞台。一般來說，Samsung上半年會發布Galaxy S系列手機，下半年發布Galaxy Note系列手機。而目前有消息確認Samsung Note系列將不會出現在2022年度手機生產計劃之中，理由是摺疊屏手機的產量增加。



今年1月份，知名數碼博主就已經發消息指Samsung Galaxy Note系列要終結。目前Samsung S21 Ultra已經支持S Pen，也就是說S系列和Note系列的設計已經開始有明顯的重疊，因此Note系列停產也是情有可原。距離2011年Galaxy Note系列首發已經10年，剛好可以畫上完美的句號。

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