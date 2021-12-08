學影相第一支鏡頭推薦哪款？　專業攝影師有這建議

作為初入攝影領域的小白來講，我當初也在入手了18-55套機之後，一直想要再入手一支進階鏡頭，我依稀記得當時我問了身邊很多玩相機的老法師們，給出的答案各有不同。我今天就給大家羅列下當初那些老法師們給我的一些建議，看看你們如果是我會如何選擇？當然，咱們小白用户也可以作為今後進階參考。



👇👇👇點擊圖片看第一支鏡頭應怎麼選👇👇👇

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土豪朋友的推薦：跳過那些「素質平平」的變焦鏡頭吧，直接上定焦14mm F2.8、35mm F1.4、50mm F1.2、85mm F1.2、200mm F2、400mm F2.8，一步到位。

我的建議：好傢伙，如果真按照他給出的推薦算下來這套全入的話已經上6位數了，對於剛入手的小白攝影師一般不推薦全入這些定焦鏡頭，雖然推薦的都是定焦中的經典焦段，且每一支的素質都是「一步到位」的存在，但畢竟我們的預算有限，量力而行吧。如果預算充足建議大家先入手適合自己的焦段鏡頭，比如喜歡街拍可以選擇35mm、50mm，拍人像的可以選50mm、85mm、200mm，拍鳥和風光且體力較好的朋友推薦400mm及以上定焦鏡頭。最後，性價比的話建議可以看看F1.8陣營的鏡頭，相對那些動輒上萬的旗艦同樣也擁有不錯的素質，另外，副廠的鏡頭很有性價比，我們省下錢來再買點濾鏡、揹包、三腳架不是更好。

身邊進階的朋友推薦：一步到位直接上「大三元」。大三元指的是各家經典的變焦鏡頭，從廣角到中焦段再到長焦段三支鏡頭（佳能Canon、索尼Sony大三元涵蓋焦段：16-200mm，尼康Nikon大三元涵蓋焦段：14-200mm），其統一擁有恆定F2.8大光圈的特點，整體素質也是各家變焦鏡頭裏的天花板，由於焦段涵蓋較為全面，三支變焦即可打天下了。

我的建議：這套下來確實能做到焦段全涵蓋，但對於預算有限的我確實依然有些吃力，況且看來看去這三支裏可能用的最實用的就是24-70mm F2.8這支，如果中意大三元鏡頭的畫質可以入手這支。當然，如果拍人文和風光比較多16-35 F2.8也是不錯的選擇，70-200 F2.8則更偏向於人像，建議大家按需選擇。

資深老法師：器材部分好壞，你先去上手試試，買你負擔得起最好的器材就好啦。器材不在貴賤，先明確自己想要拍什麼題材，再去尋找適合自己的器材，另外能將鏡頭特性和性能發揮出來，才能成為一名進階攝影師。

我的建議：贊同。

同場加映：4大無反相機推薦 Fujifilm/Canon/Nikon入門到專業級皆有選擇▼▼▼

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