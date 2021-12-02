神經學工程師自製VR設備　連老鼠都能玩《毀滅戰士Doom》

《毀滅戰士（Doom）》一直是第一人稱射擊遊戲的經典之作，想當年不知多少好手慘死惡魔的殺害下。但現在，就連老鼠都能拿起衝鋒槍勇闖迷宮、砲擊惡魔。國外一名神經學工程師Viktor Tóth，在過去的一年中訓練這些小小的囓齒動物玩《毀滅戰士》，並讓牠們順利地達成任務。不過小老鼠真的有辦法打電動玩具嗎？



Viktor Tóth為老鼠打造了一個特別的VR裝置，他將一個大型的曲狀螢幕放在老鼠面前，用綁帶固定老鼠的身體使其可以活動四肢但卻不能移動，然後在老鼠腳下設置一個大塑膠滾輪，讓老鼠就像在跑步機上跑步一樣滾動這個大球。

到底老鼠是如何玩成功玩到《毀滅戰士》，可看看影片擷圖：

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這顆大球則連接著裝置，老鼠只要滾動滾輪，遊戲中的角色便會往前移動。在老鼠的嘴巴前方則放置了一條細管，只要老鼠做了人們希望牠所做「正確」的事，便會有糖水從細管中流出，如此來讓老鼠知道做哪些動作，便可以獲得糖水獎勵。

整個訓練中使用了《毀滅戰士》中的自製地圖，老鼠必須在迷宮中往前行走一小段路，經過一條長走廊之後穿過一道門，然後使用武器擊殺一隻小惡魔。

在訓練的時候，老鼠只要往前移動，就可以獲得糖水獎勵。而前進到小惡魔前面時，一開始程式會讓老鼠的頭部稍微抬起，讓牠的頭部接觸到一個按鈕。老鼠的頭部按下按鈕之後，遊戲中的小惡魔便會被擊殺，而老鼠也可以再獲得一次糖水獎勵。久而久之，老鼠便會知道只要前進，以及用頭部按下按鈕就可以獲得獎勵，如此讓老鼠看起來像是在遊戲中前進並擊殺了小惡魔。

參與這項實驗的老鼠為3隻8週大的長尾大鼠，分別是Carmack、Romero和Tom，這三個名字分別屬於《毀滅戰士》的遊戲製作人。據報導，Romero最勇敢（或是最喜歡刺激），最喜歡的食物是葡萄。Carmack就像是一名建築師，永遠把場地舔得乾乾淨淨，最喜歡的食物是香蕉。而Tom剛開始時有點害羞，不過其學習的成績令人驚豔。

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不過這個實驗雖然可以讓老鼠在遊戲中前進並打爆惡魔，但是還有一個問題，那就是這些老鼠是否是「有意義地」遊玩遊戲，還是牠們只是為了舔到糖水獎勵才做那些動作。另外，研究者Viktor Tóth並不滿意老鼠擊殺惡魔所使用的方式，他覺得應該要讓老鼠用鼻子去戳按鈕比較適合。

另一個疑問，如果今天是使用別的動物來做這個實驗，會不會有令人意料之外的結果呢？或許哪一天我們可以看到豬和老鼠在遊戲中使用衝鋒槍互相開砲也不一定，到底誰會贏呢？我想現在誰也不知道，但是下次當你遊玩《毀滅戰士》的時候，不妨在打爆惡魔之後來上一口可樂，以獎勵自己優秀的表現。

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