Honor 60 Pro性能/攝影評測　頂級顏值性能有驚喜　睇得又打得

如今的智能手機市場，硬件堆料已經不是衡量手機是否出色的唯一標準，手機的顏值逐漸被各大廠商所重視，此前發布的素皮、蝕刻、AG磨砂玻璃、閃光砂等手機外觀方面的創新收穫了用户的一致好評，越來越多的用户願意為漂亮的手機買單。



12月1日，榮耀數字新機Honor 60系列正式亮相，新機不僅擁有驚豔的外觀設計，屏幕、拍照、性能都有亮眼之處。榮耀官方稱：Honor 60系列是2021年手機顏值天花板。那麼Honor 60系列實際體驗究竟如何呢？接下為大家帶來Honor 60 Pro的全面評測。

01 鑽採工藝加持 璀璨星空裝入手機

在外觀設計方面，榮耀數字系列總是能讓人眼前一亮，此前發布的榮耀50系列初雪水晶及榮耀密碼配色為大家帶來了深刻的印象，也讓榮耀顏值手機的標籤深深刻在大家的心中。

Honor 60 Pro的外觀設計更是將手機顏值提升到了新高度，其後置鏡頭模組採用經典的雙圓環設計。圓環上方為主攝鏡頭，下方為超廣角鏡頭，中間為一顆景深鏡頭，三顆鏡頭的圓心處於一條中軸線，配合多道工藝打造的微曲面外部金屬戒環，令Honor 60 Pro擁有極高的辨識度。

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手機中框採用金屬材質打造，其頂部和底部經過磨砂處理，與亮面的邊框形成鮮明對比，配合曲面玻璃背板，無論從手機什麼角度握持，都能獲得舒適的手感，並且192g的機身重量就算長時間使用也不會感到累手。

配色方面，本次Honor 60 Pro擁有朱麗葉、墨玉青、亮黑色，和幻境星空四種配色，我們拿到手的是幻境星空配色。就和它的名字一樣，該配色會隨着光線角度的變換，在淡藍色的背板上呈現出點點星光，如同夜空中的繁星處於幻境中一樣，璀璨亮眼。

這其中的奧秘是Honor 60 Pro底層的閃光紋配有無數個立體的三角晶格，這些三角晶格又擁有很多微觀結構紋理，在不同角度的光線照射下，有着出色的折射效果。配合鑽彩工藝和雙膜雙紋雙鍍技術，使Honor 60 Pro背板中的星星看上去更加立體、更富有層次感。

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02 全新第三代四曲屏 手感顏值都在線

Honor 60 Pro正面屏幕使用一塊6.78 吋OLED流光四曲屏，分辨率為2652*1200，支持DCI-P3 100%廣色域、10.7億色顯示、4096級硬件調光，動態智能120Hz高刷新率，以及1920Hz高頻PWM調光。Honor 60 Pro的屏幕參數還是非常不錯的。

另外，Honor 60 Pro還採用全新的四曲面屏幕設計，屏幕上下為52°曲面，左右為81°曲面。榮耀採用創新的LAMI工藝，通過貼、夾、拉、和四道工序，完美解決了平面屏幕和曲面蓋板的貼合問題，成功打造出更加圓潤、手感更加出色的第三代四曲屏。

相比於市面上常見雙曲面屏，Honor 60 Pro所搭載的四曲屏不僅握持手感得到了大幅提升，閉着眼睛也能摸到這種別緻的美，同時外觀顏值也非常高，圓潤的外角為Honor 60 Pro帶來獨特的張力美感，無論從手機的哪個角度看上去，都很漂亮。

03 億級像素主攝 照片Vlog都好看

Honor 60 Pro不僅外觀顏值高，拍出的照片、Vlog一樣很美。參數方面，Honor 60 Pro採用後置三攝方案，分別是一億像素高清主攝、5000萬像素超廣角鏡頭，擁有122°超大拍攝角度，支持等效13mm焦段，以及200萬像素景深鏡頭。接下來用實際樣張來看看Honor 60 Pro實際的拍照性能如何吧。

在白天拍攝的環境下，Honor 60 Pro主攝的成像質量非常不錯，樹木的細節、遠處建築物的紋理呈現得都相當出色，並且成片的色彩也更接近人眼所見的顏色。

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Honor 60 Pro的超廣角鏡頭擁有122°拍攝角度，可以幫助用户拍攝出比主攝更加寬廣的畫面，同時憑藉5000超高像素鏡頭，拍照迅速的同時成片效果非常清晰。

由於夜間光線不如白天充足，所以夜景的成像能力是對手機鏡頭的一大考驗。Honor 60 Pro開啟夜景模式後，對於高光的抑制表現得非常出色，廣告燈牌所發出的光線被控制在了一個合理的範圍之內，沒有明顯的過曝，夜晚環境的拍攝下的成片細節也做得非常到位。

Honor 60 Pro的前攝同樣相當出色，其搭載一顆5000萬AI超感知鏡頭，可以高清直出5000萬像素照片。憑藉高像素的優勢，前置樣張中的小姐姐面部細節拍攝得非常清晰，並且人物色彩還原的也非常準確。

這顆前攝除了能拍攝高清人像照片以外，還支持100°超廣角Vlog拍攝。配合Honor 60系列的AI手勢識別，僅需用簡單的手勢即可控制Vlog的拍攝，省去了繁瑣的點擊過程，用户可以輕鬆的記錄生活中的美好。

Honor 60 Pro（中關村在線授權使用）

如此方便的功能背後，是榮耀研發團隊對AI動作識別能力的深度開發，包含AI多媒體學習、晶片平台性能調校、鏡頭功能調用、系統級功耗控制等多個領域的技術協同。除此之外，榮耀研發團隊還投入了海量的數據，提升AI識別的準確度，為我們帶來了識別更快、更遠、更好用的手勢識別系統。

綜上所述，Honor 60 Pro的影像功能處於行業第一梯隊水平，無論是照片的成像素質，還是Vlog的拍攝，都能為用户帶來出色的使用體驗。這得益於Honor 60 Pro過硬的硬件配置與榮耀研團隊對影像功能的不斷研發與探索。

04 首發驍龍778G Plus 遊戲體驗再升級

Honor 60 Pro不僅有漂亮的外觀，性能方面同樣非常能打。其全球首發高通驍龍778G Plus 5G移動平台，該晶片採用採用台積電6nm製程工藝，擁有4個A78架構大核，最高頻率可達2.5GHz。配合榮耀強大的底層優化技術，Honor 60 Pro可以將這顆晶片的性能發揮到極致。話不多說，我們先來看看778G Plus的性能如何吧。

在遊戲實測環節中，Honor 60 Pro的實際表現給了我一個大大的驚喜。我測試了三款遊戲，分別是《王者榮耀》《和平精英》以及《原神》，接下來，數據說話。

通過實際測試數據，Honor 60 Pro開啟王者榮耀全高特效，以及高幀率模式時，可以穩定保持120幀非常穩定，幀率曲線非常平穩，即使身處大型團戰中也不會出現卡頓、掉幀的情況。運行《和平精英》時，可以達到穩定60幀，配合亞像素級超感觸控，可以獲得更加流暢的遊玩體驗。

接下來我測試了更吃手機配置的原神，來看看Honor 60 Pro在運行超大型遊戲時的表現如何。

Honor 60 Pro《原神》的實測幀率為58幀左右，雖然在加載地圖和進入大型戰鬥時有小幅的幀率波動，但總體還是可以保證遊戲的流暢運行。Honor 60 Pro搭載的這顆驍龍778G Plus處理器，經過榮耀底層優化和GPU Turbo X技術的加持，有着不輸驍龍8系處理器的使用體驗。

05 大容量電池不是衡量續航的唯一標準

隨着智能手機使用頻率的增加，手機電量往往是我們最擔心的問題，智能手機給我們生活提供極大便利的同時，續航焦慮也深深的困擾着我們。

Honor 60 Pro首次搭載了4800mAh超大電池，通過對機身空間優化，做到了保持手機輕薄的同時還能裝下大容量電池。相較於榮耀50 Pro，Honor 60 Pro的電池容量提升了20%，然而手機厚度僅僅增加了1.7%，另外Honor 60 Pro還搭載系統級功耗黑科技，可以進一步提升續航效率。

接下來我將通過看看視頻、玩遊戲、刷微博、聊qq、逛淘寶這五種生活中常用的使用場景，為大家帶來Honor 60 Pro五小時重度續航測試。

經過五小時不間斷重度續航測試後，Honor 60 Pro剩餘電量為53%，足以滿足用户一整天使用。為了達到此效果，榮耀官方稱：Honor 60系列針對SoC、存儲、音頻、camera、顯示、指紋、充電等七大模塊、十五個項目進行了針對性的優化措施。

續航性能不能光看電池容量，榮耀系統級的功耗優化令各部分元器件減少無效的能量浪費，在不犧牲性能的情況下，將續航效率提升至最大，從而為用户帶來前所未有的續航體驗。

除了出色的續航能力，Honor 60 Pro在充電速度方面也同樣十分出色，其支持66W單電芯雙迴路的智慧超級快充，僅需15分鐘內充至43%，30分鐘即可充至80%。

06 結尾

Honor 60 Pro不僅僅擁有令人驚豔的外觀，強大的影像系統和簡潔的Vlog拍攝，讓用户可以輕鬆記錄日常身邊發生的事情。另外全新的Magic UI 5.0所升級隱私安全防護系統，持續保障用户不受泄密、騷擾等手機安全問題，榮耀OS Turbo X系統抗老化引擎也能使手機常用如新。

獨特的手機外觀、舒適的握持手感，Honor 60 Pro滿足了消費者對於一款顏值手機的所有期待，並且Honor 60 Pro沒有對硬件作出過多的妥協，其性能表現非常均衡，拍照、遊戲、續航、系統、等諸多方面都有着不俗的表現。越來越多的廠商選擇加入手機顏值爭奪戰，產品力一直以來都是榮耀最大的優勢。此前榮耀憑藉榮耀50系列重回手機銷量前三，新機Honor 60系列將會肩負起衝擊銷量第一的重任。

總體來說，在3000價格段手機市場中，Honor 60 Pro是一款非常值得購買的機型。如果你正在尋找一款外觀出眾、影像性能強勁的產品，Honor 60 Pro絕對不會讓你失望。

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