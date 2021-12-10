最安全手機操作系統竟然不是蘋果　俄羅斯Aurora OS專注數據安全

你知道最安全的操作系統是什麼嗎？不是大家熟知的iOS，也不是已經很少人使用的黑莓系統，而是目前俄羅斯的移動操作系統Aurora OS。



近日就有網友爆料，這套系統的升級版4.0已經上架，開發者專注於對所有用戶數據的安全和加密。出現了將應用程式數據彼此隔離的系統，並添加了提供對移動設備資源（麥克風、相機、網絡、地理定位工具）的細微度使用能力。

▼▼▼點擊圖片放大看，俄羅斯開發的Aurora OS▼▼▼

並且Aurora OS 4.0系統另外一個強大的功能，就是支援多用戶操作，用戶可以創建6個不同的賬戶。例如一個機構需要大家在一部手機上面，在不同的時間點進行操控，類似於那種輪班制的工作，這部手機的操作系統就派上了用場，再不用擔心數據衝突，數據共享，與數據泄密的問題，堪稱全宇宙最強。

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