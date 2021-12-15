用盜版Office反而有著數？用戶收微軟官方通知：轉正可享半價優惠

還有相當一部分使用者正在使用盜版Office軟體，之前的案例中，微軟常採取法律手段強硬應對，但是，現在微軟似乎換了一種想法。



有盜版的Office用戶發現，自己收到了來自「微軟官方」的促銷通知，內容是提示當前正在使用的盜版Office會讓電腦暴露在危險中，極易遭受攻擊，同時還有損壞文件或者資料丟失的風險。

接著，微軟開始宣傳Office 365如何好，並提供高達50%的訂閱優惠價。

半價優惠只可用於Microsoft 365的頭一年，包括家庭版和個人版。以家用版來說，目前在香港每年為780元、個人版為每年540元。

不知道是不是因為年底到了，各家公司都趕著在年底關帳前要衝高業績，才逼的微軟的Office團隊為了達到業績KPI才「出此下策」，或是他們腦袋換了思路，覺得既然打不過不如就加入，換一種方式來鼓勵盜版用戶轉正版。

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