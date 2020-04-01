【Excel教學】用圖表追蹤工作進度？即學甘特圖、長條圖製作步驟

進行專案管理時，不少人都靠甘特圖來追蹤進度。如何利用Excel快速做出甘特圖？

1. 甘特圖（Gantt Chart）／專案管理必備的進度追蹤工具（點擊下圖看教學！）

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美化專案期程表：

Step 1.雙擊圖表的縱軸，在「座標軸選項」勾選「類別次序反轉」

- 預設的圖表會將最早開始的任務放在最下方，但甘特圖需要將第一項任務擺在圖表最上方，因此要反轉資料次序。

Step 2.點選圖表的綠色區段，在「格式」裡的「圖案填滿」選擇「無填滿」

Step 3.設定橫軸範圍的最小值為起始日，就大功告成！

- 因座標軸最小值只能填入數字，需將專案起始日期（此例中為6／3）轉換成數值，可以先輸入6／3在任一儲存格，再將儲存格格式調整為數值，就可以填入為最小值。

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2. 百分比堆疊直條圖／呈現「同項目」在不同時間的比例變化

當比較的數據一多，一個數據就繪成一個直條圖，就會過於複雜，這時可考慮將資料整併成堆疊直條圖。

舉例來說，想要比較某產品第二季在4間公司的市佔率趨勢，因為資料是百分比時，推薦使用百分比堆疊直條圖化繁為簡。

（經理人授權使用；經理人特刊 第28期 110招搞定EXCEL報表）

Step 1.選取要製成圖表的資料

Step 2.點選「插入」索引標籤裡的「百分比堆疊直條圖」

Step 3.點選「設計」索引標籤裡的「切換欄列資料」

- 當資料有兩種（公司、月），系統會先自動判斷哪種資料該是橫軸。如果預設結果不如你意，只要讓圖表中的欄列資料互換即可。

【本文獲「經理人」授權轉載。】

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