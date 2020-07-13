【Excel教學】數據變圖表判斷更精準易讀　5種常用圖表職場必學

假設公司決定要裁員，你拿到John跟Mary這6個月以來的業績數據，你會決定留下誰？

以台幣萬元為單位。（經理人授權使用）

如果你簡單的加總兩人的業績總額，會發現John為公司帶進395萬元台幣，而Mary只帶進215萬台幣。看起來，好像應該淘汰業績較差的Mary，但此時，如果能夠善用圖表分析數據，你可以做出更精確的判斷。

成長趨勢圖（經理人授權使用）

先計算出兩人每個月的業績成長率，再畫成折線圖，就會發現Mary的表現正步入佳境，未來有望為公司創造更好的表現，而John的成長速度已趨緩。所以如果要以公司未來的營收為判斷基準，Mary才是不可輕易裁撤的員工。

5種一定要認識的圖表類型，幫你看出數據裡的秘密（點擊下圖看清！）

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圖表都可以直接在Excel或Powerpoint套用。點選工具欄的「插入」，選擇圖表。接著點一下圖表，工具列會出現「圖表工具」，點入其中的「版面配置」設定標題，圖表就完成了。

【本文獲「經理人」授權轉載。】

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