全新摺疊旗艦OPPO Find N發布　通過20萬次摺疊測試　還有4大看點

2021年12月15日，中國，深圳——OPPO今日正式發布全新摺疊旗艦OPPO Find N，從外觀尺寸到系統交互，重新定義摺疊屏手機體驗新標桿，為摺疊屏手機帶來重大轉折，推動摺疊屏手機「從嚐鮮，到常用」。OPPO Find N以5.49英寸18:9比例外屏，7.1英寸8.4:9比例內屏，定義黃金摺疊比例，兼顧單手操控便捷性與大屏沉浸感。憑藉自研精工擬椎式鉸鏈，OPPO Find N實現了無縫隱痕的摺疊效果和自由懸停的全新交互體驗。



PPO高級副總裁、首席產品官劉作虎表示：「OPPO Find N代表了Find系列對頂級旗艦的不懈追求，也是OPPO對智能手機發展未來的一次全新探索，是OPPO的又一個里程碑產品。Find N從裏到外都代表了現在摺疊屏手機最好的體驗，是一款大家可以放心常用的摺疊屏手機。」

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打破常規的黃金摺疊比例，融合小屏旗艦手感與專注大屏觀感

過去10年，智能手機屏幕尺寸增長接近200%，更大屏幕帶來沉浸式體驗的同時，也給用戶的常規握持、單手操控，以及隨身攜帶帶來挑戰。

OPPO Find N外屏採用比例為18:9的5.49英寸屏幕，73mm的機身寬度，單手即可完成文字輸入、看圖等操作，配合前後3D曲面設計，給用戶帶來摺疊屏手機裏絕無僅有的好手感。展開之後是一塊比例為8.4:9的7.1英寸橫屏，用戶無需旋轉90度，即可獲得專注大屏體驗。在動態呼吸壁紙的配合下，OPPO Find N每一次開合都極具生命力。

Find系列一體曲面火山口設計搭配陶瓷鏡頭裝飾片，進一步提升OPPO Find N辨識度與精緻感。星夜、雲端、浮光三種配色，可以為用戶提供更多個性化選擇。此外，OPPO Find N僅重275g，和傳統旗艦手機佩戴保護殼重量接近，在保證輕巧便攜，久握不累的同時，也能輕鬆放進口袋或包中，外出時也能輕鬆駕馭。

自研精工擬椎式鉸鏈，可靠性與使用方式的新可能

第一款商用摺疊屏手機發布至今的四年裏，「屏幕摺痕嚴重」、「機身可靠性差」、「開合不自由」等成為被用戶詬病的幾大難題。OPPO歷經4年6代，持續探索屏幕鉸鏈技術，推出新一代無縫隱痕的摺疊屏產品，提供多角度自由懸停的隨心體驗，並實現可靠性的全面升級。

OPPO Find N採用自研精工擬椎式鉸鏈技術，包含136個元器件，加工精度達到0.01mm。在精密的機械結構幫助下，屏幕彎摺時可以形成自然的水滴形狀，從而有效減輕視覺摺痕。經德國萊茵實驗室認證，相較傳統摺疊屏鉸鏈方案，OPPO Find N最高減輕高達80%的視覺摺痕，是目前摺痕最輕的摺疊屏手機。閉合狀態下，手機邊框無縫閉合，可有效減少灰塵進入。通過16版核心元器件方案的迭代，OPPO Find N可以實現順滑開合的手感，在50°到120°內可以實現多角度自由懸停，讓用戶可以隨心控制自己手機的摺疊角度，在摺疊和打開之間形成新形態。

為提升可靠性，OPPO Find N屏幕採用全新的12層複合結構設計方案，其中定製的不鏽鋼基板設計可以對柔性屏幕做到有效支撐；使用厚度僅為0.03mm的最新UTG超薄柔性玻璃，使屏幕具有極佳的彎摺性能和防摔抗穿刺能力。OPPO Find N是首款通過摺疊無憂萊茵認證的摺疊屏手機，並且即使在-20°C的極限環境中，仍然可以通過20w次的摺疊測試。

多種屏幕形態，構建智能手機交互新體驗

得益於獨特的硬件形態和軟件適配，OPPO Find N首次在大屏摺疊屏手機上實現了大屏、分屏、懸停等多形態智能交互，在生活、娛樂、工作等諸多場景為用戶帶來創新體驗。

為了讓用戶享受大屏帶來的沉浸體驗，OPPO Find N已針對微信、抖音、優酷等常用應用進行大屏適配，將電影院與遊戲機裝進用戶口袋，隨時隨地享受更具衝擊力的大屏體驗。利用大屏的優勢，OPPO Find N可在分屏狀態下幫助用戶輕鬆實現多任務的高效處理。OPPO Find N擁有雙指分屏、四指浮屏等多種多窗口管理模式。使用OPPO獨創「雙指分屏」手勢，用戶僅用雙指下滑一步即可實現分屏。同時，OPPO Find N首創「一鍵多搜」功能，用戶僅用一次搜索，即可呈現不同平台的商品、機票、酒店、訊息等內容。

OPPO Find N是中國首家支援懸停觀影、懸停音樂、懸停會議、懸停健身、懸停視頻通話、懸停影像的摺疊屏手機，在看劇、聽歌、開會、健身、視頻五大場景下，幫助用戶實現「雙手自由」。同時，OPPO Find N也是業內首款支援4K延時攝影的摺疊屏手機，懸停模式猶如自帶三腳架，能夠在延時攝影時提供絕對可靠的穩定性與突破性的視角。懸停影像不僅針對用戶各種懸停角度進行了系統級定製優化，還開創了懸停自拍、懸停合影等多種玩法，成為社交新談資。

旗艦摺疊屏，無死角的旗艦配置

OPPO Find N搭載高通Snapdragon 888移動平台，最大12GB RAM+512GB ROM的存儲組合，帶來旗艦性能體驗。OPPO Find N擁有摺疊屏中最新一代頂級屏幕，E5發光材質比前代降低15%的功耗，基於LTPO技術的1-120Hz智能動態更新率，實現流暢且省電的效果。內置4500mAh電池，是目前電池容量最大的摺疊屏手機之一，提供出色的續航體驗。同時，OPPO Find N採用行業頂尖的超大X軸線性馬達，無論是打字還是遊戲，都提供點到即止又恰到好處的操作反饋。

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