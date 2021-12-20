moto edge X30性能/攝影/續航評測　首發S8 Gen1晶片性能顯著提升

12月1日，高通在一年一度的驍龍技術峰會發布驍龍8 Gen 1晶片（官方中文名：全新一代驍龍8移動平台），從驍龍888所採用的5nm工藝到了4nm工藝，讓大家都對這款新晶片期待不已。



隨後，摩托羅拉手機宣佈召開moto edge系列新品發布會，主角將是moto edge X30系列。作為「全球真首發新驍龍8的moto edge系列」，最吸引大家關注的自然是其搭載的新驍龍8晶片，那麼moto edge X30與這款新晶片的適配性如何？除了晶片之外，這款新機是否還有其他亮點值得挖掘？下面我就為大家帶來moto edge X30的全面上手評測。

01 領先發布新一代驍龍8旗艦移動平台，不止是安兔兔跑分破百萬

近日，各大手機廠商都在爭奪自家手機首發驍龍8 Gen 1。那麼最終拔得頭籌的moto edge X30與搭載驍龍888的手機相比，會在哪些方面有所提升呢？下面由我帶大家一起了解一下吧。

moto edge X30領先發布新一代驍龍8旗艦移動平台，採用目前最先進的4nm製程工藝。相較於上一代，新一代驍龍8採用了最新的ARMv9指令集，CPU部分性能提升20%，同性能下功耗降低30%；新一代驍龍8集成最新的Adreno GPU，圖形渲染性能提升30%，同性能下功耗降低25%；第7代高通AI引擎，AI算力整體提升4倍。

作為全新的旗艦性能先鋒，moto edge X30在其他配置方面當然也不含糊。moto edge X30除了驍龍8 Gen 1外還搭載了旗艦級的配置：Turbo LPDDR5+Turbo UFS 3.1+Wi-Fi 6E。這套組合讓moto edge X30有足夠的性能面對絕大多數的應用場景。

諸多強力配置加入，那麼moto edge X30的性能與搭載了驍龍888移動平台的機型相比，究竟能勝出多少？讓我們用數據說話！

從最終測試結果可以看出，moto edge X30的安兔兔跑分破百萬；而另一款搭載驍龍888移動平台的手機跑分則為70萬分。從跑分方面來看，搭載驍龍8 Gen 1的moto edge X30確實比搭載驍龍888的手機在性能方面有着顯著的提升。

moto edge X30的硬件性能很不錯，不過真正的遊戲效果還是要看實測。接下來我們在遊戲裏實測一下搭載全新一代驍龍8移動平台的moto edge X30性能究竟如何。我進行了總計45分鐘的遊戲幀率測試，《王者榮耀》、《和平精英》、《原神》三款主流遊戲各15分鐘，結果如下：

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從測試圖中我們可以看到，在高畫質條件下運行《王者榮耀》、《和平精英》、《原神》這三款遊戲時，moto edge X30的遊戲幀率曲線是十分平穩的。

在《王者榮耀》中，我使用moto edge X30支持的高幀率和超高分辨率模式進行測試，平均幀率為61.4幀；運行《和平精英》時平均幀率為59.9幀（設定流暢畫質和極限幀數）；即便是對手機素質要求極高的《原神》，測試的平均幀率也能達到57.6幀（對比驍龍888的幀率表現，可以說是非常出色了）。

總的來說，moto edge X30在遊戲測試中表現突出，即使在高畫質、高幀率的設定下也可以保證主流遊戲的平穩運行，這也證明了其基礎性能的優秀。

對於遊戲來說，流暢精美的畫面固然重要。但對於手遊這樣的殺時間利器，只玩15分鐘又怎麼夠呢？遊戲能不能玩得久，散熱效果十分重要。一方面，晶片過熱所帶來的掉幀卡頓會迅速讓遊戲變得不可玩，另一方面熱量聚集也會手持遊戲的過程變得十分痛苦，相信誰也不想因為打遊戲而低温燙傷。

那麼moto edge X30的散熱效果如何呢？我用moto edge X30和另一款驍龍888手機在高畫質設定下游玩了半個小時的《王者榮耀》，在遊戲前後分別對手機進行測温並記錄，結果如下：

可以看到在我運行半小時《王者榮耀》前後，moto edge X30平均温度分別為31.4°C和40.2°C，整個遊戲過程中僅能感受到moto edge X30機背略微發熱，在激烈的遊戲對戰中不會對操作構成太大影響；而另一款搭載了驍龍888移動平台的手機在遊戲前為28.7°C，遊戲後為41.1°C，由此可見，驍龍8 Gen 1確實比驍龍888在散熱方面有着顯著的提升。

至於moto edge X30為何能達到如此令人滿意的散熱效果，除了驍龍8 Gen 1外還有一個重要的原因在於其搭載了摩托羅拉自研的多路熱感智能温控系統。

為了解決遊戲場景下手機發熱的問題，此次moto edge X30在性能釋放的主要工作區域佈置了温控傳感器，能夠動態控制手機的散熱系統，及時將手機內的熱量導出，讓moto edge X30在重度使用中保持低温運行狀態，讓新一代驍龍8的性能得到全面釋放，這樣出色的散熱表現也能支持手遊玩家們安心玩更久。

02 144Hz高刷+十億色彩顯示，進一步詮釋頂級屏幕具備的視覺之快

除了強悍的性能，moto edge X30的外觀也絲毫不差。在我拿到moto edge X30的第一刻，我首先感受到的是它8.49mm的輕薄機身和僅194g的重量，整體握持感十分舒適，機身質感更勝於很多旗艦機型。並且由於其極致緊湊的機身設計，即使擁有6.7吋的大屏，對於男生來說單手握持毫無壓力，手指可以輕鬆觸碰到屏幕的大部分區域。

moto edge X30的機身後蓋採用了玻璃材質和AG磨砂工藝，觸感十分的温潤，在能夠帶來美感的同時做到了良好的抗指紋沾染特性。另外，後置鏡頭模組採用了多層疊加的結構設計，很好地減輕了後置鏡頭模組凸起所帶來的突兀感。

「搖夢瓊台之雪，月散秋桐之影。」moto在中國的詩詞中尋找靈感，用中國的傳統文化來讓瓊台雪和秋桐影兩種中國風的配色詮釋描繪出moto edge X30質感的顏色。本次我上手的是moto edge X30 的秋桐影配色版本。

moto edge X30的正面是一塊6.7吋柔性OLED屏幕，前置鏡頭採用了屏幕上方居中挖孔式的設計，可以有效避免前置鏡頭對於屏幕畫面的干擾。

與傳統的手機排布有明顯區別的是：moto edge X30的機身左面設置了一個貼心的小按鈕，按下即可打開你所設置的「一鍵觸達」，包括：支付寶付款碼/健康碼、地圖等大家最常使用功能；機身右側則是由音量鍵和開關鍵所構成。

moto edge X30擁有最高144Hz屏幕刷新率和最高576Hz觸控採樣率，支持十億色彩，進一步詮釋了頂級屏幕所具備的視覺之快；另外，moto edge X30還擁有防屏閃護眼模式（支持DC全局調光），獲得了瑞士SGS防藍光與SGS防拖影ex專業級雙認證，更大程度上讓我們看屏幕不傷眼。

除此之外，moto edge X30在機身底部和機身頂部構成了立體聲雙揚聲器，同時深度適配Dolby ATMOS杜比全景聲，讓你擁有極致的音質體驗；它還支持moto AI麗音技術，能夠提高在各類噪音環境下的拾音效果，大幅度提升moto edge X30的通話質量。

03 絕無僅有的影像黑科技：不止是超大底前後三主攝系統+計算攝影

moto edge X30後置廣角主攝為全球首發的OV50A，5000萬像素，1/1.55」超感光大底，f/1.88，支持光學防抖、2.0μm超清全像素直出、全像素極速對焦。另外，這枚5000萬廣角主攝支持8K視頻錄製、960FPS高速攝影（後期OTA升級）。

後置超廣角微距主攝為三星JN1，5000萬像素，1.3μm大像素、117°超廣視角、f/2.2大光圈和2.5cm最近對焦距離。

通過上方的樣張展示，我們可以看到moto edge X30的5000萬像素廣角主攝擁有十分出色的影像能力，無論是在暗光還是明亮的室外環境下，其均能帶來清晰、細節豐富且能夠還原肉眼所見的相片質量。

moto edge X30前置主攝為全球首發的OV60A，6000萬像素，擁有1.2μm大像素、1/2.8吋大底、f/2.2大光圈。從樣張中我們可以看到，在人像拍攝方面的表現出色，其直出樣張能夠呈現優秀的觀感，在拍攝現場模特小姐姐也對於這部機型的影像能力給予了肯定。

moto edge X30支持從拍攝到輸出的HDR10+全鏈路10bit色彩管理，可實現4K 10bit HDR10+視頻拍攝、相冊原生10bit無損存儲、屏幕顯示效果支持10bit，HDR10+全鏈路10bit色彩管理帶來更為真實出彩的色彩表現。另外，moto edge X30前後三主攝均支持1024色階 10.7億色 RAW原生影像拍攝。

moto edge X30還為用户提供了多場景多趣味的多樣化拍攝模式：雙景Vlogger攝錄，夜景，超級畫質，專色，微動模式等，拍攝場景自由切換，可以供大家自由選擇。moto edge X30的超大底前後三主攝配合新一代驍龍8的澎湃算力，實現了更出彩的計算攝影。（由於天氣及時間問題，moto edge X30後置主攝夜景樣張和超廣角樣張未能拍攝）

04 5000mAh大電池+68W快充，雙管齊下解決5G時代的續航焦慮

moto edge X30內置5000mAh電池，這是目前的市面上為數不多的超大容量電池，搭配摩托羅拉智能調温、夜間超級省電模式、5G智能數據模式等多重優化，可以進一步解決用户的續航「老大難」問題。

為了全面體現moto edge X30的續航能力，我採用ZOL續航模型對moto edge X30進行了兩小時續航測試。測試開始前，首先把moto edge X30充電至100%，屏幕亮度調至自適應，手機音量設置為50%，全程使用WiFi網絡，關閉藍牙、定位，開啟智能分辨率切換，開啟144Hz高刷新率模式。

本次測試時間為2小時，測試內容旨在模擬重度手機用户用機時的續航情況，如下：

①觀看B站高清視頻：全屏播放30分鐘的視頻；

②刷抖音短視頻：在視頻界面滑動視頻瀏覽，每5分鐘滑動一次，共計20分鐘。

③刷微博訊息流：不登錄賬號，搜索「人民日報」官方微博進入主頁，滑動10分鐘; 進入榜單頁面滑動10分鐘，共計20分鐘。

④QQ聊天：10分鐘文字聊天，每2分鐘發送一條消息；5分鐘語音聊天以及5分鐘視頻聊天，合計20分鐘。

⑤玩王者榮耀：對戰模式「實戰對抗」、地圖王者峽谷5V5，測試30分鐘。



以下為測試結果：

從滿電開始到測試結束，moto edge X30共消耗了19%的電量。從各個測試項單位耗電量來看，觀看視頻和遊戲相對要更耗電一些。

除了續航，用户另一個大關注點就是充電效率，moto edge X30使用的是68W TurboPower快充，為了檢驗它的充電效率，我進行了30分鐘的充電測試，通過上圖我們可以看到，在短短的30分鐘即可充至85%的電量，確實實現了快充和續航的最優解。

除此之外，這枚68W TurboPower快充充電器還兼容主流公有快充協議，可以給筆記本、Switch等設備充電，旅行出遊、商務出差，一枚68W TurboPower快充充電器全搞定。

總體來看，這樣的續航與充電成績在我們之前測試過的機型中屬於上流水平。如果按照我們日常的使用習慣來看，支撐一天使用不成問題。

05 全新升級的MyUI 3.0，全面提升隱私保護、日常使用與商務屬性

moto edge X30搭載的MyUI 3.0是基於Android 12輕快流暢特性的基礎上進一步打造而成，另外moto edge X30也是新一代驍龍8平台首發Android 12的機型。那麼接下來就讓我們來看看這全新的系統都能帶給我們怎樣的體驗吧。

辦公體驗的提升是moto edge X30所看重的。這次在edge X30中加入了許多應用功能方面的創新：包括Ready For 3.0、內存拓展、碎片整理、閃電啟動等功能。

moto edge X30對健康問題也是十分注重的，前置主攝不僅支持心率檢測，還支持血氧檢測，在強大的6000萬前置主攝支持下，用户只需面對手機20秒即可自查健康狀況，對於在外打拼的年輕人尤為適用，關愛健康，只需一拍。

moto edge X30（中關村在線授權使用）

06 寫在最後

最終測試下來，moto edge X30從強悍的配置到全新的系統都讓擁有「硬核實力」的moto edge X30成為一款無短板的性能旗艦，它不僅是摩托羅拉產品設計史上一個新的里程碑，更是摩托羅拉對用户「追求極致」生活態度的致敬。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】