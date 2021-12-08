華為：Mate 50已準備好明年全球發布　晶片能否使用最強5G版本？

近日，華為消費者業務中東歐、北歐以及加拿大地區總裁Derek Yu在羅馬尼亞與媒體交流時透露，華為新款Mate機型已經準備好，預計2022年將在全球發布。另外，華為新款摺疊屏手機接下來將對外公布。
Derek Yu提及的兩款Mate手機，一款應該是Mate 50系統，另一款可摺疊手機應該是即將登場的Mate V，華為第一款翻蓋式摺疊屏手機。從Derek Yu透露的信號來看，華為Mate 50系列將會全球發布，並同步預裝鴻蒙操作系統。
目前，關於華為Mate 0的配置訊息還很神秘，之前有媒體預測，華為Mate 50系列大概率會使用4G版本驍龍8 Gen 1晶片，待5G相關問題解決後，才能「滿血回歸」。
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