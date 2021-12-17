金色花紋搭圓形背部副屏　華為最新屏幕摺疊手機P50 Pocket曝光

上月，華為召開全場景智慧生活新品發布會，發布了包括華為WATCH GT3、新款華為MateBook E二合一筆記本、摺疊屏手機華為Mate X2典藏版等諸多新品。



然而，這似乎只是「開胃菜」，華為將於12月23日15:30 舉辦發布會，正式發布HUAWEI P50 Pocket摺疊屏手機。

點擊圖片放大看，HUAWEI P50 Pocket屏幕摺疊手機原來是這樣：

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12月15日公布了兩張海報，展現了該款新機的背面外觀，手機後蓋為純白色和金色，有着立體菱形花紋，保證美觀的同時易於握持，預計採用玻璃材質，有着類似於時尚手袋外觀以及質感。

12月16日，時尚芭莎發布了關曉彤手持華為P50寶盒金色版的真機照片。萬物共生就像是一種無形的脈絡，正如每一次開合也許都意味着新的可能，當時尚與科技碰撞，又有什麼新的靈感正被發掘？華為 P50 寶盒將掌間時尚濃縮於方寸之間，關曉彤帶你在流光變幻中見證萬象。

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