華為發布會7大產品盤點　Mate X2典藏版驚喜現身　新手錶繼續強勢

11月17日晚，華為舉行全場景智慧生活發布會，會上發布了包括華為Watch GT3、華為Watch Runner、華為FreeBuds Lipstick「口紅耳機」、華為Mate X2典藏版等一系列新產品。



▼▼▼點擊率先睇7大產品，下文有國內售價等更多詳情▼▼▼

+ 12

01 華為Watch GT 3/華為Watch Runner智能手錶

首先華為總裁何剛為用户們介紹了智能穿戴設備華為Watch GT 3，其擁有46mm、42mm兩種尺寸，採用極致簡約設計，搭載AMOLED高清屏幕以及陶瓷質感高分子纖維後殼，搭載了HarmonyOS操作系統，能與室內的智能設備快捷交互。

同時，華為Watch GT 3還搭載了TrueSeen 5.0+功能，可以對用户進行全天候健康監測，隨時守護用户的心率、睡眠、血氧、壓力、體温等各大參數。這塊手錶同樣內置了豐富的運動健康功能，包括100多種運動模式、高原反應風險評估等等。

華為Watch GT 3支持藍牙通話與消息回覆、離線獨立播放音樂、輕鬆喚醒智能生活助手、遙控拍照、車鑰匙與智能門鎖等日常功能，46mm在重度場景可續航8天，在典型場景可續航14天；42mm在重度場景可續航4天，在典型場景可續航7天。

+ 1

接下來何剛為用户介紹了為專業跑者設計的華為Watch GT Runner產品，其不僅搭載了優秀的心率監測功能，還能對用户的跑步路線進行馬拉松跑道級精準定位。這塊專業跑表自帶專業數據錶盤，用户可以在運動中更好的看到自己的身體狀態。

同時，華為Watch GT Runner會根據用户的身體狀態評測出「跑力指數」，能自動為用户制定更加專業的運動計劃，更兼容30多款主流運動App，支持多種專業運動設備連接，強勁續航，典型場景最長續航14天。

華為Watch GT 3 46mm最低1588元（人民幣，下同）、42mm最低1488元，華為Watch Runner售價2188元，17日21：08於國內開啟預售，26日同步開售。

延伸閱讀：華為Mate X2摺機發布10大賣點：屏幕更大、相機性能勁過Samsung▼▼▼

+ 6

02 華為FreeBuds Lipstick口紅耳機、VR Glass 6 Dof套裝

在介紹完了華為 Watch GT系列產品之後，何剛為用户介紹「口紅耳機」華為Free Buds Lipstick以及華為VR Glass 6Dof遊戲套裝。

華為FreeBuds Lipstick外觀採用精鋼材質領潮口紅設計，擁有AI自適應音頻技術，可以隨時根據用户佩戴狀態智能優化音質。該耳機也支持主動降噪功能，能有效削弱嘈雜環境低頻噪聲。

華為VR Glass 6Dof遊戲套裝包括兩個6Dof手柄、VR Glass、視覺模組以及散熱背夾。視覺模組僅重22g，新增自定義安全區功能，越界自動開啟鏡頭，防止用户摔倒。

設備僅188克的佩戴重量能為用户打造沉浸式遊戲體驗，久玩不累。同時，玩家還可以連接手機或電腦，通過華為VR應用市場引入一批精品6DoF遊戲，隨心暢玩。

前者售價1699元，後者售價3999元，購買過華為VR Glass的用户也可以僅用1999元購買定位套組。

延伸閱讀：華為全新P50系列沒有5G 3大關鍵因素解構技術缺失▼▼▼

+ 10

03 華為MateBook E 2021/華為MateStation X全面屏一體機

隨後，華為MateBook E 2021正式發布，其正面採用OLED屏幕，通過萊茵護眼認證，支持100%P3色域，最高亮度600nits；搭載11代Intel酷睿低壓移動處理器，預裝Windows 11系統，多指觸控手勢，有星際藍、星雲灰兩款配色。

這款二合一筆記本配備雷電4接口，65W快充，支持指紋解鎖，前置800萬像素鏡頭，後置1300萬像素鏡頭，四揚聲器，四麥克風收音、厚7.9mm、重709g。

華為 MateBook E 2021 i5 8GB+256GB版本售價5999元起，搭配MateBook E的智能磁吸鍵盤和悦滑鍵盤售價分別為799元和999元。

此外，華為還推出了一款全面屏一體機產品華為MateStation X，配備R7 5800H處理器、16GB+512GB存儲組合，售價11999元。

延伸閱讀：華為P50 Pro評測︱攝影體驗再度革新 強大硬件配開創性影像技術▼▼▼

+ 8

04 華為Mate X2 典藏版

最後一款產品是華為Mate X2 典藏版，其內存升級至12GB+512GB，外屏升級至納米微晶玻璃材質，搭載全新智慧多窗。除了釉白、冰晶藍、冰晶粉、亮黑配色外，該機還新增了瑞紅、墨黑、錦白三種素皮配色。

其素皮工藝貼合一體，納米微晶玻璃材質外屏面板更抗跌。多項事務，分屏操作也可輕鬆應對，從容開啟，效率倍增。

前4種配色售價18999元，11月18日上午10：08於國內開售，後三種素皮配色售價19699元，12月開售。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】