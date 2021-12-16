摩根預測明年10億這客群Android用家　將會轉用蘋果iPhone SE3

我們還沒有聽到關於iPhone SE 3的很多細節，只是知道它將在明年初到達，並支援5G，但這並沒有阻止摩根大通的分析師對其成功做出一個地獄般的預測。



如果該經紀公司是正確的，iPhone SE可以讓超過10億的 「非高級Android用戶」換機。

據路透社報道，分析師薩米克-查特吉（Samik Chatterjee）說：「蘋果針對非iPhone的以舊換新計劃，誠然不如iPhone的以舊換新價值有吸引力，但它還是可能導致5G版iPhone SE的平均起價範圍為269美元至399美元，這仍然很有競爭力。」

相關圖輯：iPhone SE3去瀏海、屏下指紋 $3200買到神級機 5大新消息整理▼▼▼

+ 1

摩根大通對蘋果即將推出的手機持樂觀態度，將其2022財年的iPhone SE銷售預測調整為3000萬部，iPhone總體出貨量為2.5億部，比上年增加1000萬部。

按照摩根大通的建議，如果考慮到以舊換新的因素，iPhone SE 3可能會悄悄地進入經濟型手機類別，在過去幾年裏，三星、摩托羅拉和華為等Android手機製造商一直在悄悄地爭奪這一領域。

摩根大通在一份單獨的說明中稱，客戶對5G機型的需求將保持強勁，並將成為供應的重點。沒有討論的是，鑑於持續的晶片短缺造成的複雜情況，蘋果是否能夠跟上這種預計的需求。蘋果公司的情況比其他公司好，但最終還是屈服於其許多產品長達數月的延遲，包括iPhone、iPad和蘋果手錶。

蘋果在發布會之前不會透露產品訊息，但著名的蘋果分析師郭明錤以及日本蘋果博客Macotakara稱，iPhone SE 3將有一個4.7英寸的LCD顯示屏，支援5G，以及未命名的升級處理器。

但Gizmodo的編輯認為，iPhone SE的小屏幕尺寸可能會阻止Android用戶跳槽。最近在幫助別人購買1500元以下的手機時注意到，幾乎所有的Android手機都有一個6英寸或更大的顯示屏。一些客戶可能想縮小尺寸，但iPhone 12 mini的情況表明，我們認為更大的東西總是更好。

相關圖輯：iPhone SE 2022｜第3代推出日曝光！換芯加強、平價5G手機將推出▼▼▼

+ 1

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】