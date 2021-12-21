盤點2021年度中國科技行業三大趨勢　來年是元宇宙發展大混戰？

2021接近尾聲，如同這個萬花筒似的世界一樣，這一年中科技圈每天也在發生着各種事情，影響和改變着我們的生活和這個所處的世界。



HarmonyOS 2、Windows 11操作系統、全球首個5G調制解調器到天線解決方案……科技界在這一年裏不斷刷新着好消息，新產品、新品牌、體驗式消費、元宇宙等新概念新思維席捲而來，也在不斷衝擊着彼此的認知。

科技點亮美好生活，站在2021年末，我們梳理了全年科技領域頗受關注的趨勢發展，透過他們，我們拉開新一年的序幕，一窺2022年的曙光。

多終端生態新階段 萬物互聯人機共生漸成熟

今年，華為正式發布HarmonyOS 2鴻蒙操作系統，成為今年科技行業的一次開創之舉。HarmonyOS 2是一個能支援多設備多硬件的操作系統，不論是手機、平板還是手錶、汽車、IoT物聯網等設備，只需要一個系統就可以連接。

除此之外，高通全新一代Snapdragon 8移動平台發布，引領頂級移動技術新時代；微軟發布Windows 11操作系統，首次與Android實現官方連接互通。更具深遠意義的，全球首個開源NPU指令集架構的誕生，成為智能計算晶片行業又一次開創之舉；全球首個支援10Gbps 5G傳輸速率和首個符合3GPP Release 16規範的5G調制解調器到天線解決方案出爐。

從前以智能手機為核心的多終端生態，如今顯然已經產生裂變，終端智能化大爆發後，進入了多終端生態新階段，世界正朝着「萬物互聯，人機共生」的方向發展。

隨着這種趨勢，多場景、泛終端將會在一兩年內走近人們生活，與創新場景相匹配的跨界新物種也將越來越豐富。

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品牌忠誠度更容易轉移，新品牌新技術帶來新消費

2021年沒有什麼比新消費更熱鬧了。據京東大數據研究院發布的報告顯示，近⼀年京東新品銷售額佔⽐達62%；另有調研顯⽰：願意馬上嘗試「不熟悉的新品類」商品的消費者就達25%。

新消費催生下，新興科技品牌不斷湧現。大力的智能學習燈，成為「雙減」後陪伴孩子父母放心最佳「搭檔」；聲闊帶來的真無線藍牙降噪耳機，環境再嘈雜也能一秒安靜；還有和主機遊戲搭配的明基（BenQ）4K短焦投影機TK700ST發布，從此遊戲機的真實感不再被小屏幕限制。

除此之外，首款電影攝影機Dji「如影4D」誕生，這款產品開創性地把專業雲台與電影機合二為一，一體化機身為專業領域的視頻拍攝帶來了一場全新革命，被形容為「有了它一個人就可以頂住一個小型專業團隊」。

這些新品牌新產品的出爐，與其說是科技產品的發展，更不如說是科技通過解決消費者的核心痛點，讓消費者獲得更美好的體驗。

也正因為新品牌新產品不斷湧現，為了給到消費者最好的推薦產品，「京東金榜」也是應運而生，帶來消費趨勢和潮流走向，為消費者購買電腦數碼等品類提供消費參考。

全渠道全場景深度融合，線上線下「並駕齊驅」成常態

技術升級正在助推新零售不斷進步，品牌和商家紛紛圍繞用户體驗進行業態升級，重塑線下零售體驗，應用新技術重新給消費者帶來愉快的消費體驗成為常試常新的存在。

這一年，Honor（榮耀）在全國將再增加300家店的新聞，給國內數碼產品市場帶來了新的競爭節奏；Razer在上海聯手Intel開設了全國首家Razer官方體驗店，為玩家開啟了遊戲生活新基地；全球首家大疆（Dji）、哈蘇旗艦店在南京德基廣場營業，高端科技奢華盡顯；VR品牌Dreamscape與AMC合推線下VR體驗店，規模大、沉浸感強、支援多人等特點廣受用户歡迎。

同時據了解，截止目前，京東電腦數碼專賣店也已經突破1000家，滿足消費者多樣化的購買商品和服務的需求，又能給商家和消費者創造價值倍受用户和行業的追捧。可以發現，隨着眾多大牌在加速佈局線下門店，線上線下全渠道深度融合日漸成熟。

回望2021年，中國新經濟正在從商業模式創新的「應用時代」邁向技術創新的「硬核時代」。這一年的科技發展，用「天下武功，無堅不破，唯快不破」再合適不過。畢竟「元宇宙」傳入並且真正流行起來僅僅不到一年時間 ，卻成為年度最熱詞之一。而下一年，在行業一片混沌中 ，元宇宙的科技故事要怎麼講述，一切值得期待。

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