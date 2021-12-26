Tesla官網推5色無線充電器　10000mAh支援Qi協議　70美元秒速售罄

如今的Tesla開始走起了百貨集市的產品戰略，以一款產品打透市場後通過各種各樣的周邊設備逐漸形成護城河，這與小米的產品戰略非常相似。近日，Tesla官網又上架了無線充電器2.0。



該無線充電器配有紅、黑、藍、白、灰5種顏色，對應Tesla 5種車漆顏色；容量為10000mAh，支援所有Qi協議的設備無線充電，也可以通過Type-C接口有線充電。

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作為一款售價達到70美元的充電器來說的確有些昂貴了，不過參考Tesla賣50美元的不鏽鋼口哨，這個價格則顯得十分接地氣了，以至於很大可能該款充電器將會很快售罄。

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