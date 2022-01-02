vivo S12 Pro擁1億像素主攝　影相效果如何？　附日夜及人像試拍

12月22日，vivo發布了S系列的最新力作vivo S12 Pro。作為國民級「自拍神器」，vivo S12 Pro前攝首發5000萬像素三星JNV傳感器，超清雙攝搭配雙色溫四柔光燈帶來出色的人像自拍體驗。



不過對於不怎麼自拍的我來說，後攝顯然更加常用。那麼vivo S12 Pro的後攝表現如何？下面我來帶您仔細看看。

01 一億像素主攝滿足日常記錄需求

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vivo S12 Pro搭載了一顆1.08億像素主攝，f/1.88光圈，同時支援九合一輸出模式，等效像素大小2.1微米，可以保留更多細節，讓照片經得起放大。同時後攝還搭載了800萬像素超廣角鏡頭和200萬像素微距鏡頭，實現了全場景覆蓋。從參數來看，這樣一顆主攝滿足我們日常記錄生活的需求綽綽有餘。

為了測試vivo S12 Pro後攝的真實表現，我對其進行了實拍測試。從樣張來看，日光場景下，vivo S12 Pro主攝成像十分迅速，照片解析力很高，能夠實現優秀的畫面清晰度和出色的動態範圍，即使是在複雜的光影環境下也可以較好地還原應有的層次。

值得重點強調的是夜景拍攝，作為日常拍攝中的極端場景，夜景拍攝由於光線不足、光源複雜等原因，成像表現更容易出現問題，也因此更需要重點關注。在拍攝過程中讓我印象深刻的一點是，即使極夜的環境，vivo S12 Pro的成像速度也很快，按下快門界面便會顯示倒計時，整個過程僅需要大約1~2秒就可以完成。快速完成拍攝對於用戶拍攝體驗的提升是顯而易見的，畢竟誰也不想舉着手機不動等待5、6秒的時間，那樣體驗就很糟糕了。

從樣張來看，在暗光場景下，畫面的噪點控制仍然保持在優秀的水準，無論是細節紋理的刻畫還是照片的色彩還原都很到位。另外，在相機界面開啟AI場景增強模式，算法會針對不同場景對畫面顏色的飽和度、色相等做進一步調優，讓照片觀感更出色。

在普通的拍攝模式外，vivo S12 Pro還對全景拍攝功能進行了「改造」。其搭載的全景HDR+夜景，能夠在現有全景模式下實現HDR效果，提升全景接片的動態範圍；同時也支援全景夜景，在全景模式下實現超級夜景效果，提升夜弱光場景全景接片的亮度。傳統拍攝全景夜景大片，需要拍攝多張並在專業軟件中進行矯正畸變、調整曝光、手動拼接的方式，現在手上的vivo S12系列就可以搞定。

從實拍效果來看，vivo S12 Pro搭載的全景HDR+夜景確實讓暗光環境下的全景照片擁有不錯的成像效果，大多數畫面細節都被保留下來，高光部分也沒有明顯溢出，在擁有普通夜景照片效果的同時，更廣的畫面帶來更震撼的視覺效果。

02 後置人像拍攝讓女朋友也滿意

在普通的日常記錄需求外，女朋友也會經常讓我為她拍照，然而我拍出的照片卻總是難以讓她滿意。vivo S12 Pro在前攝人像拍攝上表現出色，那麼它在後置人像拍攝上表現如何呢？為了驗證vivo S12 Pro後攝的人像拍攝效果，我邀請了模特小姐姐在多種場景下進行了人像拍攝測試。

通過下面使用後置主攝拍攝的人像樣張可以看出，vivo S12 Pro成片效果出色，對於被攝者的面部保留了較強的立體感，同時美顏功能在有效去除臉部微小瑕疵的同時也保留了皮膚細節，並且面部之外的其它皮膚部分也會被有效識別並進行美化處理，美顏效果更加真實自然。

對於現在的主流智能手機而言，在拍攝人像照片時對人物面部進行美顏已經是標配功能，但在突出人像主體的基礎上對背景畫面進行虛化來突出人像主體則並不容易。而vivo S12 Pro的人像虛化效果則表現出色，人像邊緣的摳圖痕跡十分輕微，實現了「刀鋭奶化」的人像效果。

對於普通用戶而言，無需使用昂貴的專用設備以及學習相應的攝影技巧，即可使用vivo S12 Pro創作出具有專業效果的人像攝影作品，完全可以滿足日常人像拍攝的需求。

03 總結

在實際的拍攝體驗中，vivo S12 Pro的後置主攝展現出了優秀的成像質量，特別是在暗光的複雜場景下藉助高像素優勢與vivo先進的成像算法，vivo S12 Pro的實際成像效果相比同級別機型有着顯著優勢。同時將旗艦級主攝與自研人像算法的有效融合，讓普通用戶使用vivo S12 Pro也可以輕鬆獲得專業級的人像拍攝效果。

對於喜歡記錄日常或者經常要為女朋友拍照和自拍的用戶來說，vivo S12 Pro是一款十分值得購買的機型。無論是用於自拍的5000萬像素超清前攝，還是後置的一億像素全場景後攝，都能夠滿足用戶在不同場景的拍攝需求。

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