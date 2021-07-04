撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-07-04 09:02

微距鏡頭拍攝｜近年在中階至入門級智能手機中，掀起了一股頗特別的潮流、迷信主鏡頭模組上的鏡頭越多越好，而標榜可以近距離拍攝更多細節位的「微距鏡頭」，就成為了不少手機除了主鏡、超廣角鏡以外的第三、甚至是第四顆鏡頭。小米、vivo等Android手機更配置微距鏡頭已非新鮮事，但用戶們不是不懂使用，就是根本不知道這枚鏡頭的存在。

小米手機常加入、手機「最無用」的微距鏡頭？

對比起現今動輒幾千萬像素的其他鏡頭，微距鏡頭的像素規格往往都比較低，最常見的是 200 萬像素，最高也不過是 500 萬像素，故它被不少人稱為最無用的鏡頭，只是被廠商拿來充數的工具。

微距鏡頭在近年奉行機海戰術的小米出品機種上極為常見配置（蔡浩騰 攝）

但其實只要使用得宜，手機的微距鏡頭一樣可以拍出媲美專業相機的微距照片，甚至可以拍到人眼難以看見的細節，在網上都有不少人分享拍攝成果👇👇👇👇

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5個貼士活用微距鏡頭、拍出專業級數微距照片

看畢上面的微距相片，是否感到躍躍欲試呢？其實只要學識下面幾招，用手機拍攝微距相片的成功率就會大大提升，只要天時、地利配合，隨時可以拍出一張大師級作品！

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同場加映：2021學生專用手機8部推介 附學生平價4G Plan

在網上常有人問要為家中學生買機有何推介、總會引發不少討論，事關選擇學生用機的要求與選擇成人用機不同，價錢不能太貴、規格又不能太差，自然在選擇購時要考慮的因素也比較複雜。《香港01》科技玩物記者就從市場上多個選擇中選擇了當中的 8 部，供大家在買機前參考一下。

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同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高

想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



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