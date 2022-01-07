iPhone 13 mini續航出眾？　與OnePlus 9RT、榮耀 Magic3實測比拼

iPhone 13 mini自正式發布以來，其續航表現就備受廣大用戶的關注，特別是對於喜歡小屏手機的用戶而言，iPhone 13 mini的續航表現是決定其是否會進行購買的關鍵因素。



此前也有一些網友表示iPhone 13 mini的續航表現可以媲美主流Android旗艦手機，對此也有很多人持懷疑態度。下面便通過與二款Android旗艦手機的對比測試，來為大家揭秘iPhone 13 mini的真實續航表現。

點擊圖片放大看，iPhone 13 mini與OnePlus 9RT、榮耀 Magic3在續航能力比拼下，表現如何？

+ 18

高能效能否抵消電池差距？三款旗艦機型參數一覽

本次對比測試選擇了三款機型，分別是iPhone 13 mini、OnePlus 9RT以及榮耀 Magic3。iPhone 13 mini作為蘋果iPhone 13系列機型的一員，其搭載了由5nm工藝打造具備高能效特性的蘋果A15處理器，並在5.4英寸屏幕大小的機身內配備了2406mAh容量的電池，根據蘋果官方提供的數據這一配置組合可以提供長達17小時的視頻播放時長。

OnePlus 9RT和榮耀 Magic3均搭載了2021年主流的旗艦級處理器——高通Snapdragon 888，該處理器由三星5nm工藝打造，集成了5G基帶，擁有強大的性能釋放表現。OnePlus 9RT延續了一加手機的4500mAh雙電芯電池設計，並且搭載了一塊支援120Hz高更新率的6.62英寸屏幕；榮耀 Magic3的電池容量則為4600mAh，同時搭載一塊6.76英寸的120Hz高刷屏。

從硬件參數層面看，OnePlus 9RT和榮耀 Magic3的電池容量均遠超iPhone 13 mini，但是同時這兩者也擁有更大的屏幕尺寸以及高屏幕更新率，因此其耗電量也會相對高於iPhone 13 mini。

模擬真實使用場景 3小時續航橫比

在續航測試中，根據用戶的真實使用需求，我們首先建立了一個簡單可控的三小時續航測試方案。該續航測試方案包含：30分鐘原神遊戲測試（極高畫質+60幀），30分鐘抖音瀏覽，30分鐘微博瀏覽，愛奇藝90分鐘視頻播放，共計三個小時。

在該測試中，三部機型均設置為標準電池使用模式，屏幕亮度設置為自動調整，屏幕分辨率設置為標準，屏幕更新率設置為智能更新率，全程使用wifi進行網絡連接。

在從100%電量開始進行三個小時的測試之後，iPhone 13 mini剩餘了58%的電量，OnePlus 9RT剩餘了70%的電量，榮耀 Magic3剩餘了73%的電量。從測試結果來看，配置相近的OnePlus 9RT和榮耀 Magic3的整體續航表現比較相近。

iPhone 13 mini的續航表現和預測的一樣難以和目前的主流Android旗艦相對比，但是其剩餘超過58%的電量也表明了其續航能力可以滿足輕度的日常使用需求。從單項測試結果來看，iPhone 13 mini在使用抖音、微博等網路訊息應用時具有良好的續航表現，並不會耗費過多的電量，而長時間的視頻播放和重度遊戲則會對iPhone 13 mini的續航表現帶來較大的壓力。

總結

即使是在高效能的A15處理器加持下，iPhone 13 mini在續航體驗雖有改善，但仍不能與主流的旗艦手機相比。因此對於大多數普通用戶而言，選購iPhone 13 mini仍需要謹慎考慮續航問題，不過對於一些期望購買備用手機或者對於小屏手機十分喜愛的用戶而言，iPhone 13 mini的續航能力也能夠支撐其日常使用的需要。

相關圖輯：按圖放大看 OnePlus 9 Pro 八大賣點詳細👇👇👇

+ 11

相關圖輯：iPhone 13系列換機指南 13 Pro／iPad Mini 這類人最適合買👇👇👇

+ 8

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】