鴻蒙Harmony OS和Android之間關係微妙　一文看清兩者區別

近期，關於華為鴻蒙系統的討論異常激烈。作為一個華為手機使用者，這些討論激起了我的好奇心，我決定對這些說法一探究竟！



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‧ 什麼是鴻蒙系統？它和Android系統的區別是什麼？

從華為公布的鴻蒙開源代碼以及眾多華為的採訪中可以發現：鴻蒙系統其實是兩種系統的統稱。一種是基於華為開源的LiteOS，用於物聯網的終端設備；另一種鴻蒙系統用於手機和平板電腦。

第一種用於物聯網的系統是華為自己開發的，用華為高管的話說就是「沒有拷貝（複製）Android一行代碼」，從華為公布的源代碼來看確實是這樣的。

第二種用於手機和平板電腦的系統是基於Linux的，這部分是有涉及Android系統的。華為既然已經說了要開發自己的操作系統，為什麼還涉及Android系統呢？

因為當前華為的開發者生態並不是很完善，鴻蒙系統需要兼容Android App，而兼容Android App就勢必會碰到AOSP。但說鴻蒙直接套殼並不準確，Google在開發Android系統的時候已經把Linux套了一遍了，鴻蒙系統不會再把Android系統進行一個二連套。只是因為開發手機系統是個及其複雜龐大的事情，需要時間去佈局。隨着以後華為自身開發者生態的不斷完善，相信這種情況也會逐漸改變。

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‧ 鴻蒙系統真的比Android系統快60%嗎？

華為曾在一次採訪中公布了一項報告，報告顯示華為鴻蒙系統比Android速度快了60%。通過我自己的使用感受，以及和我身邊有些華為手機用户交流，感覺升級鴻蒙系統後確實流暢了一些。

查閲資料後發現，鴻蒙系統更快的原因是內部整合了方舟編譯器。在Android系統中，由於系統和App使用的語言不同，App發出指令時，系統並不能聽懂，需要虛擬器進行翻譯，這就增加了響應時長。而由於鴻蒙系統內部整合了方舟編譯器，App發出指令，鴻蒙系統直接就明白並做出響應了，響應時長也隨之變短了。打個簡單的比喻，App說英語，Android系統只懂中文，而鴻蒙系統既會中文，又學會了英語。

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我覺得完全自主開發一個用於物聯網終端的鴻蒙系統已然是個很了不起的成就。對於用於手機和平板的系統，我們也需要給予它時間去成長和完善。

即便不看什麼情懷和觀點，我覺得華為手機也是很好的，我用了兩年多了也沒有卡。後置攝像頭拍的也很清晰，剛拿到手的那段時間，我曾沉迷於拍月亮。

如果有朋友想入手新手機，我也會推薦華為。如果長時間沒有換手機的，換個手機殼也是可以的。畢竟不是每個月都能有新手機，但是每個月買個新手機殼還是可以負擔的！

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