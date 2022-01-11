Honor MagicV發布　號稱最薄摺疊屏手機　展開後屏幕10:9方正比例

1月10日消息，Honor舉行新品發布會，在會上發布了MagicV摺疊屏手機。在會上，趙明表示這是最薄的摺疊屏手機，創造最薄的內摺手機記錄。MagicV目前已經開啟預售。



MagicV採用Honor自研超薄懸水滴鉸鏈！擁有213個精密零件，能支撐20萬次精密開合，摺疊後尺寸160.4×72.5×14.3mm，展開尺寸160.4×141.1×6.7mm，重288/293g，合起狀態僅14.3mm，創造最薄的內摺手機記錄。展開後屏幕為10：9方正比例，旋轉也沉浸。

Honor首款摺疊屏手機MagicV發布，齊來看看有多強勁：

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Honor Magic V 採用三體星環攝像頭設計，後置50MP（f / 1.9）主攝+50MP（f / 2.2）超廣角+50MP（f / 2.0）超光譜三攝，支援主攝融合計算攝影，外加一個3D ToF傳感器，還有兩顆42MP自拍鏡頭（內外各一顆）。

趙明表示，MagicV是摺疊屏首款多曲面納米微晶外屏，抗摔性能提升至5倍。據悉，MagicV將於1月18日開售，12+256GB版本9999元（人民幣），12+512GB版本10999元（人民幣）。

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